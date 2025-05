Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","shortLead":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","id":"20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"340fac0c-9b8c-4814-8ed8-140c02131d76","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","timestamp":"2025. május. 13. 11:02","title":"Gérard Depardieu-t bűnösnek ítélte a bíróság a szexuális zaklatási perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4cee65-5826-44ee-af53-ccfc78c8fa1f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ukrán elnök apostoli látogatásra hívta az egyházfőt.","shortLead":"Az ukrán elnök apostoli látogatásra hívta az egyházfőt.","id":"20250512_xiv-leo-papa-ujsagirok-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4cee65-5826-44ee-af53-ccfc78c8fa1f.jpg","index":0,"item":"b334b233-b1f3-47c7-ab00-cc92d5e3e9db","keywords":null,"link":"/elet/20250512_xiv-leo-papa-ujsagirok-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. május. 12. 14:28","title":"XIV. Leó pápa: Fegyverezzük le a kommunikációt, fegyverezzük le a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három tüzet is el kellett oltani a környéken.","shortLead":"Három tüzet is el kellett oltani a környéken.","id":"20250513_Keir-Starmer-UK-Egyesult-Kiralysag-rendorseg-letartoztatas-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542.jpg","index":0,"item":"8fe6df5f-f671-4f9b-b7b8-c604be130f84","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Keir-Starmer-UK-Egyesult-Kiralysag-rendorseg-letartoztatas-gyujtogatas","timestamp":"2025. május. 13. 10:40","title":"Egy 21 éves férfi gyújtogatott a brit miniszterelnök házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812840f-dc86-43fc-9203-bf16233fed7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A módosító tervezet csak a jövőben létrehozott alapítványokra lenne érvényes, a korábban alapított alapítványokra azonban nem.","shortLead":"A módosító tervezet csak a jövőben létrehozott alapítványokra lenne érvényes, a korábban alapított alapítványokra...","id":"20250513_Ma-nyujtjak-be-azt-a-torvenymodositast-ami-megtiltana-az-MNB-nek-hogy-vagyonkezelo-alapitvanyokat-hozzon-letre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4812840f-dc86-43fc-9203-bf16233fed7b.jpg","index":0,"item":"25d13ab2-d01a-4acc-aaa3-c7cde61014db","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Ma-nyujtjak-be-azt-a-torvenymodositast-ami-megtiltana-az-MNB-nek-hogy-vagyonkezelo-alapitvanyokat-hozzon-letre","timestamp":"2025. május. 13. 09:37","title":"Ma nyújtják be azt a törvénymódosítást, amely megtiltaná az MNB-nek, hogy vagyonkezelő alapítványokat hozzon létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Ugyan” – írják többek között reagálva arra, hogy Matolcsy szerint a számvevőszéki jelentés tartalma 80 százalékban hamis, 20 százalékban igaztalan.","shortLead":"„Ugyan” – írják többek között reagálva arra, hogy Matolcsy szerint a számvevőszéki jelentés tartalma 80...","id":"20250514_allami-szamvevoszek-asz-matolcsy-gyorgy-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342.jpg","index":0,"item":"d35d3637-43c7-4438-8668-835cb200478e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_allami-szamvevoszek-asz-matolcsy-gyorgy-mnb","timestamp":"2025. május. 14. 05:31","title":"Az Állami Számvevőszék sem hagyta szó nélkül Matolcsy videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter Böröndi Gábor frissen kinevezett vezérkari főnök első állománygyűlésén szólalt fel.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter Böröndi Gábor frissen kinevezett vezérkari főnök első állománygyűlésén szólalt...","id":"20250512_szabad-europa-borondi-szalay-bobrovniczky-tisza-oszodi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7.jpg","index":0,"item":"77764943-c439-473e-bdd4-5d0345420a81","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_szabad-europa-borondi-szalay-bobrovniczky-tisza-oszodi-beszed","timestamp":"2025. május. 12. 21:40","title":"Szabad Európa: 2023 májusában hangzott el az a beszéd, amelyet Magyarék az Orbán-kormány őszödi beszédeként hoztak nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045c3a4c-5bcb-4b36-a0bf-192c57acdab1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 750 főt felölelő vizsgálatban nézték meg, melyik fogyasztógyógyszer hatékonyabb – a Mounjaro vagy a Wegovy. Az eredmény egyértelműnek tűnik, de a szakemberek árnyalják a képet.","shortLead":"Egy 750 főt felölelő vizsgálatban nézték meg, melyik fogyasztógyógyszer hatékonyabb – a Mounjaro vagy a Wegovy...","id":"20250512_fogyast-segito-gyogyszerek-mounjaro-wegovy-hatekonysag-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045c3a4c-5bcb-4b36-a0bf-192c57acdab1.jpg","index":0,"item":"c28a5646-e88c-4f73-8a35-5922a50e55b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_fogyast-segito-gyogyszerek-mounjaro-wegovy-hatekonysag-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 12. 14:03","title":"Összemértek két mindenkit lefogyasztó csodagyógyszert – íme az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c6e65b-ed13-40f2-ab2b-51f40371bad2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szingapúrban mind több feladatot látnak el robotkutyák, amelyek elterjedése az egyre több robotikai cég megjelenésének köszönhető.","shortLead":"Szingapúrban mind több feladatot látnak el robotkutyák, amelyek elterjedése az egyre több robotikai cég megjelenésének...","id":"20250513_szingapur-robotkutya-vakvezeto-kutya-jarorozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c6e65b-ed13-40f2-ab2b-51f40371bad2.jpg","index":0,"item":"096d82bd-9600-47a2-a71a-2d2ffa6bbf39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_szingapur-robotkutya-vakvezeto-kutya-jarorozes","timestamp":"2025. május. 13. 14:03","title":"A vakvezető kutyákat is kiválthatja a szingapúri robotkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]