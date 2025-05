Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f0a5945-6ecc-43a1-bb4a-35bceae9c437","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Oroszországhoz való viszonya miatt hozták meg ezt a döntést. ","shortLead":"Az Oroszországhoz való viszonya miatt hozták meg ezt a döntést. ","id":"20250513_Lengyelorszag-beutazasi-tilalmat-rendel-el-Milorad-Dodik-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f0a5945-6ecc-43a1-bb4a-35bceae9c437.jpg","index":0,"item":"f0f29ca8-58aa-4114-8452-2a1174967fda","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Lengyelorszag-beutazasi-tilalmat-rendel-el-Milorad-Dodik-ellen","timestamp":"2025. május. 13. 21:13","title":"Lengyelország beutazási tilalmat rendel el Milorad Dodik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","shortLead":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","id":"20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4.jpg","index":0,"item":"8d5eee5b-42a9-4bd6-bfb5-5708adaa4b97","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","timestamp":"2025. május. 13. 15:55","title":"Aczél Zoltán: Nem volt szándékom a Trump-csoporttal üzletelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883cd6f2-45de-40e6-aea8-6885ffd82baa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első magyar animációs dokumentumfilm Németország legnagyobb animációs filmfesztiválján aratott sikert.","shortLead":"Az első magyar animációs dokumentumfilm Németország legnagyobb animációs filmfesztiválján aratott sikert.","id":"20250512_kek-pelikan-stuttgart-animacios-film-legjobb-mozifilm-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883cd6f2-45de-40e6-aea8-6885ffd82baa.jpg","index":0,"item":"c59b5700-6cec-4631-8736-2cdbff19d946","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_kek-pelikan-stuttgart-animacios-film-legjobb-mozifilm-dij","timestamp":"2025. május. 12. 09:25","title":"A Kék Pelikan nyerte a legjobb mozifilmnek járó díjat Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959419d5-ceec-4347-8676-714e66f84791","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Szerdán rajtol Budapesten a jubileumi Tour de Hongrie, amelynek történetét száz évvel ezelőtt kezdték írni. A körverseny rövid időre a régió egyik legfontosabb amatőr versenyévé vált, profi marketinggel és nagy nevekkel a mezőnyben – amíg a nagy szponzor halála, a pénztelenség és a rémes nemzetközi helyzet véget nem vetett a hőskor ragyogásának.","shortLead":"Szerdán rajtol Budapesten a jubileumi Tour de Hongrie, amelynek történetét száz évvel ezelőtt kezdték írni...","id":"20250512_tour-de-hongrie-kerekpar-hoskor-bicikli-verseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/959419d5-ceec-4347-8676-714e66f84791.jpg","index":0,"item":"7392d992-e734-4d47-a095-ed63017789f7","keywords":null,"link":"/360/20250512_tour-de-hongrie-kerekpar-hoskor-bicikli-verseny","timestamp":"2025. május. 12. 18:15","title":"Rajt hajnal négykor, bukás a kanyarban legelésző tehéncsorda miatt – 100 éve lett kerékpáros nagyhatalom Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3f060b-ec74-4a8b-8f6f-d15aa6f63ee8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Norvég kutatók szerint a műanyagban lévő vegyi anyagok olyan hatással vannak a szervezetre, mint a kávé, de annál sokkal gyorsabban lépnek működésbe.","shortLead":"Norvég kutatók szerint a műanyagban lévő vegyi anyagok olyan hatással vannak a szervezetre, mint a kávé, de annál...","id":"20250512_muanyag-belso-biologiai-ora-cirkadian-ritmus-alvaszavar-vegyi-anyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3f060b-ec74-4a8b-8f6f-d15aa6f63ee8.jpg","index":0,"item":"2b64d963-5e9c-4a4d-a6ce-3d1bb85fa1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_muanyag-belso-biologiai-ora-cirkadian-ritmus-alvaszavar-vegyi-anyagok","timestamp":"2025. május. 12. 20:03","title":"Rosszul alszik? Szabaduljon meg a műanyagoktól, 17 perccel is átállíthatják a biológiai óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnöki szóvivő azt követően szólalt meg, hogy a németek újabb szankciókat helyeztek kilátásba arra az esetre, ha Moszkva nem fogadná el a nap végéig a nyugati hatalmak által felvetett, azonnali, feltétel nélküli, 30 napra szóló tűzszünet ajánlatát.","shortLead":"Az orosz elnöki szóvivő azt követően szólalt meg, hogy a németek újabb szankciókat helyeztek kilátásba arra az esetre...","id":"20250512_peszkov-ultimatum-oroszorszag-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"4759e4ef-4b9f-4e4f-a40b-1879776a1f06","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_peszkov-ultimatum-oroszorszag-nemetorszag","timestamp":"2025. május. 12. 18:26","title":"Peszkov a német felszólításra: Oroszországgal nem lehet az ultimátumok nyelvén beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d63826-52c9-47d0-96e9-9d992d3a52d7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mostantól akár már 13 millió forint alatt is kaphatunk új Volkswagen ID.3-at.","shortLead":"Mostantól akár már 13 millió forint alatt is kaphatunk új Volkswagen ID.3-at.","id":"20250513_alacsonyabb-magyar-arakat-kapott-a-vw-id3-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5d63826-52c9-47d0-96e9-9d992d3a52d7.jpg","index":0,"item":"bd83e88a-8b1d-49cb-b00e-3417d8a72ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_alacsonyabb-magyar-arakat-kapott-a-vw-id3-villanyauto","timestamp":"2025. május. 13. 07:59","title":"Alacsonyabb magyar árakat kapott a VW ID.3 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfa7ee6-ffc2-4ce1-b459-3c33d33b4520","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Példátlan titkosszolgálati akciónak nevezte a miniszterelnök az elmúlt napok külpolitikai történéseit. ","shortLead":"Példátlan titkosszolgálati akciónak nevezte a miniszterelnök az elmúlt napok külpolitikai történéseit. ","id":"20250513_Orban-osszehivta-a-Vedelmi-Tanacsot-Ukrajna-haboru-kemek-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dfa7ee6-ffc2-4ce1-b459-3c33d33b4520.jpg","index":0,"item":"90a36efe-159d-4ed9-8585-495b58408cb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Orban-osszehivta-a-Vedelmi-Tanacsot-Ukrajna-haboru-kemek-Zelenszkij","timestamp":"2025. május. 13. 15:22","title":"Orbán összehívta a Védelmi Tanácsot az ukrán–magyar kémbotrány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]