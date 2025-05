Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család repülőgépét ajándékba, de egyenesen hülye lenne, ha visszautasítaná az ajánlatot. Trumppal viszont most még a saját közössége sem ért egyet egyhangúan, ráadásul az elnöki különgéppé álmodott magánrepülő egy szakértő szerint valójában kémelhárítási rémálom. És nem a fedélzeti “kemencekecske,” miatt, bármi is legyen az.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család...","id":"20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225.jpg","index":0,"item":"c6a0c156-cb5f-4b8f-942a-4ad0208edc00","keywords":null,"link":"/360/20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","timestamp":"2025. május. 13. 20:00","title":"Megvesztegetés, extra lábtérrel: etikai, jogi és nemzetbiztonsági szempontból is durván aggályos Trump katari ajándékrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","shortLead":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","id":"20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"340fac0c-9b8c-4814-8ed8-140c02131d76","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","timestamp":"2025. május. 13. 11:02","title":"Gérard Depardieu-t bűnösnek ítélte a bíróság a szexuális zaklatási perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három tüzet is el kellett oltani a környéken.","shortLead":"Három tüzet is el kellett oltani a környéken.","id":"20250513_Keir-Starmer-UK-Egyesult-Kiralysag-rendorseg-letartoztatas-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542.jpg","index":0,"item":"8fe6df5f-f671-4f9b-b7b8-c604be130f84","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Keir-Starmer-UK-Egyesult-Kiralysag-rendorseg-letartoztatas-gyujtogatas","timestamp":"2025. május. 13. 10:40","title":"Egy 21 éves férfi gyújtogatott a brit miniszterelnök házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselő indítványozza, hogy a kedden tárgyalt törvénymódosítás, amely ezentúl megtiltja a jegybanki alapítványok létrehozását, visszamenőleg is érvényes legyen.","shortLead":"Az országgyűlési képviselő indítványozza, hogy a kedden tárgyalt törvénymódosítás, amely ezentúl megtiltja a jegybanki...","id":"20250513_Tordai-Bence-villamgyors-modositasi-javaslatot-nyujtott-be-hogy-a-Matolcsy-alapitvanyokra-is-vonatkozzon-a-ma-targyalt-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02.jpg","index":0,"item":"66947735-a5fd-4495-b451-03c6d80229fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Tordai-Bence-villamgyors-modositasi-javaslatot-nyujtott-be-hogy-a-Matolcsy-alapitvanyokra-is-vonatkozzon-a-ma-targyalt-torvenymodositas","timestamp":"2025. május. 13. 10:18","title":"Tordai Bence gyors módosítót nyújtott be, mert „a Fidesz szabad elvonulást hagyna a Matolcsy-alapítványnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f67f38-bf02-4586-9111-721c061c94a9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A rengeteg biztonsági hiba javítása mellett új funkciókat is hozott az iPhone-okra az iOS 18.5-ös frissítés. Az egyiknek a 2021-es készülékek birtokosai örülhetnek igazán.","shortLead":"A rengeteg biztonsági hiba javítása mellett új funkciókat is hozott az iPhone-okra az iOS 18.5-ös frissítés...","id":"20250513_apple-iphone-ipad-frissites-muholdas-kapcsolat-iphone-13-szeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f67f38-bf02-4586-9111-721c061c94a9.jpg","index":0,"item":"5004b24c-4785-4aff-82c7-e9874c0d7a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_apple-iphone-ipad-frissites-muholdas-kapcsolat-iphone-13-szeria","timestamp":"2025. május. 13. 09:03","title":"Régebbi iPhone-ja van? Most kaphatta meg az újabb modellek nagy újdonságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Reagálni kellett a fejleményekre, ezért nagyobb zárolás már történt a költségvetésben – közölte Kisgergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár.","shortLead":"Reagálni kellett a fejleményekre, ezért nagyobb zárolás már történt a költségvetésben – közölte Kisgergely Kornél...","id":"20250512_Jelentos-koltsegvetesi-zarolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"8102e74a-0fc9-4bad-9b4e-eb4298ee70e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_Jelentos-koltsegvetesi-zarolas","timestamp":"2025. május. 12. 13:10","title":"Jelentős költségvetési zárolás történt – ismerte el az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736cc701-d126-43ae-b526-985f4e8ab0a6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bivalyerős és ólomnehéz új M5 Touring egy picit még sportosabb lett.","shortLead":"A bivalyerős és ólomnehéz új M5 Touring egy picit még sportosabb lett.","id":"20250514_latvanyosan-finom-tuningot-kapott-az-uj-bmw-m5-kombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/736cc701-d126-43ae-b526-985f4e8ab0a6.jpg","index":0,"item":"688aa007-0314-4dba-85fb-ae44f5580a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_latvanyosan-finom-tuningot-kapott-az-uj-bmw-m5-kombi","timestamp":"2025. május. 14. 06:41","title":"Látványosan finom tuningot kapott az új BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625ef20e-4268-43d8-b233-6b6978600a25","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Romániai szerzőnk már régóta töpreng: miért változott meg a babakocsik világa? Gyermek-, de még ifjúkorában is, körülbelül 2000-ig a babakocsikban sokkal kisebb gyerekek ültek, mint most. Ezért a jelenség nyomába eredt, Alina Necșulescu bukaresti pszichológussal is beszélgetett erről. Szeretettel külföldről sorozatunk cikke.","shortLead":"Romániai szerzőnk már régóta töpreng: miért változott meg a babakocsik világa? Gyermek-, de még ifjúkorában is...","id":"20250513_Szeretettel-kulfoldrol-Romania-Bukarest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/625ef20e-4268-43d8-b233-6b6978600a25.jpg","index":0,"item":"a42641b2-5c86-431d-8d60-43ddac974264","keywords":null,"link":"/360/20250513_Szeretettel-kulfoldrol-Romania-Bukarest","timestamp":"2025. május. 13. 18:30","title":"Bukarestben egyre idősebb gyerekek ülnek a babakocsikban – egy leendő nagyapa oknyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]