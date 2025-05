Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"098c922c-4d08-4f38-a5b5-21903d431c01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-ban az elmúlt időszakban gyakori téma a védelmi kiadások arányának növelése, jelenleg a GDP 2 százalékát kell erre fordítani a tagállamoknak, aminek nem mindenki tesz eleget. Az 5 százalék viszont még a költések emelését szorgalmazó USA-nak is sok lehet.","shortLead":"A NATO-ban az elmúlt időszakban gyakori téma a védelmi kiadások arányának növelése, jelenleg a GDP 2 százalékát kell...","id":"20250515_Nemetorszag-kulugyminisztere-elvben-egyetert-azzal-hogy-a-GDP-5-szazalekat-koltsek-vedelemre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/098c922c-4d08-4f38-a5b5-21903d431c01.jpg","index":0,"item":"16d988c9-1a40-4b9f-8f3d-cc32e26a1c55","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Nemetorszag-kulugyminisztere-elvben-egyetert-azzal-hogy-a-GDP-5-szazalekat-koltsek-vedelemre","timestamp":"2025. május. 15. 11:53","title":"Németország külügyminisztere elvben egyetért azzal, hogy a GDP 5 százalékát költsék védelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Előtte még büntetőfékezett egyet a bringásnak.","shortLead":"Előtte még büntetőfékezett egyet a bringásnak.","id":"20250513_Keresik-az-autost-aki-forro-kavet-ontott-egy-biciklisre-Nagykanizsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8.jpg","index":0,"item":"c40c4b9f-9f0c-4efb-9aff-01ce9b83a3ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Keresik-az-autost-aki-forro-kavet-ontott-egy-biciklisre-Nagykanizsan","timestamp":"2025. május. 13. 13:20","title":"Keresik az autóst, aki forró kávét öntött egy biciklisre Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c50621c-7801-4266-b54e-ccdc0f7c47d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esetről a Mályi Madármentő Állomás számolt be. A fióka testvérét szerencsére sikerült megvédeni. ","shortLead":"Az esetről a Mályi Madármentő Állomás számolt be. A fióka testvérét szerencsére sikerült megvédeni. ","id":"20250513_Fulesbagoly-fioka-agyonvertek-malyi-madarmentok-Igrici","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c50621c-7801-4266-b54e-ccdc0f7c47d0.jpg","index":0,"item":"5a0091c1-10fa-434f-b0f8-02c073a333ea","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Fulesbagoly-fioka-agyonvertek-malyi-madarmentok-Igrici","timestamp":"2025. május. 13. 14:34","title":"Gyerekek vertek agyon egy fülesbagoly-fiókát Igriciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df73f585-e6fd-4ddd-845b-8503397e94e5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pedig rájuk nem is vonatkozik a drogériai árrésstop.","shortLead":"Pedig rájuk nem is vonatkozik a drogériai árrésstop.","id":"20250515_drogeriai-arresstop-arcsokkentes-lidl-auchan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df73f585-e6fd-4ddd-845b-8503397e94e5.jpg","index":0,"item":"1e05b3d7-2412-4eb4-9dab-a3d10629193f","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_drogeriai-arresstop-arcsokkentes-lidl-auchan","timestamp":"2025. május. 15. 13:14","title":"Önként csökkenti egyes drogériai termékek árát a Lidl és az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2a683-85f0-4eb8-bcb9-728b6cbb2188","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vezetői szinteken lévők aggódhatnak a leginkább.","shortLead":"A vezetői szinteken lévők aggódhatnak a leginkább.","id":"20250514_microsoft-leepites-kirugas-koronavirus-jarvany-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fc2a683-85f0-4eb8-bcb9-728b6cbb2188.jpg","index":0,"item":"eedfd224-61bd-4251-9327-2840b10fae45","keywords":null,"link":"/kkv/20250514_microsoft-leepites-kirugas-koronavirus-jarvany-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 14. 06:00","title":"Újabb hatalmas leépítés jön a Microsoftnál, ami hatezer embert érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos módosítások elvégzéséhez, míg más esetekben a mobilos csalók lesznek nagyon bosszúsak.","shortLead":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos...","id":"20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0.jpg","index":0,"item":"9c1bcbb8-4fc2-47f3-a5ea-4150f52885b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:03","title":"Csalók és tolvajok rémálma lesz az Android 16, itt van minden új biztonsági funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c6e65b-ed13-40f2-ab2b-51f40371bad2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szingapúrban mind több feladatot látnak el robotkutyák, amelyek elterjedése az egyre több robotikai cég megjelenésének köszönhető.","shortLead":"Szingapúrban mind több feladatot látnak el robotkutyák, amelyek elterjedése az egyre több robotikai cég megjelenésének...","id":"20250513_szingapur-robotkutya-vakvezeto-kutya-jarorozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c6e65b-ed13-40f2-ab2b-51f40371bad2.jpg","index":0,"item":"096d82bd-9600-47a2-a71a-2d2ffa6bbf39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_szingapur-robotkutya-vakvezeto-kutya-jarorozes","timestamp":"2025. május. 13. 14:03","title":"A vakvezető kutyákat is kiválthatja a szingapúri robotkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631ef63e-ab86-47be-9131-6987d7c8ea13","c_author":"Balizs Benedek ","category":"elet","description":"A régi, puskaporos hangulatnak már nyoma sincsen az NFL és Donald Trump között, a sportliga úgy hódolt be az amerikai elnöknek, mint a techcégek. Vélhetően azt is szótlanul tűrik majd, hogy Trump az egészségügyön, azon belül is traumás agysérülések kutatására és kezelésére szánt összegeken akar spórolni.","shortLead":"A régi, puskaporos hangulatnak már nyoma sincsen az NFL és Donald Trump között, a sportliga úgy hódolt be az amerikai...","id":"20250515_donald-trump-nfl-amerikai-futball-koltsegvetesi-terv-egeszsegugy-agyrazkodas-fejserules-heads-up-program-kontaktsport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/631ef63e-ab86-47be-9131-6987d7c8ea13.jpg","index":0,"item":"d0dba086-eb17-4822-8e2a-27a5ada7766d","keywords":null,"link":"/elet/20250515_donald-trump-nfl-amerikai-futball-koltsegvetesi-terv-egeszsegugy-agyrazkodas-fejserules-heads-up-program-kontaktsport","timestamp":"2025. május. 15. 13:02","title":"Trump szerint puhányság az agykárosodás, inkább nem is pazarolja erre a kormányzati pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]