[{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Befutott a Microsoft májusi foltcsomagja, melyben olyan, a Windows rendszereket érintő biztonsági réseket is befoltoz a cég, melyeket már a támadók is ismertek és kihasználtak.","shortLead":"Befutott a Microsoft májusi foltcsomagja, melyben olyan, a Windows rendszereket érintő biztonsági réseket is befoltoz...","id":"20250514_microsoft-windows-10-11-javitocsomag-biztonsagi-hibak-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"630ede78-29fa-4a28-a066-3056c2b7d170","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_microsoft-windows-10-11-javitocsomag-biztonsagi-hibak-tamadas","timestamp":"2025. május. 14. 10:03","title":"Vészfrissítés jött a Windowshoz, 72 hibát javíthat egyetlen kattintással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf01134-2d1b-498f-aff2-b3a68a3b4378","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók az ALDH4A1 nevű fehérje vizsgálata során azt találták, hogy a hiánya elősegítheti a sejtek rákos sejtekké való alakulását.","shortLead":"Amerikai kutatók az ALDH4A1 nevű fehérje vizsgálata során azt találták, hogy a hiánya elősegítheti a sejtek rákos...","id":"20250515_rakos-sejt-daganat-sejtek-energiatermelese-aldh4a1-feherje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf01134-2d1b-498f-aff2-b3a68a3b4378.jpg","index":0,"item":"9c95d863-55d0-41c7-91c7-6aa86bc5c3bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_rakos-sejt-daganat-sejtek-energiatermelese-aldh4a1-feherje","timestamp":"2025. május. 15. 20:03","title":"Titkos funkciót találtak egy emberi fehérjénél, köze lehet a rák kialakulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9637658f-6425-4f40-8299-5288bb49d986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stummer János 2024 óta tagja a Momentum elnökségének, előtte a Jobbikban politizált.","shortLead":"Stummer János 2024 óta tagja a Momentum elnökségének, előtte a Jobbikban politizált.","id":"20250515_A-Momentum-Stummer-Janost-kuldi-az-Orszaggyulesbe-Orosz-Anna-helyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9637658f-6425-4f40-8299-5288bb49d986.jpg","index":0,"item":"3424d07a-be61-4338-9c21-44f08ca7f101","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_A-Momentum-Stummer-Janost-kuldi-az-Orszaggyulesbe-Orosz-Anna-helyere","timestamp":"2025. május. 15. 13:18","title":"A Momentum Stummer Jánost küldi az Országgyűlésbe Orosz Anna helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df458c9a-730c-4014-b62c-6a77cc1acde6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az America PAC pénzt ígért egy petíció aláírásáért, de a felperesek szerint nem fizette ki az összeget.","shortLead":"Az America PAC pénzt ígért egy petíció aláírásáért, de a felperesek szerint nem fizette ki az összeget.","id":"20250515_egyesult-allamok-elon-musk-america-pac-politikai-akciobizottsag-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df458c9a-730c-4014-b62c-6a77cc1acde6.jpg","index":0,"item":"dd372545-2a48-4a5f-8653-fa216acd74dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_egyesult-allamok-elon-musk-america-pac-politikai-akciobizottsag-per","timestamp":"2025. május. 15. 12:29","title":"Beperelték Elon Musk politikai akcióbizottságát, mert átverhette a választókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d9e094-4bab-4479-a05a-5b916718ab46","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Végül futva próbált meglógni. 