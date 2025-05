Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től a milleniumi nemzedéken át a Z-, illetve az alfa-generációig. Az eltérő korosztályoknak sok mindenről határozott – és erősen különböző – véleménye van, nem kivétel ez alól az elektromos autózás sem. De vajon mire vágynak a mostani ötvenes-hatvanasok, negyvenes-ötvenesek és a húszas-harmincasok?","shortLead":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től...","id":"20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a.jpg","index":0,"item":"42c5835c-ba04-4399-8d9c-94dd59c50746","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","timestamp":"2025. május. 17. 15:30","title":"Túlárazott dodzsem vagy az emberiség túlélésének záloga?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8d4f38ef-52ec-4b68-bef1-3ce242e78942","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország feltartóztatott egy görög tulajdonban lévő, libériai zászló alatt hajózó tankhajót a Balti-tengeren – közölte vasárnap az észt külügyminisztérium.","shortLead":"Oroszország feltartóztatott egy görög tulajdonban lévő, libériai zászló alatt hajózó tankhajót a Balti-tengeren –...","id":"20250518_oroszorszag-tankhajo-balti-tenger-esztorszag-incidens","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4f38ef-52ec-4b68-bef1-3ce242e78942.jpg","index":0,"item":"642ef743-c34a-4d7e-a041-54fb3e516df7","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_oroszorszag-tankhajo-balti-tenger-esztorszag-incidens","timestamp":"2025. május. 18. 19:59","title":"Oroszország feltartóztatott egy tankhajót a Balti-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap iktatták be XIV. Leót, a vatikáni magyar delegáció vezetője a köztársasági elnök volt.","shortLead":"Vasárnap iktatták be XIV. Leót, a vatikáni magyar delegáció vezetője a köztársasági elnök volt.","id":"20250518_sulyok-tamas-xiv-leo-beiktatas-papa-beszelgetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19.jpg","index":0,"item":"3f921880-f2e7-4059-b9ca-2862a2d0ea53","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_sulyok-tamas-xiv-leo-beiktatas-papa-beszelgetes","timestamp":"2025. május. 18. 15:40","title":"Ezt mondta Sulyok Tamás a pápának, miközben kezet ráztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac73e77a-1556-4183-aa33-cb42b6bd8325","c_author":"Galicza Dorina ","category":"gazdasag","description":"Megér egy hiteles felmérés egy házkutatást? Hann Endrét, Horn Gábort és Pulai Andrást kérdeztük arról, lehet-e hatása az új „átláthatósági” törvénytervezetnek a Medián, a Republikon, illetve a Publicus munkájára.","shortLead":"Megér egy hiteles felmérés egy házkutatást? Hann Endrét, Horn Gábort és Pulai Andrást kérdeztük arról, lehet-e hatása...","id":"20250517_atlathatosagi-uldozesi-torveny-kozvelemeny-kutatok-Hann-Endre-Horn-Gabor-Pulai-Andras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac73e77a-1556-4183-aa33-cb42b6bd8325.jpg","index":0,"item":"1027ffbb-9620-4a7e-b488-cc3b367e40f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_atlathatosagi-uldozesi-torveny-kozvelemeny-kutatok-Hann-Endre-Horn-Gabor-Pulai-Andras-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 08:57","title":"„Ahhoz képest, ami itt készül, elhanyagolható, ha a Mediánnak kicsit rosszabbul megy” – fenyegeti a Lex Putyin a közvélemény-kutatókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9983bf-192a-4923-bc31-3927c558c15c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Győzni látszik a józanság a Donald Trump által kirobbantott vámháborúban, miután hétfőn az USA és Kína tűzszünetet kötött. A világgazdaság és a globális kereskedelem viszont még szenvedni fogja a Washington keltette bizonytalanságot.","shortLead":"Győzni látszik a józanság a Donald Trump által kirobbantott vámháborúban, miután hétfőn az USA és Kína tűzszünetet...","id":"20250518_hvg-vamhaboru-kina-usa-nagy-britannia-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9983bf-192a-4923-bc31-3927c558c15c.jpg","index":0,"item":"28815571-da7d-47a1-bb67-aa23a7d9086c","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-vamhaboru-kina-usa-nagy-britannia-eu","timestamp":"2025. május. 18. 16:00","title":"Diplomáciai bravúr: Soros György volt igazgatója intézte el, hogy ne torkolljon tragédiába a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fdd3581-2c65-47f9-b4b7-b17311d9cc2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Természetesen nem jelszavak feltörésére szánja az Nvidia az RTX 5090 videokártyát. A legújabb mérésekből azonban kiderül, hogy az áramkör nem csupán a játékok és a mesterséges intelligencia esetén jeleskedik. Ezek a vizsgálatok egyébként arra is rámutatnak, miért érdemes kombinált (kis- és nagybetűk, számok) jelszavakat használni.","shortLead":"Természetesen nem jelszavak feltörésére szánja az Nvidia az RTX 5090 videokártyát. A legújabb mérésekből azonban...","id":"20250517_jelszofeltores-nvidia-rtx5090-videokartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fdd3581-2c65-47f9-b4b7-b17311d9cc2d.jpg","index":0,"item":"0d27e6c7-4f67-4262-80c3-90f546fb345c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_jelszofeltores-nvidia-rtx5090-videokartya","timestamp":"2025. május. 17. 10:03","title":"8 számjegyű jelszó feltörése? Ennek meg sem kottyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708ac41f-79bf-4ed9-8ede-82a894aa3944","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormányfő Facebook-oldalára kirakott előzetesbe az Ukrajna EU-tagsága elleni mondatokat vágták be.","shortLead":"A kormányfő Facebook-oldalára kirakott előzetesbe az Ukrajna EU-tagsága elleni mondatokat vágták be.","id":"20250517_Orban-harangozta-be-hogy-interjut-adott-Gonczi-Gabornak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708ac41f-79bf-4ed9-8ede-82a894aa3944.jpg","index":0,"item":"fd56c812-85c5-4d08-84fd-45461c1f66bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Orban-harangozta-be-hogy-interjut-adott-Gonczi-Gabornak","timestamp":"2025. május. 17. 11:30","title":"Orbán Viktor beharangozta, hogy interjút adott Gönczi Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e050582-26b4-433b-a33d-cef944c142fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250518_vastagbelrak-okai-gyogyszer-ipar-4-0-hackertamadas-xiv-leo-oraja-hold-belseje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e050582-26b4-433b-a33d-cef944c142fe.jpg","index":0,"item":"1edd7ec6-02b7-43ce-8336-0786ec608939","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_vastagbelrak-okai-gyogyszer-ipar-4-0-hackertamadas-xiv-leo-oraja-hold-belseje","timestamp":"2025. május. 18. 12:00","title":"Ez történt: Egy ismert gyógyszerről kiderült, hogy felére csökkenti a rák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]