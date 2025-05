Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ad544b21-245f-43b2-be8e-a7743be234ae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Klasszikus vonalvezetés, emelt futómű és modern technika – erről szól a Twisted TBug.","shortLead":"Klasszikus vonalvezetés, emelt futómű és modern technika – erről szól a Twisted TBug.","id":"20250520_retro-homokfuto-lett-a-jo-oreg-vw-bogarbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad544b21-245f-43b2-be8e-a7743be234ae.jpg","index":0,"item":"bffc7146-4cdb-48cd-91cc-87608c8f3610","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_retro-homokfuto-lett-a-jo-oreg-vw-bogarbol","timestamp":"2025. május. 20. 07:59","title":"Retró homokfutó lett a jó öreg Bogárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52d7900-1ccf-4c89-ab77-d109217541ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az RMDSZ volt elnöke szerint az erdélyi magyarok is jól érzékelték, hogy amit a magyar miniszterelnök képvisel, az rossz nekik.","shortLead":"Az RMDSZ volt elnöke szerint az erdélyi magyarok is jól érzékelték, hogy amit a magyar miniszterelnök képvisel...","id":"20250519_marko-bela-roman-elnokvalasztas-orban-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a52d7900-1ccf-4c89-ab77-d109217541ac.jpg","index":0,"item":"193993fa-5889-48d2-829b-4bb88a6dc3d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_marko-bela-roman-elnokvalasztas-orban-vereseg","timestamp":"2025. május. 19. 12:41","title":"Markó Béla: A román elnökválasztás eredménye Orbán veresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete. A formátum ismerős: ez az, amiben az állami források elveszítik közpénz jellegüket. Az Élvonal-programban Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós lesz a mindenről döntő csapatkapitány.","shortLead":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete...","id":"20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15.jpg","index":0,"item":"4dfb1aaa-a6db-4380-81dd-19cb40e41327","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Új alapítványt szervez a kormány a „tudomány aranycsapatának” felépítésére, Krausz Ferenc áll az élre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott állapotától. Pedig jótékonykodni lehetne rongyrázás nélkül is.","shortLead":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott...","id":"20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba.jpg","index":0,"item":"e92921ad-d318-42ef-8a72-19175d2a0453","keywords":null,"link":"/360/20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","timestamp":"2025. május. 19. 13:51","title":"A Dior táska nem való a kórházba – Várkonyi Andreának lenne mit tanulnia Katalin hercegnétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfa5f55-49c7-49d8-8567-8879d02e7471","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi felelősséggel még csak ismerkednek, de a virtuális térben otthonosan mozognak, az online lehetőségeket pedig virtuóz módon használják a fiatal felnőttek. Nem sajnálják az energiát, ha arról van szó, hogy jó áron vásárolhassanak.","shortLead":"A pénzügyi felelősséggel még csak ismerkednek, de a virtuális térben otthonosan mozognak, az online lehetőségeket pedig...","id":"20250521_penzugy-fiatal-z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bfa5f55-49c7-49d8-8567-8879d02e7471.jpg","index":0,"item":"f8586055-3a6a-4491-9c7c-513e258d41ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_penzugy-fiatal-z-generacio","timestamp":"2025. május. 21. 09:00","title":"Saját márkás cuccok és Youtube Prémium – tudatosan költik a pénzüket a fiatal felnőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b0aa4e-0f86-44e3-a8a6-d5c11c00c950","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bízik abban, hogy egyhangúlag támogatják majd.","shortLead":"Bízik abban, hogy egyhangúlag támogatják majd.","id":"20250520_vitezy-david-fovarosi-kozgyules-sajto-es-velemenyszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13b0aa4e-0f86-44e3-a8a6-d5c11c00c950.jpg","index":0,"item":"37d1caaf-d801-4bb2-b642-70458135bbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_vitezy-david-fovarosi-kozgyules-sajto-es-velemenyszabadsag","timestamp":"2025. május. 20. 21:40","title":"Vitézy Dávid azt javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy álljon ki a sajtó- és véleményszabadság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fény derülhetett arra, miért lett ekkora lemaradása az Apple-nek a mesterséges intelligencia terén – és hogy mivel nem érdemes számolni az iOS 19 júniusi bemutatóján.","shortLead":"Fény derülhetett arra, miért lett ekkora lemaradása az Apple-nek a mesterséges intelligencia terén – és hogy mivel nem...","id":"20250519_apple-mesterseges-intelligencia-strategiai-hibak-siri-keses-tervek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"3cd72872-4d38-4bcf-96df-095c2bfe2fe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_apple-mesterseges-intelligencia-strategiai-hibak-siri-keses-tervek","timestamp":"2025. május. 19. 18:03","title":"Idén sem érdemes várni az Apple tavaly beharangozott újdonságait – de jöhet egy fontos változás az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szabó Bálintnak 23 napot kell a szombathelyi börtönben töltenie, amiért nem fizetett be egy 150 ezres bírságot, amit azért kapott, mert megpróbálta trombitaszóval megzavarni Hszi Csin-ping kínai elnök budapesti látogatását tavaly májusban. Elmondása szerint éhségsztrájkra készül a rácsok mögött.","shortLead":"Szabó Bálintnak 23 napot kell a szombathelyi börtönben töltenie, amiért nem fizetett be egy 150 ezres bírságot, amit...","id":"20250520_szabo-balint-trombita-borton-hszi-csin-ping-erdogan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214.jpg","index":0,"item":"5f8b7992-8869-4d34-bfb1-c841881cc32c","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_szabo-balint-trombita-borton-hszi-csin-ping-erdogan","timestamp":"2025. május. 20. 11:40","title":"„Önként és trombitaszóra” börtönbe vonul Szabó Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]