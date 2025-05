Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vasárnap megválasztott Nicusor Dan nem a George Simion mellett hitet tevő Orbán Viktort, hanem az RMDSZ elnökét, Kelemen Hunort hívta fel.","shortLead":"A vasárnap megválasztott Nicusor Dan nem a George Simion mellett hitet tevő Orbán Viktort, hanem az RMDSZ elnökét...","id":"20250520_romania-nicusor-dan-george-simion-kelemen-hunor-rmdsz-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5.jpg","index":0,"item":"887e1a6a-8b4c-47a1-a170-cec47e5fe3a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_romania-nicusor-dan-george-simion-kelemen-hunor-rmdsz-orban-viktor","timestamp":"2025. május. 20. 06:56","title":"Nicusor Dan telefonon köszönte meg a magyar szavazók támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884ce2d4-8021-4021-aed5-81296981ba84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználás gyanúja miatt tett feljelentést két ügyben is az Integritás Hatóság. Az egyik cég egy növényi joghurt kifejlesztésére kapott közel 130 milliós támogatást, a másik egy innovatív tejpor kifejlesztését intézte furcsán. ","shortLead":"Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználás gyanúja miatt tett feljelentést két ügyben is az Integritás...","id":"20250519_Unios-tamogatasok-gyanus-felhasznalasa-miatt-tett-feljelentest-az-Integritas-Hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/884ce2d4-8021-4021-aed5-81296981ba84.jpg","index":0,"item":"72c1afc1-3cbf-4239-9c75-ebee98417127","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Unios-tamogatasok-gyanus-felhasznalasa-miatt-tett-feljelentest-az-Integritas-Hatosag","timestamp":"2025. május. 19. 16:10","title":"Uniós támogatások gyanús felhasználása miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaaca58-856e-4f68-b70e-0a1d1ad10a78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hátsó gumikat gyötrő komoly teljesítmény és a szerény tömeg igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A hátsó gumikat gyötrő komoly teljesítmény és a szerény tömeg igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20250521_vissza-a-jovobe-300-loeros-v6-az-apro-nissan-micra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbaaca58-856e-4f68-b70e-0a1d1ad10a78.jpg","index":0,"item":"1c27201d-f84c-475e-a76b-da8ea341d204","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_vissza-a-jovobe-300-loeros-v6-az-apro-nissan-micra","timestamp":"2025. május. 21. 06:41","title":"Vissza a jövőbe: 300 lóerős V6 az apró Nissan Micrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete. A formátum ismerős: ez az, amiben az állami források elveszítik közpénz jellegüket. Az Élvonal-programban Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós lesz a mindenről döntő csapatkapitány.","shortLead":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete...","id":"20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15.jpg","index":0,"item":"4dfb1aaa-a6db-4380-81dd-19cb40e41327","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Új alapítványt szervez a kormány a „tudomány aranycsapatának” felépítésére, Krausz Ferenc áll az élre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az épületet huszonöt embernek kellett elhagynia.","shortLead":"Az épületet huszonöt embernek kellett elhagynia.","id":"20250521_tuz-tarsashaz-VIII-kerulet-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"b05a5929-0281-4ce1-b192-776ae33f733a","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_tuz-tarsashaz-VIII-kerulet-Budapest","timestamp":"2025. május. 21. 05:10","title":"Kisebb tűz miatt kiürítettek egy társasházat a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7dd690-62f1-478b-9802-e0da27d65870","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hat hónapja lesz jogsi nélkül elgondolkodni. ","shortLead":"Hat hónapja lesz jogsi nélkül elgondolkodni. ","id":"20250519_Video-Nem-ertem-mi-a-gond-mondta-a-sofor-aki-athajtott-a-gyerekek-kozt-a-zebran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb7dd690-62f1-478b-9802-e0da27d65870.jpg","index":0,"item":"a21d3c84-87e7-4cbd-9578-d0361d023a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Video-Nem-ertem-mi-a-gond-mondta-a-sofor-aki-athajtott-a-gyerekek-kozt-a-zebran","timestamp":"2025. május. 19. 17:30","title":"Videó: „Nem értem, mi a gond” – mondta a sofőr, aki áthajtott a gyerekek közt a zebrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","shortLead":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07.jpg","index":0,"item":"28467659-2f1c-4cfa-8d28-91a425d7891a","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","timestamp":"2025. május. 19. 23:12","title":"Hoki-vb: a Norvégia elleni vereség ellenére is él még a remény a bennmaradásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg azt kéri a lakosoktól, hogy nyugati irányban hagyják el a várost.","shortLead":"Az izraeli hadsereg azt kéri a lakosoktól, hogy nyugati irányban hagyják el a várost.","id":"20250519_idf-gaza-han-junisz-kiurites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788.jpg","index":0,"item":"22707ba6-a9bc-459b-b614-e6918d67aea0","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_idf-gaza-han-junisz-kiurites","timestamp":"2025. május. 19. 17:26","title":"Az IDF felszólította a gázai Hán Júnisz civil lakosságát, hogy ürítsék ki a települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]