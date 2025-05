Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"89e1f42c-4321-4732-a9d9-0b92e8fc0305","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Fiat Tris az olasz márka első háromkerekű villanyautója.","shortLead":"A Fiat Tris az olasz márka első háromkerekű villanyautója.","id":"20250522_12-loeros-cuki-aprosaggal-rukkolt-elo-a-fiat-tres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89e1f42c-4321-4732-a9d9-0b92e8fc0305.jpg","index":0,"item":"3a00ee15-f2af-4507-8bd9-0bb21f56d071","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_12-loeros-cuki-aprosaggal-rukkolt-elo-a-fiat-tres","timestamp":"2025. május. 22. 07:59","title":"12 lóerős cuki aprósággal rukkolt elő a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spotify szerint több előfizető érkezik iOS-rendszerből a szolgáltatásra, amióta az Apple kénytelen volt elengedni a 27 százalékos jutalékos rendszere erőltetését.","shortLead":"A Spotify szerint több előfizető érkezik iOS-rendszerből a szolgáltatásra, amióta az Apple kénytelen volt elengedni...","id":"20250522_apple-elofizetes-jutalek-spotify-premium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616.jpg","index":0,"item":"63b18588-e7b4-4a2c-8354-203ddb75b79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_apple-elofizetes-jutalek-spotify-premium","timestamp":"2025. május. 22. 15:03","title":"Módosított a szabályzatán az Apple, azonnal megugrott a Spotify bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de59b5e-a337-46f6-b18e-e4c2aa4a33da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Budapest forrong, az ellenzék legerősebbje pedig Nagyváradra tart. Miért éppen oda? Mi várja ott? És mit miért tesz közben Budapesten a Fidesz? Dull Szabolcsot Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Budapest forrong, az ellenzék legerősebbje pedig Nagyváradra tart. Miért éppen oda? Mi várja ott? És mit miért tesz...","id":"20250521_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-harcosok-klubja-beke-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de59b5e-a337-46f6-b18e-e4c2aa4a33da.jpg","index":0,"item":"c3174ff7-1da6-4afd-8b22-e886bdf99c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-harcosok-klubja-beke-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 18:30","title":"Mi van, ha Magyar Péter csuklóján kattan a bilincs? – Dull Szabolcs a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f6990f-af2d-470c-9c04-592f4aa012cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem terepasztalon és térképeken kell begyakorolni a teendőket, hanem az éles körülményeknek megfelelően kell végrehajtani a katonai terveket – magyarázza a Bloomberg rendszeres szemleírója, James Stavridis nyugalmazott tábornok.","shortLead":"Nem terepasztalon és térképeken kell begyakorolni a teendőket, hanem az éles körülményeknek megfelelően kell...","id":"20250522_James-Stavridis-NATO-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03f6990f-af2d-470c-9c04-592f4aa012cd.jpg","index":0,"item":"99e1a22f-09ac-4da8-96d0-e0156a22a084","keywords":null,"link":"/360/20250522_James-Stavridis-NATO-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 22. 15:38","title":"Volt NATO-főparancsnok: Megahadgyakorlatokkal kell elriasztani Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad29f1e2-14de-483e-ba93-6bad0157c19b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Oboára, szaxofonra vagy klarinétra, 2,5-4 percben, a vegyiharc ezrednek vagy a területvédelmi ezredeknek ajánlva. Fődíj: 700 ezer forint. Ákos nincs a zsűriben.","shortLead":"Oboára, szaxofonra vagy klarinétra, 2,5-4 percben, a vegyiharc ezrednek vagy a területvédelmi ezredeknek ajánlva...","id":"20250522_Katonai-indulora-irt-ki-palyazatot-a-HM-Zeneszerzok-alkossatok-remekmuveket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad29f1e2-14de-483e-ba93-6bad0157c19b.jpg","index":0,"item":"1ab30429-31b2-4038-a6aa-37f2afd347f0","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Katonai-indulora-irt-ki-palyazatot-a-HM-Zeneszerzok-alkossatok-remekmuveket","timestamp":"2025. május. 22. 18:11","title":"Katonai indulóra írt ki pályázatot a HM: Zeneszerzők, alkossatok remekműveket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd4cfa6-5ce8-4222-8f20-339849ee9281","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a miniszterelnök nagyon próbálkozik, egyelőre úgy tűnik, hogy alul marad az interneten a Tisza elnökével szemben. Legalábbis a nevükre leadott keresések száma alapján. ","shortLead":"Bár a miniszterelnök nagyon próbálkozik, egyelőre úgy tűnik, hogy alul marad az interneten a Tisza elnökével szemben...","id":"20250522_Harcosok-klubja-Fidesz-Orban-Magyar-Peter-Google-Trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd4cfa6-5ce8-4222-8f20-339849ee9281.jpg","index":0,"item":"cbff2cdc-5078-4194-8f77-37e14b33c5d1","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Harcosok-klubja-Fidesz-Orban-Magyar-Peter-Google-Trends","timestamp":"2025. május. 22. 15:40","title":"A Harcosok Klubja nemcsak a BOK-csarnokot, de a keresési-trendeket is felforgatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jennifer Lopez állítólag nem kapott engedélyt arra, hogy a róla készült fotókat ő maga tegye közzé, ezért a fotós és egy ügynökség is kártérítést követel.","shortLead":"Jennifer Lopez állítólag nem kapott engedélyt arra, hogy a róla készült fotókat ő maga tegye közzé, ezért a fotós és...","id":"20250521_jennifer-lopez-foto-instagram-szerzoi-jog-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c.jpg","index":0,"item":"030a0d4e-91d2-4379-a0e6-f0729ea1fe91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_jennifer-lopez-foto-instagram-szerzoi-jog-per","timestamp":"2025. május. 21. 09:14","title":"Ezt a két fotót osztotta meg magáról Jennifer Lopez az Instagramon, 212 milliót fizethet miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faedec1-9c59-4afc-8dd1-6ada5eb46657","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Kádár-érában bevetett sajtóelnémítási módszereket kreatív formában alkalmazza az Orbán-kormány, csakhogy még az állampárt kézi vezérlése sem tudta elnémítani a demokratikus ellenzéket, amely komoly kockázatokat is vállalva, de megtalálta a módját, hogyan szóljon a nyilvánossághoz.","shortLead":"A Kádár-érában bevetett sajtóelnémítási módszereket kreatív formában alkalmazza az Orbán-kormány, csakhogy még...","id":"20250522_hvg-beszelo-kadar-rendszer-szamizdat-sajtoszabadsag-ugynokvadak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5faedec1-9c59-4afc-8dd1-6ada5eb46657.jpg","index":0,"item":"1fb28151-efe2-40cf-9372-b6174ba50e45","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-beszelo-kadar-rendszer-szamizdat-sajtoszabadsag-ugynokvadak","timestamp":"2025. május. 22. 18:04","title":"„Soha nem vitték el a nyolc szerkesztőt együtt” – mit tanulhatott Orbán abból, ahogy Kádárék bántak a szabad sajtóval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]