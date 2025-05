Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d1c9073-f906-4b5b-a8e3-f44326164886","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Kiléphet-e a fizikai térbe a politikai lózungokban alakot öltő erőszak? A kormány a nem létező ellenséget üldözi nagyon is valóságosan, míg Magyar Péter jókedvűen piknikezik a korábbi Fidesz-szavazókkal. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Kiléphet-e a fizikai térbe a politikai lózungokban alakot öltő erőszak? A kormány a nem létező ellenséget üldözi nagyon...","id":"20250529_Hamvay-Peter-Kard-altal-vesz-el-hvg-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d1c9073-f906-4b5b-a8e3-f44326164886.jpg","index":0,"item":"c3365eec-042e-47bd-b0ee-f3e7015a4af0","keywords":null,"link":"/360/20250529_Hamvay-Peter-Kard-altal-vesz-el-hvg-Fulszoveg","timestamp":"2025. május. 29. 08:00","title":"Hamvay Péter: Kiégett a félelemrelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ömlik a víz a megduzzadt Korond-patakból a híres parajdi sóbányába. A katasztrófavédelem szerint teljesen megtelhetnek vízzel a tárnák, veszélybe került a helyi turizmus és több száz munkahely.","shortLead":"Ömlik a víz a megduzzadt Korond-patakból a híres parajdi sóbányába. A katasztrófavédelem szerint teljesen megtelhetnek...","id":"20250527_parajdi-sobanya-arviz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840.jpg","index":0,"item":"56afc1c9-2199-4cf0-b8f9-59b893cb2176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_parajdi-sobanya-arviz-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 17:05","title":"Megsemmisülhet a parajdi sóbánya, pár óra és teljesen elönti a víz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7e6406-7d28-486d-87e6-774cbc92746b","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Budapesten kezdte fél évszázados fennállását ünneplő, jubileumi turnéját a világ egyik legfontosabb metálzenekara, az Iron Maiden, egy több szempontból különleges műsorral, ezer éve nem hallott dalokkal és annyi lelkesedéssel, amennyit a legfiatalabbak is elirigyelhetnek.","shortLead":"Budapesten kezdte fél évszázados fennállását ünneplő, jubileumi turnéját a világ egyik legfontosabb metálzenekara...","id":"20250528_iron-maiden-koncert-budapest-arena-run-for-your-lives-turne-kritika-jubileum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f7e6406-7d28-486d-87e6-774cbc92746b.jpg","index":0,"item":"93663f4a-468d-4a26-8ea9-7a0ad792704a","keywords":null,"link":"/elet/20250528_iron-maiden-koncert-budapest-arena-run-for-your-lives-turne-kritika-jubileum","timestamp":"2025. május. 28. 09:36","title":"Az Iron Maiden Budapesten bizonyította: ötven év után is csúcsformában vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","shortLead":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","id":"20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51.jpg","index":0,"item":"de2092eb-1475-4217-b227-1a3a40e88760","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","timestamp":"2025. május. 28. 14:24","title":"Csavarhúzóval indította a traktort egy zalai férfi, rombolás és kórház lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dab390-d050-47d1-85ed-eaed0f93523c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lord Spencer szerint a tüzet vandálok okozták.","shortLead":"Lord Spencer szerint a tüzet vandálok okozták.","id":"20250528_Felgyujtottak-Diana-hercegne-egykori-otthonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35dab390-d050-47d1-85ed-eaed0f93523c.jpg","index":0,"item":"52a6953b-3c97-424c-974a-d246e5861a11","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_Felgyujtottak-Diana-hercegne-egykori-otthonat","timestamp":"2025. május. 28. 15:47","title":"Felgyújtották Diana hercegné egykori otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","shortLead":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","id":"20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c.jpg","index":0,"item":"c05dc85b-0a02-44db-ad68-9da6cd9b2c84","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","timestamp":"2025. május. 27. 20:25","title":"Az amerikai belbiztonsági miniszter kampányol Lengyelországban a jobboldali elnökjelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b656f1-8135-41d0-a094-cd36de0e7448","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az atlétikai szövetség elnökségének négy tagja arra szólította fel a tagságot, hogy az eseményen ne fogadják el a szövetségi beszámolókat. Az elnök és több munkatársa szerint az alaptalan vádaskodások célja a vezetés ellehetetlenítése. ","shortLead":"Az atlétikai szövetség elnökségének négy tagja arra szólította fel a tagságot, hogy az eseményen ne fogadják el...","id":"20250529_magyar-atletikai-szovetseg-gyulai-miklos-elnokseg-beszamolok-kozgyules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b656f1-8135-41d0-a094-cd36de0e7448.jpg","index":0,"item":"fd045e48-0fe7-42d0-b8eb-1aab03b2936f","keywords":null,"link":"/sport/20250529_magyar-atletikai-szovetseg-gyulai-miklos-elnokseg-beszamolok-kozgyules-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 12:14","title":"Viharos közgyűlés előtt áll az atlétikai szövetség, puccsról beszél az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az utolsó magyar király unokája, Habsburg György lesz az új madridi nagykövet, és más külképviselet élén is változást készít elő a külügyi tárca.","shortLead":"Az utolsó magyar király unokája, Habsburg György lesz az új madridi nagykövet, és más külképviselet élén is változást...","id":"20250528_Habsburg-Gyorgyot-Parizsbol-Madridba-dobja-at-nagykovetnek-Szijjarto-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad.jpg","index":0,"item":"7f846f13-8984-4b5f-afce-915a2957f523","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Habsburg-Gyorgyot-Parizsbol-Madridba-dobja-at-nagykovetnek-Szijjarto-Peter-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 05:26","title":"Habsburg Györgyöt Párizsból Madridba dobja át nagykövetnek Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]