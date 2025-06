Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d8605508-34a8-4bab-b6b4-7a2ea934ad7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon még a tanárok nyertek, de a másodfokú döntés miatt nemhogy kártérítést nem kaphatnak, hanem még nekik kellene fizetniük. ","shortLead":"Első fokon még a tanárok nyertek, de a másodfokú döntés miatt nemhogy kártérítést nem kaphatnak, hanem még nekik...","id":"20250531_kolcsey-gimnazium-kirugott-tanar-perkoltseg-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8605508-34a8-4bab-b6b4-7a2ea934ad7f.jpg","index":0,"item":"945d811d-c64f-4634-ac0f-84c836b9e049","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_kolcsey-gimnazium-kirugott-tanar-perkoltseg-tisza-part","timestamp":"2025. május. 31. 10:44","title":"A Tisza Párt átvállalná a kirúgott kölcseys tanárok ötmilliós perköltségének kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93244c2b-f425-4658-9dee-53368d33f30b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elszálltak a költségek, az üzemi tevékenység veszteséges lett a Budapest-Belgrád-projektben kulcsszereplő R-Kordnál. A pénzügyi műveleteken elért bevételekkel azért év végére összejött 2,2 milliárd forint nyereség.","shortLead":"Elszálltak a költségek, az üzemi tevékenység veszteséges lett a Budapest-Belgrád-projektben kulcsszereplő R-Kordnál...","id":"20250531_Pocsek-eve-volt-Meszaros-Lorinc-Budapest-Belgrados-cegenek-csak-22-milliard-forint-a-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93244c2b-f425-4658-9dee-53368d33f30b.jpg","index":0,"item":"a58c8ac8-b933-4057-aef2-d3c134fbe566","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Pocsek-eve-volt-Meszaros-Lorinc-Budapest-Belgrados-cegenek-csak-22-milliard-forint-a-profit","timestamp":"2025. május. 31. 10:30","title":"Pocsék éve volt Mészáros Lőrinc Budapest-Belgrádos cégének, csak 2,2 milliárd forint a profit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd449e6-8d73-450d-9ebe-d08714076d71","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bármennyire is magabiztosnak mutatkozik a MAGA európai változata, azért kapott egy pár pofont – írja a tudósító.","shortLead":"Bármennyire is magabiztosnak mutatkozik a MAGA európai változata, azért kapott egy pár pofont – írja a tudósító.","id":"20250601_Nick-Thorpe-cpac-maga-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdd449e6-8d73-450d-9ebe-d08714076d71.jpg","index":0,"item":"4c567709-fb40-4917-9636-96cceb064f73","keywords":null,"link":"/360/20250601_Nick-Thorpe-cpac-maga-lapszemle","timestamp":"2025. június. 01. 09:00","title":"Nick Thorpe: Bármilyen magabiztosnak mutatkozik a MAGA európai szárnya, látszanak a repedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba burkolódzunk. Így az esetek túlnyomó többségében a probléma orvoslása, gyógyítása is elmarad, helyette inkább büszkén szenvedünk múlni nem akaró panaszainktól. Sokan csak akkor kérnek segítséget, amikor a helyzet szinte már visszafordíthatatlan. Különösen a férfiak hajlamosak inkább a végsőkig szenvedni, mintsem hogy orvoshoz forduljanak. ","shortLead":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba...","id":"20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2.jpg","index":0,"item":"eee11d5f-ae21-4e22-a402-d9e4f864e9ad","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 31. 19:30","title":"Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"edb793d1-c807-4175-a0d3-dfd9a687f943","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fehér farmerek elleni nem létező népirtásra hivatkozva leckéztette Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnököt Donald Trump.","shortLead":"Fehér farmerek elleni nem létező népirtásra hivatkozva leckéztette Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnököt Donald Trump.","id":"20250531_trump-es-delafrika-amerikai-menedek-fehereknek-hazugsagok-leoltottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edb793d1-c807-4175-a0d3-dfd9a687f943.jpg","index":0,"item":"ea252872-e24c-4203-b97d-269dd6d0139f","keywords":null,"link":"/360/20250531_trump-es-delafrika-amerikai-menedek-fehereknek-hazugsagok-leoltottak","timestamp":"2025. május. 31. 10:53","title":"Trump megzelenszkijezte az ovális irodában a dél-afrikai elnököt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Először érte el a 10 milliárd forintot Várkonyi Andrea cégének árbevétele, s Várkonyi osztaléka az egymilliárd forintot.","shortLead":"Először érte el a 10 milliárd forintot Várkonyi Andrea cégének árbevétele, s Várkonyi osztaléka az egymilliárd forintot.","id":"20250531_Varkonyi-Andrea-milliardos-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052.jpg","index":0,"item":"0e24f61b-bacf-4f2d-b1a2-2e29bf2fd3df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Varkonyi-Andrea-milliardos-lett","timestamp":"2025. május. 31. 14:42","title":"Várkonyi Andrea milliárdos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabb magyart a 444 stábja szúrta ki, ugyanott szállt meg a barátaival, ahol a Paris Saint-Germain csapata is.","shortLead":"A leggazdagabb magyart a 444 stábja szúrta ki, ugyanott szállt meg a barátaival, ahol a Paris Saint-Germain csapata is.","id":"20250531_Meszaros-Lorinc-menni-Munchen-ketmilliardos-helikopterrel-a-22-milliardos-magangepig-majd-erkezes-a-BL-dontore-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"684872b1-d6b6-41cc-8a5d-adc275e85978","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Meszaros-Lorinc-menni-Munchen-ketmilliardos-helikopterrel-a-22-milliardos-magangepig-majd-erkezes-a-BL-dontore-ebx","timestamp":"2025. május. 31. 19:33","title":"Mészáros Lőrinc menni München: kétmilliárdos helikopterrel a 22 milliárdos magángépig, majd érkezés a BL-döntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan vethet véget egy korábbi szövetséges a magyar miniszterelnök 15 éves uralmának.","shortLead":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan...","id":"20250602_gurdian-orban-trump-tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c.jpg","index":0,"item":"039be9b2-61a7-406d-9c50-aa9b693c78e8","keywords":null,"link":"/360/20250602_gurdian-orban-trump-tisza","timestamp":"2025. június. 02. 07:02","title":"Ő az, aki inspirálta Trumpot: de vajon elveszíti-e hatalmát Orbán – ezt látták Budapesten a Guardian tudósítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]