[{"available":true,"c_guid":"9a30cb71-cb4d-4943-a557-61c1b3513cf6","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Oscar Piastri majdnem végig vezetve nyerte meg a Forma–1 Spanyol Nagydíját és növelte tovább az előnyét a világbajnokságban, a verseny leginkább arról maradhat emlékezetes, ahogy Max Verstappennek elborult az agya az utolsó körökben.","shortLead":"Oscar Piastri majdnem végig vezetve nyerte meg a Forma–1 Spanyol Nagydíját és növelte tovább az előnyét...","id":"20250601_forma-1-spanyol-nagydij-piastri-norris-leclerc-verstappen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a30cb71-cb4d-4943-a557-61c1b3513cf6.jpg","index":0,"item":"d05c0bc8-8fe5-431e-ab13-731c37c4042f","keywords":null,"link":"/sport/20250601_forma-1-spanyol-nagydij-piastri-norris-leclerc-verstappen","timestamp":"2025. június. 01. 17:10","title":"Sima McLaren-kettősgyőzelem a Spanyol Nagydíjon, Verstappen egy szabálytalanságával eldobott 14 pontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac2f4a7-abad-4a72-89cb-54e90b4e06c2","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Minden szabálynak megfelelnek, átláthatóságot biztosítanak és egy fillér állami pénzt sem kérnek, csak bizalmat a helyiektől. Ezt mondják a Vésztőn akkumulátoripari hulladékot feldolgozó üzemet tervező beruházók. És bizony jobb ha hozzászokunk, hogy a gombamód szaporodó hatalmas akkugyárak mellé fel kell nőnie az országban a hulladékfeldolgozásnak is.","shortLead":"Minden szabálynak megfelelnek, átláthatóságot biztosítanak és egy fillér állami pénzt sem kérnek, csak bizalmat...","id":"20250601_akku-akkumulator-hulladek-feldolgozas-nt-recycling-veszto-akkugyar-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ac2f4a7-abad-4a72-89cb-54e90b4e06c2.jpg","index":0,"item":"a08298be-f564-475a-be45-05622ad2098e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_akku-akkumulator-hulladek-feldolgozas-nt-recycling-veszto-akkugyar-veszely","timestamp":"2025. június. 01. 17:30","title":"Komoly tervekkel érkezik az akkugyári hulladékot feldolgozó cég Vésztőre, a CATL, a BYD és az EVE akkumaradékára utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland vagy természetközeli elvonulás? Nem kell döntenünk, itt mindezekben egyaránt részünk lehet. ","shortLead":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland...","id":"20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1.jpg","index":0,"item":"77471b25-56b4-4909-9fd1-c918af4764b4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","timestamp":"2025. június. 01. 19:30","title":"Nem kell az Adriáig utazni a mediterrán hangulatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"de305db9-27fc-46ad-9ac6-86e0b8462ad0","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"19 magyar nyelvű sajtótermékről – köztük a HVG-ről – próbálta bebizonyítani a Nézőpont Intézet múlt héten megjelent „kutatása”, hogy ukrán propagandát terjeszt. Sorra vettük a ránk vonatkozó állításokat, amelyek egy koncepciós per vádiratára emlékeztetnek.","shortLead":"19 magyar nyelvű sajtótermékről – köztük a HVG-ről – próbálta bebizonyítani a Nézőpont Intézet múlt héten megjelent...","id":"20250531_hvg-nezopont-hvg-ukran-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de305db9-27fc-46ad-9ac6-86e0b8462ad0.jpg","index":0,"item":"db342fb4-79eb-4c37-aed9-4d26c0bec2e2","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-nezopont-hvg-ukran-propaganda","timestamp":"2025. május. 31. 15:00","title":"Mint egy koncepciós per – megnéztük, mi alapján mondja a Nézőpont, hogy ukrán propagandát terjeszt a HVG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e9b14d-c1ce-4d86-888b-8706238debf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 10-12. között lesz Szlovákia legnagyobb fesztiválja, reméljük most a természet is kegyes lesz a bulizókhoz.","shortLead":"Július 10-12. között lesz Szlovákia legnagyobb fesztiválja, reméljük most a természet is kegyes lesz a bulizókhoz.","id":"20250601_Iggy-Pop-Queens-Of-The-Stone-Age-Fontaines-DC-iden-is-erdemes-a-Pohodat-valasztani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e9b14d-c1ce-4d86-888b-8706238debf8.jpg","index":0,"item":"76d9a5b2-7ca0-4f65-b10c-1104192fd24a","keywords":null,"link":"/kultura/20250601_Iggy-Pop-Queens-Of-The-Stone-Age-Fontaines-DC-iden-is-erdemes-a-Pohodat-valasztani","timestamp":"2025. június. 01. 11:36","title":"Iggy Pop, Queens Of The Stone Age, Fontaines DC – idén is érdemes a Pohodát választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16f9638-010f-487d-93b8-3e78f32df112","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, még az igazán drága nyomtatók sem jelentenek garanciát a biztonságra. Nemrégiben került napvilágra egy kellemetlen eset a Procolored csúcskategóriás nyomtatóival kapcsolatban.","shortLead":"Úgy tűnik, még az igazán drága nyomtatók sem jelentenek garanciát a biztonságra. Nemrégiben került napvilágra...","id":"20250601_procolored-uv-nyomtatok-kartekony-kod-virus-g-data","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f16f9638-010f-487d-93b8-3e78f32df112.jpg","index":0,"item":"ec80f904-5238-416c-9682-a9fbc93ad5f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_procolored-uv-nyomtatok-kartekony-kod-virus-g-data","timestamp":"2025. június. 01. 20:03","title":"Nyomtatók terjeszthettek egy vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A profit alig valamicske, semmiség a régi szép időkhöz képest, de legalább nem milliárdos veszteség, mint a válás után közvetlenül.","shortLead":"A profit alig valamicske, semmiség a régi szép időkhöz képest, de legalább nem milliárdos veszteség, mint a válás után...","id":"20250531_Meszaros-Lorinc-exveje-ujra-nyereseget-tudott-csinalni-a-valas-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287.jpg","index":0,"item":"2d59603c-87d0-4195-a03e-ff7aef7a91ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Meszaros-Lorinc-exveje-ujra-nyereseget-tudott-csinalni-a-valas-utan","timestamp":"2025. május. 31. 15:35","title":"Mészáros Lőrinc pária exveje újra nyereséget tudott csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edab5c24-c44b-4f6e-8c59-a1bc2e6ab1ee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az AMG One az egyik legkülönlegesebb jármű manapság. ","shortLead":"Az AMG One az egyik legkülönlegesebb jármű manapság. ","id":"20250602_Porrag-egett-AMG-One-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edab5c24-c44b-4f6e-8c59-a1bc2e6ab1ee.jpg","index":0,"item":"e21cbfe0-aba4-4f63-b740-2396460a2a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Porrag-egett-AMG-One-video","timestamp":"2025. június. 02. 07:17","title":"Porig égett egy F1-motoros utcai hiperautó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]