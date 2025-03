Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e1c50d9-eff1-42f8-a916-bb1d4c35998b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúnyán elfajult egy közlekedési vita Cegléden.","shortLead":"Csúnyán elfajult egy közlekedési vita Cegléden.","id":"20250329_A-rossz-minosegu-jarda-helyett-az-utat-valasztotta-papriaspray-vel-fujtak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e1c50d9-eff1-42f8-a916-bb1d4c35998b.jpg","index":0,"item":"5713a92c-f017-478d-82bd-9e38b7dc8ede","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_A-rossz-minosegu-jarda-helyett-az-utat-valasztotta-papriaspray-vel-fujtak-le","timestamp":"2025. március. 29. 17:28","title":"A rossz minőségű járda helyett az utat választotta, paprikaspray-vel fújták le a kisgyerekes apát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b3623e-a129-4b8f-95fd-3a3d7b0536f2","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az előrejelzések szerint egyértelmű, hogy a környezeti aggodalmak ellenére folytatják diadalútjukat a hobbi- vagy városi terepjárók. A vásárlók elsősorban a kis és közepes méretű kocsikat keresik. A konnektorból tölthető plugin hibridek is jól fogynak majd.","shortLead":"Az előrejelzések szerint egyértelmű, hogy a környezeti aggodalmak ellenére folytatják diadalútjukat a hobbi- vagy...","id":"20250330_hvg-suvtrendek-azsia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6b3623e-a129-4b8f-95fd-3a3d7b0536f2.jpg","index":0,"item":"cdbc4fb6-93b7-4634-ac4b-eb9461d9163a","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-suvtrendek-azsia","timestamp":"2025. március. 30. 15:40","title":"A hobbiterepjárók húzópiaca Ázsia marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint teljesen nyilvánvaló volt, mi folyik a házban.","shortLead":"A helyiek szerint teljesen nyilvánvaló volt, mi folyik a házban.","id":"20250329_Bordelyhaz-Kecskemet-ugyesz-rendor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48.jpg","index":0,"item":"8ac4e9b6-3f67-44e5-9b88-7f4d41698116","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Bordelyhaz-Kecskemet-ugyesz-rendor","timestamp":"2025. március. 29. 13:26","title":"Bordélyházat működtetett Kecskeméten egy ügyész és egy volt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hogyan pótolható az USA szerepe a NATO-ban? Ausztriában lebukott bolgár ügynökök és Putyin nyerő stratégiája. Nemzetközi lapszemle: válogatásunk a világlapok írásaiból. ","shortLead":"Hogyan pótolható az USA szerepe a NATO-ban? Ausztriában lebukott bolgár ügynökök és Putyin nyerő stratégiája...","id":"20250330_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5.jpg","index":0,"item":"22ad4455-2cf5-406f-99de-aaf31c90a2cd","keywords":null,"link":"/360/20250330_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 30. 10:00","title":"„Ez már fasizmus” – Miért vándorol ki Kanadába három amerikai professzor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0800ad9a-694e-46ca-a93c-9c69f47e2232","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RB Leipzig azonnali hatállyal menesztette Marco Rosét.","shortLead":"Az RB Leipzig azonnali hatállyal menesztette Marco Rosét.","id":"20250330_rb-leipzig-marco-rose-kirugas-gulacsi-peter-willi-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0800ad9a-694e-46ca-a93c-9c69f47e2232.jpg","index":0,"item":"9daeb785-c23e-466a-bffe-b24d8cfa4726","keywords":null,"link":"/sport/20250330_rb-leipzig-marco-rose-kirugas-gulacsi-peter-willi-orban","timestamp":"2025. március. 30. 12:02","title":"Kirúgta vezetőedzőjét Gulácsi csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15369082-e29b-4e1d-b897-b6a4c40fa4d5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Nobel-díjas író, Orhan Pamuk 50 éve él Isztambulban, de még sosem látott ekkora korlátozásokat. Úgy véli, hogy a török demokrácia az életéért harcol, miután az elnök letartóztatta legfőbb vetélytársát. Az ország már egy évtizede menetel a tekintélyuralom felé, ám a tüntetők még nem adták fel.","shortLead":"A Nobel-díjas író, Orhan Pamuk 50 éve él Isztambulban, de még sosem látott ekkora korlátozásokat. Úgy véli...","id":"20250329_torokorszag-tuntetesek-erdogan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15369082-e29b-4e1d-b897-b6a4c40fa4d5.jpg","index":0,"item":"5ae63f9e-2e58-4282-be25-997dc7d2e734","keywords":null,"link":"/360/20250329_torokorszag-tuntetesek-erdogan","timestamp":"2025. március. 29. 13:45","title":"Intő példa: így számolják fel éppen a demokrácia maradékát is Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni a hatékonyság és a csapat jólléte között. Ugyanakkor az, hogy e kritériumoknak folyamatosan meg tudjon felelni, hatalmas érzelmi és szellemi megterheléssel jár. Hogyan lehet ezt a nyomást hosszú távon kezelni, mi az, ami nélkül még a legtehetségesebb vezető sem képes sikerre vinni csapatát?","shortLead":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni...","id":"20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1.jpg","index":0,"item":"daafcba2-0163-43f4-be82-cfc6eabdf886","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","timestamp":"2025. március. 29. 13:30","title":"Rosszul alszik? Akkor ezekkel a következményekkel kell számolnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"852f15c7-cf21-4f96-a728-a084c02efbc0","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem is az alvásra van igazán szükségünk, mint inkább az álomra – derül ki Rahul Jandial agysebész új könyvéből, amiből azt is megtudjuk, mi a hasznuk a rémálmoknak és az erotikus álmoknak, és miért nem kell miattuk aggódnunk. ","shortLead":"Nem is az alvásra van igazán szükségünk, mint inkább az álomra – derül ki Rahul Jandial agysebész új könyvéből...","id":"20250329_hvg-alomkutatas-alvas-Rahul-Jandial-agysebesz-Miert-almodunk-alszanak-ra-egyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852f15c7-cf21-4f96-a728-a084c02efbc0.jpg","index":0,"item":"b22e44f5-8398-4279-b8fe-74fde1c6057c","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-alomkutatas-alvas-Rahul-Jandial-agysebesz-Miert-almodunk-alszanak-ra-egyet","timestamp":"2025. március. 29. 13:00","title":"Megcsalta a párját egy erotikus álomban? Ez nem szégyen, hanem az agyműködés csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]