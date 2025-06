Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca27e3dc-ed14-4a81-a88e-ac27a033f175","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról, hogy átadják-e a német hatóságoknak, hamarosan dönt a bíróság. ","shortLead":"Arról, hogy átadják-e a német hatóságoknak, hamarosan dönt a bíróság. ","id":"20250602_nemetorszag-gyilkossag-jaszalsoszentgyorgy-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca27e3dc-ed14-4a81-a88e-ac27a033f175.jpg","index":0,"item":"b314ac77-a9d3-4051-8bc6-a6c4227b9237","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_nemetorszag-gyilkossag-jaszalsoszentgyorgy-elfogas","timestamp":"2025. június. 02. 10:02","title":"Jászalsószentgyörgyön fogtak el egy nőt, aki Németországban megölt egy magyar férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec616476-cc05-44d1-8f5b-476047e148a5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy új áruforgalmi repülőtér építését is tervezi a kormány.","shortLead":"Egy új áruforgalmi repülőtér építését is tervezi a kormány.","id":"20250603_Megepulhet-a-Ferihegyre-vezeto-gyorsvasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec616476-cc05-44d1-8f5b-476047e148a5.jpg","index":0,"item":"22539b4b-1626-4df5-a779-8bbf19adabd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Megepulhet-a-Ferihegyre-vezeto-gyorsvasut","timestamp":"2025. június. 03. 11:30","title":"Nagy Márton: megépülhet a Ferihegyre vezető gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy évvel korábban még a termelők 82 százaléka értékelte csapnivalónak a megelőző évet.","shortLead":"Egy évvel korábban még a termelők 82 százaléka értékelte csapnivalónak a megelőző évet.","id":"20250602_Agroinform-Agrofeeling-mezogazdasag-vesztesegek-felmeres-kihivasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14.jpg","index":0,"item":"81821d38-2dc5-496c-8f06-b1919f2652bb","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Agroinform-Agrofeeling-mezogazdasag-vesztesegek-felmeres-kihivasok","timestamp":"2025. június. 02. 13:09","title":"Óriási javulás: már csak a magyar gazdák 63 százaléka szerint volt pocsék az előző év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Halms Debrecenben már jelen van, most Miskolcon épít új üzemet.","shortLead":"A Halms Debrecenben már jelen van, most Miskolcon épít új üzemet.","id":"20250602_Halms-kinai-gyar-elektromos-autok-alkatreszgyartas-autoipar-Miskolc-Szijjarto-Bajnokok-Ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"0116127e-321e-4bcf-811c-1179e62fcd1f","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Halms-kinai-gyar-elektromos-autok-alkatreszgyartas-autoipar-Miskolc-Szijjarto-Bajnokok-Ligaja","timestamp":"2025. június. 02. 14:05","title":"Újabb gyárat épít Magyarországon egy kínai villanyautós óriás – Szijjártónak a Bajnokok Ligája kieséses szakasza ugrott be erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c3e686-9ca8-4719-90db-5fdc761e4cba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estétől nő a valószínűsége.","shortLead":"Estétől nő a valószínűsége.","id":"20250602_idojaras-elorejelzes-zivatar-figyelmeztetes-viharos-szellokes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09c3e686-9ca8-4719-90db-5fdc761e4cba.jpg","index":0,"item":"f0da13a8-0490-4f3e-b0b8-0a0eb4ecff71","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_idojaras-elorejelzes-zivatar-figyelmeztetes-viharos-szellokes","timestamp":"2025. június. 02. 10:33","title":"Hét megyére adtak ki figyelmeztetést zivatarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3aaf5d-d569-49bf-9736-7525918059df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Akinek pedig ez nem tetszik, az „húzzon haza”.","shortLead":"Akinek pedig ez nem tetszik, az „húzzon haza”.","id":"20250603_40-milliardnyi-osztalekot-vett-ki-Meszaros-Lorinc-osszesen-a-cegeibol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec3aaf5d-d569-49bf-9736-7525918059df.jpg","index":0,"item":"961b8b7c-10fb-4a25-8520-3afc24511e9f","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_40-milliardnyi-osztalekot-vett-ki-Meszaros-Lorinc-osszesen-a-cegeibol","timestamp":"2025. június. 03. 07:43","title":"40 milliárdnyi osztalékot vett ki eddig Mészáros Lőrinc összesen a cégeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e32f02-ab93-4cfd-929d-05ec60a9f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jonathan Joss férje jelen volt a színész és az állítása szerint őket melegségük miatt már korábban is támadó szomszédja vitájánál, amely során a szomszéd agyonlőtte Josst, és azt állítja: ezúttal is a homofóbia volt a vita kiváltó oka. A rendőrség szerint nincs bizonyíték homofóbiára.","shortLead":"Jonathan Joss férje jelen volt a színész és az állítása szerint őket melegségük miatt már korábban is támadó szomszédja...","id":"20250603_Homofob-szomszedja-lotte-agyon-a-Varosfejlesztesi-osztaly-szineszet-jonathan-joss","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64e32f02-ab93-4cfd-929d-05ec60a9f1d3.jpg","index":0,"item":"6599cd41-a475-4b1c-8162-3b4256052e4a","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Homofob-szomszedja-lotte-agyon-a-Varosfejlesztesi-osztaly-szineszet-jonathan-joss","timestamp":"2025. június. 03. 14:15","title":"Homofób szomszédja lőtte agyon a Városfejlesztési osztály színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea820134-0570-4c89-a110-b920cb52e351","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre zsúfoltabb a Föld körüli pálya, ami új kihívások elé állítja a tudományt is. Most kiderült, hogy a naptevékenység is hatással lehet a műholdak élettartamára.","shortLead":"Egyre zsúfoltabb a Föld körüli pálya, ami új kihívások elé állítja a tudományt is. Most kiderült, hogy a naptevékenység...","id":"20250602_spacex-starlink-muholdak-legkorbe-lepes-elettartam-kutatas-nap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea820134-0570-4c89-a110-b920cb52e351.jpg","index":0,"item":"a2a85c4f-8bb6-4412-8d74-de8f960b2f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_spacex-starlink-muholdak-legkorbe-lepes-elettartam-kutatas-nap","timestamp":"2025. június. 02. 19:03","title":"Veszélyesek lehetnek Elon Musk aláhulló műholdjai, és ebben a Napnak is szerepe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]