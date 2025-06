Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Kormányinfón elhangzottakra reagálva jelezte, hogy a főváros az Állami Számvevőszék szerint is 2021 óta nettó befizető.","shortLead":"A főpolgármester a Kormányinfón elhangzottakra reagálva jelezte, hogy a főváros az Állami Számvevőszék szerint is 2021...","id":"20250604_karacsony-gergely-budapest-netto-befizeto-kormanyinfo-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"1cf48c12-0852-4587-ade2-00996b05fcba","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_karacsony-gergely-budapest-netto-befizeto-kormanyinfo-reakcio","timestamp":"2025. június. 04. 20:39","title":"Karácsony: Tőlem megnézhetnek mindent számlát, csak fejezzék be Budapest kivéreztetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna ellen emellett új eljárás is indult.","shortLead":"A csatorna ellen emellett új eljárás is indult.","id":"20250605_Tobb-millio-forintra-buntettek-meg-a-TV2-t-mert-megalazo-helyzetben-mutattak-be-egy-bantalmazott-gyermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50.jpg","index":0,"item":"6fbc0930-3e0b-40e3-ba5b-c2729d9b3375","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Tobb-millio-forintra-buntettek-meg-a-TV2-t-mert-megalazo-helyzetben-mutattak-be-egy-bantalmazott-gyermeket","timestamp":"2025. június. 05. 12:08","title":"Több millió forintra büntették meg a TV2-t, mert megalázó helyzetben mutattak be egy bántalmazott gyermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065d13-d6d1-434a-90fb-5772c53ab470","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen hét iPhone és iPad vesz végső búcsút a YouTube alkalmazásától. Mutatjuk, melyek ezek, és mit tehet, ha legalább a platform alapfunkcióit tovább használná.","shortLead":"Összesen hét iPhone és iPad vesz végső búcsút a YouTube alkalmazásától. Mutatjuk, melyek ezek, és mit tehet, ha...","id":"20250604_google-youtube-alkalmazas-megszunes-apple-iphone-ipad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15065d13-d6d1-434a-90fb-5772c53ab470.jpg","index":0,"item":"a2c6157f-739a-4c30-a4d7-99f439b1cca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_google-youtube-alkalmazas-megszunes-apple-iphone-ipad","timestamp":"2025. június. 04. 09:03","title":"Ezeken az eszközökön nem működik többé a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csetényi Csaba cége, a Network 360 2023-ban még veszteséges volt, tavaly már 38 százalékos profitrátának örülhetett.","shortLead":"Csetényi Csaba cége, a Network 360 2023-ban még veszteséges volt, tavaly már 38 százalékos profitrátának örülhetett.","id":"20250603_Rejtelyesen-feltamadt-Rogan-szomszedjanak-kegyvesztett-reklamugynoksege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d.jpg","index":0,"item":"0ffb83b0-a997-4d41-b80b-ac25445a675e","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Rejtelyesen-feltamadt-Rogan-szomszedjanak-kegyvesztett-reklamugynoksege","timestamp":"2025. június. 03. 14:00","title":"Rejtélyesen feltámadt Rogán szomszédjának kegyvesztett reklámügynöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209febe4-677a-499f-a820-1b82c0d636ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen több gigabyte-nyi adatot loptak el ukrán hackerek az orosz Tupoljevtől, ezek között ott volt a vezetőség belső levelezése, valamint titkos adatok is – állítja az ukrán hírszerzés.","shortLead":"Összesen több gigabyte-nyi adatot loptak el ukrán hackerek az orosz Tupoljevtől, ezek között ott volt a vezetőség belső...","id":"20250605_ukran-hirszerzes-hackerek-tupoljev-orosz-repulogepgyar-feltores-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/209febe4-677a-499f-a820-1b82c0d636ee.jpg","index":0,"item":"4f6a93f1-f46a-4c0c-887a-35035b97173b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_ukran-hirszerzes-hackerek-tupoljev-orosz-repulogepgyar-feltores-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. június. 05. 11:33","title":"Betörtek az ukránok az egyik legnagyobb orosz katonai repülőgépgyár rendszereibe, és vittek mindent, amit találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szülőket krétarajzok miatt büntették meg.","shortLead":"A szülőket krétarajzok miatt büntették meg.","id":"20250603_sopron-ovodabezaras-tiltakozas-buntetes-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"fa6ef022-bd66-47c7-8e75-444baa48fa91","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_sopron-ovodabezaras-tiltakozas-buntetes-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. június. 03. 19:45","title":"Magyar Péter befizette a pénzbírságot, amelyet a soproni óvodabezárások ellen tiltakozó anyákra róttak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket. Ebben a másik ügyben egy volt tanítványa azért jelentette fel, mert állítása szerint 17 évvel ezelőtt a férfi megerőszakolta.","shortLead":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket...","id":"20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"9a35d347-72da-4f35-b53e-63f45f5f9059","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","timestamp":"2025. június. 03. 14:34","title":"Megszüntették a szexuális erőszak miatt indult eljárást a gyereket felrúgó karateedző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff669434-418c-4949-84bd-fa18b6c23318","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista jövő keddre hirdetett megmozdulást, ami szerinte nem csak a törvényjavaslatról szól, hanem az Orbán-rendszer problémáiról.","shortLead":"A publicista jövő keddre hirdetett megmozdulást, ami szerinte nem csak a törvényjavaslatról szól, hanem...","id":"20250604_Puzser-Robert-atlathatosagi-torveny-harcosok-klubja-fidesz-kocsis-mate-tuntetes-hadhazy-kossuth-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff669434-418c-4949-84bd-fa18b6c23318.jpg","index":0,"item":"ab69e7c3-f8f8-44ed-b8b7-41e116a2a3b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Puzser-Robert-atlathatosagi-torveny-harcosok-klubja-fidesz-kocsis-mate-tuntetes-hadhazy-kossuth-ter","timestamp":"2025. június. 04. 18:24","title":"Puzsér Róbert az átláthatósági törvény megszavazásának elhalasztása ellenére is megtartja tüntetését a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]