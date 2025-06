Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani.","shortLead":"A következő napokban a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani.","id":"20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f.jpg","index":0,"item":"29f7f47b-3fc9-41e4-b464-41cd8c07a01e","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. június. 05. 05:23","title":"Életbe lépett a másodfokú hőségriasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2822aec3-ec5f-4566-839d-5903de943684","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az orosz elnök nem idióta, tudja, hogy nem képes helyreállítani az Orosz Birodalmat vagy a Szovjetuniót. Ő az állam nagyságát akarja visszahozni, de az oroszok emiatt nagyon sokat veszítenek – mondta a HVG-nek Benjamin Nathans történész, a Pennsylvaniai Egyetem professzora, aki a szovjet másként gondolkodókról írt könyvéért Pulitzer-díjat kapott.","shortLead":"Az orosz elnök nem idióta, tudja, hogy nem képes helyreállítani az Orosz Birodalmat vagy a Szovjetuniót. Ő az állam...","id":"20250605_hvg-benjamin-nathans-amerikai-tortenesz-szovjet-orosz-ellenzek-autoriter-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2822aec3-ec5f-4566-839d-5903de943684.jpg","index":0,"item":"f9b4baec-711d-4ba5-8463-73b3d8bd515a","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-benjamin-nathans-amerikai-tortenesz-szovjet-orosz-ellenzek-autoriter-vezetok","timestamp":"2025. június. 05. 11:30","title":"„Putyin nem nehézsúlyú öklöző, de úgy vív, mintha az lenne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bf5d8e-3239-4e6e-85ab-e7f2b92321fa","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Négy vádlottja van a „drogos énekesnő” néven elhíresült ügyben. A kábítószer beszerzője, az élettársa, a celeb-kapcsolattartó és a futár állt bíróság elé.","shortLead":"Négy vádlottja van a „drogos énekesnő” néven elhíresült ügyben. A kábítószer beszerzője, az élettársa...","id":"20250605_topceleb-drogos-enekesno-birosag-kabitoszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30bf5d8e-3239-4e6e-85ab-e7f2b92321fa.jpg","index":0,"item":"88074072-7376-47ae-8901-ae08cf244de5","keywords":null,"link":"/elet/20250605_topceleb-drogos-enekesno-birosag-kabitoszer","timestamp":"2025. június. 05. 14:14","title":"Blikk: Egy topceleb neve is felbukkant a drogozó énekesnő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425a5c3a-ccef-44ab-991a-6cfb8727086a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kialakult üzengetés ellenére az NGM nem tervez változtatni az iparűzési adónak a parlament előtt lévő módosításán – erősítették meg lapunknak a tárca illetékesei.","shortLead":"A kialakult üzengetés ellenére az NGM nem tervez változtatni az iparűzési adónak a parlament előtt lévő módosításán –...","id":"20250604_NGM-iparuzesi-ado-modositas-szerencsejatek-kaszino-karacsony-gergely-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/425a5c3a-ccef-44ab-991a-6cfb8727086a.jpg","index":0,"item":"6864cacd-126d-43e5-903c-2c7692cdec0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_NGM-iparuzesi-ado-modositas-szerencsejatek-kaszino-karacsony-gergely-nagy-marton","timestamp":"2025. június. 04. 15:29","title":"NGM a HVG-nek: igazságos és marad az iparűzési adó módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot kell fizetni az USA-ba bevitt acél és alumínium után.","shortLead":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot...","id":"20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172.jpg","index":0,"item":"2801f2b6-209d-43c2-8549-35154e2359f7","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","timestamp":"2025. június. 04. 08:04","title":"Kétszeresére emelte fel Trump az egyik legfontosabb vámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e7b6db-3dff-4b78-921c-9477ccc11832","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hozomány három, tavaly 33 milliárdos árbevételű takarmánykeverő, és a hazai baromfi-takarmányozási piac java. A kérő a már most piacvezető UBM Group, amely 40 százalékkal növelheti gyártókapacitását a várhatóan nyáron záruló tranzakcióval.","shortLead":"A hozomány három, tavaly 33 milliárdos árbevételű takarmánykeverő, és a hazai baromfi-takarmányozási piac java. A kérő...","id":"20250605_az-UBM-Group-megveszi-az-agrifirm-magyarorszag-zrt-t-agrarium-takarmanyozas-tranzakcio-kkv-vallalkozas-royal-agrifirm-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e7b6db-3dff-4b78-921c-9477ccc11832.jpg","index":0,"item":"50c13f1a-f70b-4698-8e94-66d1c63f4ade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_az-UBM-Group-megveszi-az-agrifirm-magyarorszag-zrt-t-agrarium-takarmanyozas-tranzakcio-kkv-vallalkozas-royal-agrifirm-group","timestamp":"2025. június. 05. 12:51","title":"Magyar legény viheti a hollandok globális téeszének tojótakarmányos hazai leányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar Péter videóüzenetében egyszerre idézte a liberális írófejedelmet és egy antiszemita írásairól ismert hungarista szerzőt.","shortLead":"Magyar Péter videóüzenetében egyszerre idézte a liberális írófejedelmet és egy antiszemita írásairól ismert hungarista...","id":"20250604_Esterhazyval-uzent-Trianon-evfordulojan-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"9c68087e-a924-4ee8-b21e-275033a66ec5","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_Esterhazyval-uzent-Trianon-evfordulojan-Magyar-Peter","timestamp":"2025. június. 04. 13:21","title":"Esterházyval üzent Trianon évfordulóján Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aefa4fa-ecc5-414f-b8a8-e9dee1ebfdaf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz a volt vezérkari főnököt ért kormány(párti) vádakat visszautasítja. A Tisza Párt elnöke szerint ez csak a Rogán-színház újabb hazug előadása.","shortLead":"Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz a volt vezérkari főnököt ért kormány(párti) vádakat visszautasítja. A Tisza Párt...","id":"20250605_Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-kemugy-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aefa4fa-ecc5-414f-b8a8-e9dee1ebfdaf.jpg","index":0,"item":"36d2dbfe-4047-4045-b94d-51a605cc6471","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-kemugy-kormany-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 10:16","title":"Magyar a Ruszin-Szendi elleni hazaárulás vádról: Ez a Rogán-színház újabb hazug előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]