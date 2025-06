Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88511125-a413-4924-a9bf-702be893b244","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vélhetően arra reagálva, hogy a propagandalap arra biztatja olvasóit, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket.","shortLead":"Vélhetően arra reagálva, hogy a propagandalap arra biztatja olvasóit, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket.","id":"20250605_metropol-mediaworks-szekhaz-bugyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88511125-a413-4924-a9bf-702be893b244.jpg","index":0,"item":"88b1fa30-fb44-4eb0-85d3-b26ba6786ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_metropol-mediaworks-szekhaz-bugyi","timestamp":"2025. június. 05. 18:29","title":"Bugyikat akasztottak a Metropol kiadójának székháza elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1a0a6-e84f-48b4-9571-0a43bf65c2d1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tüntetők a Mediaworks szerkesztősége előtt tiltakoztak a Metropol felhívása ellen, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket.","shortLead":"A tüntetők a Mediaworks szerkesztősége előtt tiltakoztak a Metropol felhívása ellen, hogy fotózzanak az utcán rövid...","id":"20250604_metropol-rovidszoknyaa-fotopalyazat-tuntetes-mediaworks","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c1a0a6-e84f-48b4-9571-0a43bf65c2d1.jpg","index":0,"item":"b1ab431c-6090-4690-9dcf-5de16c22db5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_metropol-rovidszoknyaa-fotopalyazat-tuntetes-mediaworks","timestamp":"2025. június. 04. 20:33","title":"„A zaklatás nem újságírás!” – A Metropol „rövidszoknyás fotópályázata” ellen tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89086758-5b54-4258-bbf7-254141a3b0ca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos felhívást tett közzé a Yettel: a személyes- és banki adataira pályáznak a csalók, mutatjuk, mire figyeljen.","shortLead":"Fontos felhívást tett közzé a Yettel: a személyes- és banki adataira pályáznak a csalók, mutatjuk, mire figyeljen.","id":"20250606_yettel-figyelmeztetes-csalas-sms-atveres-szemelyes-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89086758-5b54-4258-bbf7-254141a3b0ca.jpg","index":0,"item":"926bf107-c730-4804-86c2-762cfd9d3751","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_yettel-figyelmeztetes-csalas-sms-atveres-szemelyes-adatok","timestamp":"2025. június. 06. 14:33","title":"Figyelmeztetést küldött ki a Yettel: ha kapott ilyen SMS-t, azonnal törölje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43531404-9496-49c3-9f6d-6fe68254c379","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szentendrei önkormányzat kérését kommentálta Vitályos Eszter.","shortLead":"A szentendrei önkormányzat kérését kommentálta Vitályos Eszter.","id":"20250604_vitalyos-eszter-siras-picsogas-kormanyinfo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43531404-9496-49c3-9f6d-6fe68254c379.jpg","index":0,"item":"319dd701-9dcb-445d-a6cc-62445f664060","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_vitalyos-eszter-siras-picsogas-kormanyinfo-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 17:25","title":"Kormányszóvivő: Van, aki folyamatosan sír és picsog az önkormányzati vezetők közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","shortLead":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","id":"20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49.jpg","index":0,"item":"4407eece-9296-4c63-a71d-60dc4fadb2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. június. 05. 14:28","title":"Legfeljebb tíz évre lehet majd felfüggeszteni a magyar állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b595565-a0b6-4afc-aa5a-7b786e2a5077","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Három startup cégnek sikerült megoldani a mesterséges intelligenciával bonyolított telefonhívások legnagyobb problémáját: a késleltetést. Van olyan cég, ami már el is bocsátja 350 call centeres dolgozóját.","shortLead":"Három startup cégnek sikerült megoldani a mesterséges intelligenciával bonyolított telefonhívások legnagyobb...","id":"20250604_mesterseges-intelligencia-telefonalas-kesleltetes-call-center","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b595565-a0b6-4afc-aa5a-7b786e2a5077.jpg","index":0,"item":"9b2bee4e-2298-4e96-b8cc-9dd92de2da5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_mesterseges-intelligencia-telefonalas-kesleltetes-call-center","timestamp":"2025. június. 04. 19:03","title":"Olyan meggyőzően telefonál a mesterséges intelligencia, hogy négyből hárman embernek hiszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ad391-a058-4e8d-bbbf-55c2484a810f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány járat kivételével az összes tömegközlekedési eszköz megszakítja az útját tíz percre.","shortLead":"Néhány járat kivételével az összes tömegközlekedési eszköz megszakítja az útját tíz percre.","id":"20250605_budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-tiz-perces-leallas-tomegkozlekedes-karacsony-gergely-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160ad391-a058-4e8d-bbbf-55c2484a810f.jpg","index":0,"item":"a5c52933-a6fc-4c4b-9593-675024e5acc0","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-tiz-perces-leallas-tomegkozlekedes-karacsony-gergely-figyelmeztetes","timestamp":"2025. június. 05. 09:23","title":"Így fog kinézni a BKK-járatok pénteki leállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig a prémium funkciókhoz is ingyen férhetnek hozzá.","shortLead":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig...","id":"20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f.jpg","index":0,"item":"1b394897-ab8a-41d8-873b-25614baf0a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","timestamp":"2025. június. 05. 10:33","title":"Töltse le, megéri: itt az androidos Photoshop, és teljesen ingyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]