Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV-vezér szerint késő estére rendbe hozták a meghibásodott sorompót, de „valami biztosan nincs rendben”, ha fél napig tartott.","shortLead":"A MÁV-vezér szerint késő estére rendbe hozták a meghibásodott sorompót, de „valami biztosan nincs rendben”, ha fél...","id":"20250608_mav-balatoni-fovonal-vasuti-kozlekedes-vonat-busz-hegyi-zsolt-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f.jpg","index":0,"item":"39e79641-83f0-4b92-be45-03e066d5796d","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_mav-balatoni-fovonal-vasuti-kozlekedes-vonat-busz-hegyi-zsolt-lazar-janos","timestamp":"2025. június. 08. 11:08","title":"Háromszáz klímás busz áll készenlétben arra az esetre, ha újra összeomlana a vasúti közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a8807a-4bcb-44c1-8034-b1805aba8af0","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A konfliktusokkal terhelt jelenlegi orosz–ukrán hadifogolycseréhez képest jóval több bizalmatlansággal és huzakodással zajlott száz éve az első csereügylet a magyar és a szovjet hatóságok között. A foglyokat a magyar kommunisták túszként használták elvtársaik kiszabadításához. ","shortLead":"A konfliktusokkal terhelt jelenlegi orosz–ukrán hadifogolycseréhez képest jóval több bizalmatlansággal és huzakodással...","id":"20250609_hvg-atleptek-minden-hatart-hadifogolycsere-tuszdrama-rakosi-jungerth-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a8807a-4bcb-44c1-8034-b1805aba8af0.jpg","index":0,"item":"62c0108d-2b3f-4b74-82f5-d38daeeb82f5","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-atleptek-minden-hatart-hadifogolycsere-tuszdrama-rakosi-jungerth-oroszorszag","timestamp":"2025. június. 09. 14:30","title":"Taktikázások és elakadások: miért tartott öt évig az Oroszországban rekedt magyar hadifoglyok kiszabadítása az I. világháború után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f06fd8-4632-4637-b62c-48aab7fa6f1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók fejlesztettek ki egy olyan „tolmács” fejhallgatót, amelyik nem jön zavarba attól, ha körülötte többen is beszélnek.","shortLead":"Amerikai kutatók fejlesztettek ki egy olyan „tolmács” fejhallgatót, amelyik nem jön zavarba attól, ha körülötte többen...","id":"20250610_mesterseges-intelligencia-fejhallgato-tobb-egyszerre-beszelo-ember-tolmacsolas-spatial-speech-translation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89f06fd8-4632-4637-b62c-48aab7fa6f1f.jpg","index":0,"item":"ba5c3d14-352e-4483-b269-f2538546aa98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_mesterseges-intelligencia-fejhallgato-tobb-egyszerre-beszelo-ember-tolmacsolas-spatial-speech-translation","timestamp":"2025. június. 10. 10:03","title":"Van egy fejhallgató, amelyik egyszerre fordítja több idegen nyelven beszélő ember mondandóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f3abd9-37b5-4fde-8d00-655412a0c128","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A hétvégi kánikula miatt megduplázódott az orvosi segítséget kérő emberek száma tavalyhoz képest. ","shortLead":"A hétvégi kánikula miatt megduplázódott az orvosi segítséget kérő emberek száma tavalyhoz képest. ","id":"20250608_ujraelesztes-csiksomlyoi-bucsu-kanikula","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03f3abd9-37b5-4fde-8d00-655412a0c128.jpg","index":0,"item":"52ccb741-ff7e-4bee-89fc-19832b43ea75","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_ujraelesztes-csiksomlyoi-bucsu-kanikula","timestamp":"2025. június. 08. 16:31","title":"Újra kellett éleszteni egy nőt a csíksomlyói búcsún","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési rétegeit. Máris megvan a válasz több olyan kérdésre, amely eddig komoly vita tárgyát képezte, de az igazi felfedezések csak most várhatók.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési...","id":"20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d.jpg","index":0,"item":"e2dd4ee0-4b54-475c-8792-b4d32b568fa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 10. 06:03","title":"Újra kell írni a történelmet: már csak egy lépés kell, hogy kiderüljön, kik írták a Bibliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd458416-26a8-4f25-b836-a5cb0b35290f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei MatePad 11.5″S leszámol a zavaró tükröződésekkel és lényegében ugyanúgy írogathatunk, rajzolgathatunk rá, mint egy darab papírra. Kipróbáltuk a kínai gyártó továbbra is Google támogatás nélküli legfrissebb tabletét.","shortLead":"A Huawei MatePad 11.5″S leszámol a zavaró tükröződésekkel és lényegében ugyanúgy írogathatunk, rajzolgathatunk...","id":"20250608_matt-kijelzo-ceruza-huawei-matepad-115s-tablet-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd458416-26a8-4f25-b836-a5cb0b35290f.jpg","index":0,"item":"efc52f8e-f33a-4538-8588-f287ac85f6d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_matt-kijelzo-ceruza-huawei-matepad-115s-tablet-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 08. 18:03","title":"Mattot adott a Huawei: teszten a matt kijelzős, irkafirkás MatePad tablet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6f4b4-e56b-4f85-8614-f1b5421e21bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg Zalában csak 15 fokot, addig Csongrád-Csanádban több mint 34 fokot mértek.","shortLead":"Míg Zalában csak 15 fokot, addig Csongrád-Csanádban több mint 34 fokot mértek.","id":"20250608_hidegfront-huszfokos-kulonbseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6f4b4-e56b-4f85-8614-f1b5421e21bd.jpg","index":0,"item":"462708bd-830b-45cb-8871-c55ec9505ca8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250608_hidegfront-huszfokos-kulonbseg-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 17:46","title":"Megjött a hidegfront, húszfokos különbség alakult ki az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b854188-f019-40a3-84df-b432fba8547f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2010 után a Fidesz jelentősen korlátozta a sztrájkjogot, előtte, az MSZP-SZDSZ kormányok idején Gaskó számos munkabeszüntetést és demonstrációt szervezett.","shortLead":"2010 után a Fidesz jelentősen korlátozta a sztrájkjogot, előtte, az MSZP-SZDSZ kormányok idején Gaskó számos...","id":"20250609_Meghalt-Gasko-Istvan-a-sztrajkkiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b854188-f019-40a3-84df-b432fba8547f.jpg","index":0,"item":"40baff29-776a-495c-857b-31623d0b13b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Meghalt-Gasko-Istvan-a-sztrajkkiraly","timestamp":"2025. június. 09. 11:56","title":"Meghalt Gaskó István, a sztrájkkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]