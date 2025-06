Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7aa59dd1-1858-4edf-bdd5-d91e177a9e21","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közelében sincsenek az elvárt célhoz a valós adatok.","shortLead":"Közelében sincsenek az elvárt célhoz a valós adatok.","id":"20250611_A-kormany-kuzd-az-aremelkedes-ellen-csak-eppen-alul-marad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa59dd1-1858-4edf-bdd5-d91e177a9e21.jpg","index":0,"item":"f0588177-7f50-4477-90b3-468532b1b6fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_A-kormany-kuzd-az-aremelkedes-ellen-csak-eppen-alul-marad","timestamp":"2025. június. 11. 09:22","title":"A kormány küzd az áremelkedés ellen, csak éppen csúnyán alul marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a523b8e0-426e-487d-b8d4-acf099d519c8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az elnöki hatalom, az alkotmány és a törvények határait feszegeti Donald Trump azzal, hogy Los Angeles utcáira küldi a katonákat. Mit üzen ellenfeleinek az elnök, akit előző mandátuma idején még sikeresen lebeszéltek a hasonló akciókról? ","shortLead":"Az elnöki hatalom, az alkotmány és a törvények határait feszegeti Donald Trump azzal, hogy Los Angeles utcáira küldi...","id":"20250610_hvg-jatek-a-tuzzel-kalifornia-vs-trump-tuntetesek-katonak-nemzeti-garda-los-angeles-illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a523b8e0-426e-487d-b8d4-acf099d519c8.jpg","index":0,"item":"3d33aed4-5745-4a26-8e51-73a1dd568e98","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-jatek-a-tuzzel-kalifornia-vs-trump-tuntetesek-katonak-nemzeti-garda-los-angeles-illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. június. 10. 14:08","title":"Trump emeli a tétet – kinek és mit üzen az elnök a Nemzeti Gárda és a tengerészgyalogosok Kaliforniába vezénylésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9db781-f4ad-41f3-bf86-0af4b6b34727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A tüntetés itt már nem old meg semmit, ez a zászlóbontása egy társadalmi ellenállásnak” – mondta Puzsér Róbert, aki keddre hirdetett demonstrációt a Kossuth térre Polgári Ellenállás címmel. A résztvevőket a törvényjavaslatról és az ellenállás lehetséges módjairól kérdeztük. ","shortLead":"„A tüntetés itt már nem old meg semmit, ez a zászlóbontása egy társadalmi ellenállásnak” – mondta Puzsér Róbert, aki...","id":"20250611_Polgari-Ellenallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af9db781-f4ad-41f3-bf86-0af4b6b34727.jpg","index":0,"item":"8d71feb1-6b50-47fb-950f-cb04c26c0063","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Polgari-Ellenallas","timestamp":"2025. június. 11. 08:46","title":"„Ez már a kormánypárti ismerőseimnek is sok” – videón a Polgári Ellenállás Kossuth téri zászlóbontása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ötezer dollárt, vagyis mintegy 1,7 millió forintot kapott a Google-től az a független kiberbiztonsági szakember, aki rájött arra, hogyan lehet szinte bármelyik Google-felhasználó telefonszámát ellopni.","shortLead":"Ötezer dollárt, vagyis mintegy 1,7 millió forintot kapott a Google-től az a független kiberbiztonsági szakember, aki...","id":"20250610_google-fiok-felhasznalo-telefonszam-biztonsagi-res","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2.jpg","index":0,"item":"83893614-5286-46c7-81f8-9a8a46923b9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_google-fiok-felhasznalo-telefonszam-biztonsagi-res","timestamp":"2025. június. 10. 19:03","title":"Akkora hiba volt a rendszerben, hogy bármelyik Gmail- vagy YouTube-felhasználó telefonszámát el lehetett lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai egyensúlyt. Jelenleg legalább annyi kérdést vet fel, mint amennyi előnnyel kecsegtet.","shortLead":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai...","id":"20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a.jpg","index":0,"item":"3b97221e-0b20-4990-9e40-8bc4de3bc6ee","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","timestamp":"2025. június. 10. 11:45","title":"100 százalékosnak ígért Aranykupolát vonnak az USA fölé: mit fog tudni, miért nehéz megcsinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c9d0a3-a33d-4cbd-b9e2-5a82c95d1da8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump a kemény rendpárti elnök szerepét igyekezett magára ölteni, de minden jel szerint az, hogy a Nemzeti Gárdát és a tengerészgyalogságot is kivezényelte a Los Angelesben péntek óta tüntető emberek ellen, csak eszkalálta a helyzetet.","shortLead":"Donald Trump a kemény rendpárti elnök szerepét igyekezett magára ölteni, de minden jel szerint az, hogy a Nemzeti...","id":"20250610_Los-Angeles-tuntetes-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c9d0a3-a33d-4cbd-b9e2-5a82c95d1da8.jpg","index":0,"item":"49dc0756-46f2-4df8-a20a-54024602660d","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Los-Angeles-tuntetes-galeria","timestamp":"2025. június. 10. 14:56","title":"Lángoló autók és könnygázfüst – fotókon a Los Angeles-i tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675fabf3-4a47-4125-a4a9-ef8d893646e2","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"A legnagyobb jóindulattal se mondható, hogy a magyarok igazán kedvelnék a belsőségekből készült ételeket, pedig több érv is szól mellettük: remek fehérje- és kollagénforrások, változatosan elkészíthetők, nem túl drágák, és egészen izgalmas ízvariációkat lehet belőlük kihozni. A konyhamészárosként is tevékenykedő Szkladányi András arra tett kísérletet, hogy szakácskönyvével felülírja a pacallal, vesével, velővel és társaikkal kapcsolatos ellenérzéseket, és minden eszközt a kezünkbe ad ahhoz, hogy inspirációs forrásként, és ne zsigeri utálattal tekintsünk rájuk. ","shortLead":"A legnagyobb jóindulattal se mondható, hogy a magyarok igazán kedvelnék a belsőségekből készült ételeket, pedig több...","id":"20250609_Belsosegek-etelek-recept-maj-vese-velo-pacal-Szkladanyi-Andras-Fuletol-a-farkaig-szakacskonyv-konyhameszaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/675fabf3-4a47-4125-a4a9-ef8d893646e2.jpg","index":0,"item":"4f381f8a-93ee-4d9e-8fa2-d29e9a5fe595","keywords":null,"link":"/elet/20250609_Belsosegek-etelek-recept-maj-vese-velo-pacal-Szkladanyi-Andras-Fuletol-a-farkaig-szakacskonyv-konyhameszaros","timestamp":"2025. június. 09. 18:00","title":"A szív kényes alapanyag, az agy az egyik legbizarrabb, a here íze, mondhatni, kellemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554c0912-e04a-491f-a0ca-a38b381b539d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kategóriájában nincs gyorsabb a Nordschleifén a Xiaomi SU7 Ultránál.","shortLead":"Kategóriájában nincs gyorsabb a Nordschleifén a Xiaomi SU7 Ultránál.","id":"20250611_ujabb-korrekord-a-porschekat-es-teslakat-vero-xiaomi-villanyautotol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/554c0912-e04a-491f-a0ca-a38b381b539d.jpg","index":0,"item":"e4c1aba3-5fb5-412d-9818-6df679bb35f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_ujabb-korrekord-a-porschekat-es-teslakat-vero-xiaomi-villanyautotol","timestamp":"2025. június. 11. 08:15","title":"Újabb körrekord a Porschékat és Teslákat verő legdurvább Xiaomi villanyautótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]