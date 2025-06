Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5eefd7cd-bb12-4621-b8c3-406c3c864ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bakondi György szerint ebben az ügyben egy lehetősége maradt a kormánynak.","shortLead":"Bakondi György szerint ebben az ügyben egy lehetősége maradt a kormánynak.","id":"20250611_Pert-indit-a-magyar-allam-az-EU-birosaga-ellen-a-napi-egymillio-euros-menekultugyi-buntetes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eefd7cd-bb12-4621-b8c3-406c3c864ab4.jpg","index":0,"item":"fffdb85d-3534-4413-858c-2627abe9990e","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Pert-indit-a-magyar-allam-az-EU-birosaga-ellen-a-napi-egymillio-euros-menekultugyi-buntetes-miatt","timestamp":"2025. június. 11. 14:18","title":"Pert indít a magyar állam az EU bírósága ellen a napi egymillió eurós menekültügyi büntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány az idei költségvetési hiányt is elengedi. A bejelentéssel csak addig vártak, amíg lement a nagy nemzetközi hitelminősítők tavaszi értékelési köre, és amíg kiderült, hogy Brüsszel felfüggeszti a túlzottdeficit-eljárást. Az államadósság-kezelő ezermilliárd forinttal növeli a devizatartozást – ha már az infláció miatt úgysem lehet engedni a forint leértékelődését.","shortLead":"A kormány az idei költségvetési hiányt is elengedi. A bejelentéssel csak addig vártak, amíg lement a nagy nemzetközi...","id":"20250611_koltsegvetes-2025-koltsegvetesi-hiany-noveles-deviza-brusszelezes-euro-forint-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d.jpg","index":0,"item":"2e5deb2d-41ce-4836-8ad1-92c6cf9f76de","keywords":null,"link":"/360/20250611_koltsegvetes-2025-koltsegvetesi-hiany-noveles-deviza-brusszelezes-euro-forint-arfolyam","timestamp":"2025. június. 11. 06:30","title":"Az ipari brüsszelezés közben a kormány bevezeti az eurót – saját magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi képviselő korábban arról posztolt, a vállalat Lázár János utasítására trükközik a sokat késő vonatokkal.","shortLead":"A fővárosi képviselő korábban arról posztolt, a vállalat Lázár János utasítására trükközik a sokat késő vonatokkal.","id":"20250609_A-MAV-szerint-Vitezy-David-hazudik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"50dc1975-d98b-4e66-8eb7-79efea59c4a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_A-MAV-szerint-Vitezy-David-hazudik","timestamp":"2025. június. 09. 16:47","title":"A MÁV szerint Vitézy Dávid hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a626099-24a4-4262-b9d7-33259ff99d60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hadházy ismét luxuskiegészítőkről posztolt, ezúttal a korábbi jegybankelnök fia és felesége kerültek rivaldafénybe.","shortLead":"Hadházy ismét luxuskiegészítőkről posztolt, ezúttal a korábbi jegybankelnök fia és felesége kerültek rivaldafénybe.","id":"20250610_Matolcsy-Adam-felesegenek-negy-szinben-is-van-Hermes-Birkin-taskaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a626099-24a4-4262-b9d7-33259ff99d60.jpg","index":0,"item":"79f07a9b-e58c-4a3c-9c52-88f0fc5e4c84","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Matolcsy-Adam-felesegenek-negy-szinben-is-van-Hermes-Birkin-taskaja","timestamp":"2025. június. 10. 09:49","title":"Hadházy: legalább 24 millióba került Matolcsy Ádám feleségének, hogy négy színben is van Hermes Birkin táskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkorábban szerdán indulhat a misszió.","shortLead":"Legkorábban szerdán indulhat a misszió.","id":"20250609_Tovabb-csuszik-Kapu-Tibor-urutazasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"340bba2f-15b6-4650-8cda-3f4785bf194b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_Tovabb-csuszik-Kapu-Tibor-urutazasa","timestamp":"2025. június. 09. 18:53","title":"Tovább csúszik Kapu Tibor űrutazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy szembe, amelynek védelméről megállás nélkül harsog a propaganda.","shortLead":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy...","id":"20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef.jpg","index":0,"item":"ed065465-d03d-4386-89bb-c57c493347b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 11:15","title":"Magyar Péter: Orbán Párizsban feladta a magyar szuverenitást, fordított esetben napokig ezt harsogná a propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc99f23-beb3-4468-b7d4-d5b3daba121a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tudósok szerint az ember biológiailag sem kizárólag férfi vagy nő lehet, mert sok az olyan interszex állapot, amelyek köztes tulajdonságaikkal nem felelnek meg a hagyományos meghatározásoknak.","shortLead":"A tudósok szerint az ember biológiailag sem kizárólag férfi vagy nő lehet, mert sok az olyan interszex állapot, amelyek...","id":"20250610_mta-ember-ferfi-vagy-no-alaptorveny-biologusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccc99f23-beb3-4468-b7d4-d5b3daba121a.jpg","index":0,"item":"268b147f-25a6-49b2-823b-ad4776201116","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_mta-ember-ferfi-vagy-no-alaptorveny-biologusok","timestamp":"2025. június. 10. 19:16","title":"Az MTA tisztázta, nem igaz, hogy az „ember vagy férfi, vagy nő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Távirányítású merülőrobotokat vet be az Egyesült Királyság a brit vizek védelmére. A készülékeket a brit kormány mellett működő védelmi, tudományos és technológiai kutatóintézet (DSTL) fejlesztette ki hadiipari partnervállalatokkal közösen.","shortLead":"Távirányítású merülőrobotokat vet be az Egyesült Királyság a brit vizek védelmére. A készülékeket a brit kormány...","id":"20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22.jpg","index":0,"item":"5c8fe7d4-640f-4d44-a76a-cd4239aae393","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","timestamp":"2025. június. 11. 11:03","title":"Titkos orosz szenzorokat találtak a vizekben, különleges robotokat vet be a brit haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]