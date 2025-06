Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e1aed13-f619-4aec-a143-57baf2643d6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy arra számít, hogy egy esetleges izraeli csapást Irán amerikai célpontokon torolhatja meg. ","shortLead":"Az amerikai külügy arra számít, hogy egy esetleges izraeli csapást Irán amerikai célpontokon torolhatja meg. ","id":"20250612_egyesult-allamok-diplomaciai-szemelyzet-izrael-iran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1aed13-f619-4aec-a143-57baf2643d6a.jpg","index":0,"item":"d6a27467-49dc-4590-8389-6cc34ba6c8a2","keywords":null,"link":"/vilag/20250612_egyesult-allamok-diplomaciai-szemelyzet-izrael-iran","timestamp":"2025. június. 12. 05:34","title":"Egyre feszültebb az iráni–izraeli viszony, az USA csökkenti a diplomáciai személyzet számát a Közel-Keleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik, egy bizonyos kor elérése után már csökkenni kezd. Egy kutatás ennek okára derített fényt.","shortLead":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik...","id":"20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706.jpg","index":0,"item":"f0657a62-edcd-49fb-be92-048d35163361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","timestamp":"2025. június. 11. 20:03","title":"A rák nagy ellentmondása: miért van az, hogy bizonyos idő után már kevésbé fenyeget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53776b82-411b-40b8-b8c1-754c2df9bec6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az érdekvédők azt kérték, hozzák előre nyárra a nyugdíjkorrekciót, hiszen már most magasabb az infláció, mint amivel számoltak az idei nyugdíjemeléskor.","shortLead":"Az érdekvédők azt kérték, hozzák előre nyárra a nyugdíjkorrekciót, hiszen már most magasabb az infláció, mint amivel...","id":"20250612_nyari-nyugdijkorrekcio-nem-lesz-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53776b82-411b-40b8-b8c1-754c2df9bec6.jpg","index":0,"item":"9ca6ac8d-aab9-47c6-8472-a82ece4722e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_nyari-nyugdijkorrekcio-nem-lesz-orban","timestamp":"2025. június. 12. 09:35","title":"Elmarad a nyári nyugdíjkorrekció, Orbán nem is reagált a nyugdíjasok kérésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46efd298-628b-42b5-ba9a-5893bb7258e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De aztán jött a Büszkeség és balítélet.","shortLead":"De aztán jött a Büszkeség és balítélet.","id":"20250613_Keira-Knightley-borzalmas-szineszno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46efd298-628b-42b5-ba9a-5893bb7258e3.jpg","index":0,"item":"e846e03c-aab9-40c3-a98b-4ce3aaa1f619","keywords":null,"link":"/elet/20250613_Keira-Knightley-borzalmas-szineszno","timestamp":"2025. június. 13. 12:49","title":"Keira Knightley szerint sokan borzalmas színésznőnek gondolták a Karib-tenger kalózai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6db669-8213-42cc-b8b7-190ac5a7cae9","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Bár legfőbb küldetésének a tehetséggondozást nevezi a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), a programjaiba bevont fiatalok száma 2024-ben még csökkent is az előző évihez képest.","shortLead":"Bár legfőbb küldetésének a tehetséggondozást nevezi a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), a programjaiba...","id":"20250612_mathias-corvinus-collegium-alapitvany-mcc-hvg-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb6db669-8213-42cc-b8b7-190ac5a7cae9.jpg","index":0,"item":"3dcb095f-bc98-4d80-a603-d9f00f176f4a","keywords":null,"link":"/360/20250612_mathias-corvinus-collegium-alapitvany-mcc-hvg-tenytar","timestamp":"2025. június. 12. 14:30","title":"A kormány agytrösztje elhasalna a most félretett „átláthatósági” törvényen, brüsszeli intézete pedig titkolja is pénzügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986ad60f-8677-43c1-b90a-4226e38f2a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyi ellenzéki képviselők szerint az intézkedéssel kár érte a várost.","shortLead":"Helyi ellenzéki képviselők szerint az intézkedéssel kár érte a várost.","id":"20250612_satoraljaujhely-bortemplom-felujitas-kozpenz-nemeth-szilard-okros-mariann-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986ad60f-8677-43c1-b90a-4226e38f2a50.jpg","index":0,"item":"fb98540e-25a5-41b0-b704-c76e27d851ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_satoraljaujhely-bortemplom-felujitas-kozpenz-nemeth-szilard-okros-mariann-ellenzek","timestamp":"2025. június. 12. 07:48","title":"1,8 milliárd forint közpénzből újították fel, most Németh Szilárd alapítványa rendelkezik a sátoraljaújhelyi Bortemplommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f305da0e-1558-4711-bbc0-429ec42a470f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kivégzéssel való fenyegetés, rendszeres verések és pszichés nyomásgyakorlás is a repertoár része a beszámoló alapján.","shortLead":"Kivégzéssel való fenyegetés, rendszeres verések és pszichés nyomásgyakorlás is a repertoár része a beszámoló alapján.","id":"20250611_Reszletesen-beszelt-az-oroszok-altal-vegzett-kinzasokrol-egy-ukran-katona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f305da0e-1558-4711-bbc0-429ec42a470f.jpg","index":0,"item":"a2baaad3-030a-4ec0-9742-997989853694","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_Reszletesen-beszelt-az-oroszok-altal-vegzett-kinzasokrol-egy-ukran-katona","timestamp":"2025. június. 11. 15:38","title":"Részletesen beszélt az oroszok által végzett kínzásokról egy ukrán katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1182f3-3ce6-42fb-a99b-cffc135fdd78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén nyáron is visszatér a KRESZ-suli Magyarország legnagyobb KRESZ-parkjában, és megjelent egy Kajla-füzet is, amellyel a Városliget emblematikus helyeit fedezhetik fel a gyerekek.","shortLead":"Idén nyáron is visszatér a KRESZ-suli Magyarország legnagyobb KRESZ-parkjában, és megjelent egy Kajla-füzet is...","id":"20250612_KRESZ-sulival-gyerekszinhazzal-es-szabadteri-Zene-Haza-szinpaddal-indul-a-ligeti-nyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee1182f3-3ce6-42fb-a99b-cffc135fdd78.jpg","index":0,"item":"c2c01d6f-66ab-46d4-9a16-203e71109afa","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_KRESZ-sulival-gyerekszinhazzal-es-szabadteri-Zene-Haza-szinpaddal-indul-a-ligeti-nyar","timestamp":"2025. június. 12. 12:13","title":"KRESZ-sulival, gyerekszínházzal és szabadtéri Zene Háza-színpaddal indul a ligeti nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]