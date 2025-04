Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump a kapituláció tervét dolgozta ki Ukrajna számára, stratégiája olyan, mintha Putyin diktálta volna. Ki súg Trumpnak külföldről? A Pentagonban káosz van, Pete Hegseth miniszternek mennie kell. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump a kapituláció tervét dolgozta ki Ukrajna számára, stratégiája olyan, mintha Putyin diktálta volna. Ki súg...","id":"20250424_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"128f1f9a-54ab-4d47-a4e2-8b1a60b3b453","keywords":null,"link":"/360/20250424_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 24. 10:47","title":"Wall Street Journal: Trumpnak úgy kellene dobnia a vámokat, mint anno Mitterrand francia elnöknek a szocializmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A boszniai szerbek elnökét február végén egy év börtönre ítélték, mert ellenszegült a daytoni béke felett őrködő ENSZ-főképviselő döntéseinek.","shortLead":"A boszniai szerbek elnökét február végén egy év börtönre ítélték, mert ellenszegült a daytoni béke felett őrködő...","id":"20250424_Megprobaltak-letartoztatni-Milorad-Dodikot-de-a-bosznia-szerb-rendorseg-nem-engedte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"df34249a-0e37-4a4e-b3f7-7e4a2b156b45","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Megprobaltak-letartoztatni-Milorad-Dodikot-de-a-bosznia-szerb-rendorseg-nem-engedte","timestamp":"2025. április. 24. 07:03","title":"Megpróbálták letartóztatni Milorad Dodikot, de a boszniai szerb rendőrség nem engedte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd203fa-5630-4189-a286-c68435e8fbe7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagyon gyorsan kell reagálni, ha nem akarnak itt lemaradni. ","shortLead":"Nagyon gyorsan kell reagálni, ha nem akarnak itt lemaradni. ","id":"20250423_Bekerul-a-DeepSeek-a-BMW-kbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd203fa-5630-4189-a286-c68435e8fbe7.jpg","index":0,"item":"0a41d4e9-a2b9-4095-89a6-48b95cf96c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Bekerul-a-DeepSeek-a-BMW-kbe","timestamp":"2025. április. 23. 08:21","title":"Máris bekerül a DeepSeek a BMW-kbe Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználónál már megjelent a YouTube új lejátszója, ami jelentősen más, mint az eddigi. Van olyan dolog is, amit hamarosan máshol kell majd keresni.","shortLead":"Néhány felhasználónál már megjelent a YouTube új lejátszója, ami jelentősen más, mint az eddigi. Van olyan dolog is...","id":"20250424_google-youtube-uj-felulet-lejatszo-megujulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"de61bf0e-4718-4196-b7bb-66ab4d1194d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_google-youtube-uj-felulet-lejatszo-megujulas","timestamp":"2025. április. 24. 14:03","title":"Teljesen megújul a YouTube, ilyen lesz az új felület – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd65a061-f635-4921-a9b2-34236c2395b9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A vámháború bevezetésekor és felfüggesztésekor is parttalan beszédet mondott Donald Trump. Az amerikai elnökök nem mindig voltak jó szónokok, ösztönös tehetségével Ronald Reagan és Bill Clinton emelkedett ki a mezőnyből, de az amerikaiak először Roosevelt hangját ismerték meg.","shortLead":"A vámháború bevezetésekor és felfüggesztésekor is parttalan beszédet mondott Donald Trump. Az amerikai elnökök nem...","id":"20250423_hvg-trump-szonoklatai-elnoki-retorika-hullamzo-teljesitmeny-nagyot-szoltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd65a061-f635-4921-a9b2-34236c2395b9.jpg","index":0,"item":"468dd0bc-708a-46e8-b36a-7789830c09da","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-trump-szonoklatai-elnoki-retorika-hullamzo-teljesitmeny-nagyot-szoltak","timestamp":"2025. április. 23. 15:30","title":"Trump a szavak korlátlan özönében hisz, az amerikaiakhoz Kennedy, Reagan és Clinton tudott igazán szólni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57","c_author":"Polyák Gábor","category":"360","description":"Trump az Orbán-kormánynál nagyobb lendülettel vetette bele magát a kultúrharcba, de vajon melyik harc pusztítóbb? Az ELTE média tanszékének vezetőjének cikke.","shortLead":"Trump az Orbán-kormánynál nagyobb lendülettel vetette bele magát a kultúrharcba, de vajon melyik harc pusztítóbb...","id":"20250424_hvg-Polyak-Gabor-Egyetemes-felelmek-Trump-Amerikajaban-es-Orban-Magyarorszagan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57.jpg","index":0,"item":"4596406f-15f9-427a-8369-dc1babdcb290","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-Polyak-Gabor-Egyetemes-felelmek-Trump-Amerikajaban-es-Orban-Magyarorszagan","timestamp":"2025. április. 24. 08:30","title":"Polyák Gábor: Egyetemes félelmek Trump Amerikájában és Orbán Magyarországán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI a GPT-2 után újabb nyílt modellt tervez kiadni, de csak akkor, amikor már minden más versenytársánál jobban teljesít.","shortLead":"Az OpenAI a GPT-2 után újabb nyílt modellt tervez kiadni, de csak akkor, amikor már minden más versenytársánál jobban...","id":"20250424_openai-mesterseges-intelligencia-nagy-nyelvi-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"d4df38e3-1019-4cea-b4e6-f250c8914167","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_openai-mesterseges-intelligencia-nagy-nyelvi-modell","timestamp":"2025. április. 24. 13:03","title":"A „legjobb” nyílt mesterséges intelligenciát építgeti az OpenAI, nyáron jöhet a nagy durranás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cf742f-59c3-436e-95ef-2578647894a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyák emberi szociális hálóban elfoglalt szerepét vizsgálta az ELTE Etológia Tanszéke. Tanulmányuk következtetése szerint a kutyával való kötelékünk leginkább a gyerek–szülő viszony és a baráti kapcsolat keverékeként írható le.","shortLead":"A kutyák emberi szociális hálóban elfoglalt szerepét vizsgálta az ELTE Etológia Tanszéke. Tanulmányuk következtetése...","id":"20250422_kutya-gyerek-barat-elte-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65cf742f-59c3-436e-95ef-2578647894a8.jpg","index":0,"item":"78088866-ecc9-4913-afcd-a1dcc8f8d72a","keywords":null,"link":"/elet/20250422_kutya-gyerek-barat-elte-kutatas","timestamp":"2025. április. 22. 16:16","title":"A kutya egyszerre gyerek és legjobb barát az ELTE új kutatása szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]