Elhalasztották az Euro 5-ös dízelek kitiltását az északolasz városokból

Több mint egymillió olasz Euro 5-ös dízeljármű – személyautók és haszongépjárművek – kapott újabb haladékot az északolasz régióban – írja az olasz Motor1 oldal. Az eredetileg 2024-re tervezett tilalom bevezetését már másodszor halasztották el: a legutóbbi döntés értelmében ezek a járművek 2026. október 1-jéig közlekedhetnek tovább.

A korlátozás eredetileg a 30 ezer főnél nagyobb lakosú városokat érintette a következő tartományokban: Lombardia (Milánó, Monza, Brescia, Bergamo), Emilia-Romagna (Bologna és más nagyobb városok), Veneto (például Verona, Padova) és Piemont (Torino, Asti, Alessandria). A halasztás egyben változást is jelent, mert ha be is vezetik, csak a 100 ezresnél nagyobb városokat érinti majd.

A mostani döntés lehetőséget ad arra is, hogy a régiók 2026 után is mentesüljenek a teljes tiltás alól, ha kompenzációs intézkedésekkel – például városi zöldterületek bővítésével vagy energiahatékonysági fejlesztésekkel – hasonló mértékben csökkentik a levegőszennyezést.

Az északolasz térség, különösen a Pó-völgye, a szállópor és a nitrogén-dioxid szennyezés szempontjából az egyik legproblémásabb régió Európában, ezért született korábban a rendelet a kibocsátás csökkentéséről.

A rendelettel szembeni legfőbb kritika korábban az volt, hogy számos Euro 5-ös dízelmotort már felszereltek DPF-rendszerrel (részecskeszűrővel), amely 99 százalékkal csökkenti a finom por mennyiségét, de a rendelet nem tesz különbséget, melyik autóban van ilyen részecskeszűrő, illetve nincs.

Az északi lazítással szemben viszont Rómában és Lazio régióban a szigorúbb szabályozás marad érvényben: idén november 1-jétől az Euro 5-ös dízelek nem hajthatnak be a korlátozott forgalmú övezetekbe úgynevezett (ZLT zónákba) a téli időszakban, ami március végéig tart. Ilyen ZLT zóna jellemzően a városok legbelső része és kijelölt történelmi városrészek.