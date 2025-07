Kínai autókat vesznek Ladák helyett az oroszok, bajban az Avtovaz

Oroszország legnagyobb autógyártója, az Avtovaz – amely több mint 30 ezer dolgozót foglalkoztat, főként Togliattiban – a gyenge eladások és a magas kamatlábak miatt szeptember végétől négynapos munkahét bevezetését fontolgatja – írja a Reuters.

A vállalat idén 25 százalékos visszaesésre számít az orosz autópiacon, a 2025 első féléves adatok szerint az értékesítés 155 ezer járműre csökkent. A fő okként a központi bank rekordmagas – 20 év óta nem látott – kamatszintjét jelölték meg, ami megdrágította az autóhiteleket, visszafogva a vásárlási kedvet. A jegybank ugyanakkor várhatóan hamarosan 18 százalékra mérsékli az alapkamatot.

A helyzetet súlyosbítja a kínai márkák erősödése is: míg a háború előtt kevesebb mint 10 százalékot tettek ki az orosz piacon, ma már az újautó-eladások több mint 50 százalékáért felelnek.

Az Avtovaz azt is jelezte, hogy az importált modellek árdömpinggel nehezítik a hazai gyártók versenyképességét. A cég már 2022-ben is bevezetett ideiglenes négynapos munkahetet, amikor a nyugati szankciók és a külföldi gyártók kivonulása komoly zavarokat okozott az ellátási láncban. Most ismét hasonló lépésre készülnek, amelyről végleges döntést a gazdasági mutatók függvényében hoznak majd.