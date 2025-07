Íme a legújabb Corvette, ami egy elektromos hiperautó

Nemrégiben volt szerencsénk rendesen meghajtani a 2020-ban debütált aktuális Chevrolet Corvette 6,2 literes szívó V8 erőforrással szerelt 482 lóerős Stingray kivitelét.

Chevrolet Corvette Stingray László Ferenc

A többek közt hibrid változatokban is kapható, most elsőként középmotoros C8-as Corvette C9-es utódja várhatóan csak 2029-ben fog bemutatkozni és előreláthatólag kitart a 8 hengeres motor mellett, de a General Motorsnál már az ezt követő, tisztán elektromosnak ígérkező C10-essel is foglalkoznak.

Az amerikai gyártó idén három új Corvette koncepcióautót mutat be, melyek közül a brit tervezésű első példányt tavasszal leplezték le, most pedig itt a második, ezúttal az USA-ban készült prototípus:

Chevrolet Corvette C10 Concept Chevrolet

A 4,66 méter hosszú, 2,18 méter széles, 1,05 méter magas és 2,76 méteres tengelytávolságú újdonság picit hosszabb és szélesebb az aktuális Corvette-nél, és jelentősen alacsonyabb annál.

A hiperautó kategóriás, aktív hátsó légterelős tanulmányautó 21 colos első és 22 colos hátsó kerekeken gördül, vékony digitális műszeregységet és kijelzővel megspékelt yoke kormányt vonultat fel.

Az elektromos hajtáslánc részleteit egyelőre nem fedték fel, annyit viszont tudni lehet, hogy az alacsony üléspozíció és légellenállás optimalizálása miatt T-alakú akkumulátor került a fedélzetre.

Nem tudni, hogy milyen erős lehet a C10-es, mindenesetre a C8 júniusban leleplezett legerősebb hibrid ZR1X kivitele 1268 lóerős produkciót ad elő és ily módon villanyautókat aláz le gyorsulásban.

