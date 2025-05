Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fiatal férfi a kordonnak támaszkodott, de az nem tartotta meg, így 5-6 métert zuhant. A mentők fejsérüléssel szállították kórházba, a rendőrség büntetőeljárást indított.","shortLead":"A fiatal férfi a kordonnak támaszkodott, de az nem tartotta meg, így 5-6 métert zuhant. A mentők fejsérüléssel...","id":"20250517_pontoon-lanchid-budapest-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a.jpg","index":0,"item":"60d84521-5013-40ae-b765-6dd7572389a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_pontoon-lanchid-budapest-baleset","timestamp":"2025. május. 17. 21:44","title":"Több métert zuhant egy férfi péntek éjjel a Pontoon nevű szórakozóhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d81ea6d-f697-4858-9b8e-d32a4006a3a1","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Hat pontban arról, hogy a politikusok, a város- és cégvezetők, valamint az egyszeri állampolgárok mit tehetnek annak érdekében, hogy csökkenjen az egészségre káros levegőszennyezés. Szerkesztett részlet az Ez nem a világ vége című könyvből.","shortLead":"Hat pontban arról, hogy a politikusok, a város- és cégvezetők, valamint az egyszeri állampolgárok mit tehetnek annak...","id":"20250517_Igy-csokkenthetjuk-a-legszennyezes-merteket-mindenhol-kozel-nullara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d81ea6d-f697-4858-9b8e-d32a4006a3a1.jpg","index":0,"item":"aa20f7e1-8098-419b-8767-77c9b139a112","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250517_Igy-csokkenthetjuk-a-legszennyezes-merteket-mindenhol-kozel-nullara","timestamp":"2025. május. 17. 19:13","title":"Így csökkenthetjük a légszennyezés mértékét mindenhol közel nullára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0ff215-cdd7-44ee-937b-1ea748885c6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A walesi Space Forge nevű cég hamarosan olyan műholdat készít majd el, amely speciális kristályok magját gyártja le az űrben.","shortLead":"A walesi Space Forge nevű cég hamarosan olyan műholdat készít majd el, amely speciális kristályok magját gyártja le...","id":"20250516_space-forge-urgyar-muhold-kristaly-nato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f0ff215-cdd7-44ee-937b-1ea748885c6f.jpg","index":0,"item":"0ad3116c-dcbb-4c56-ae9f-7df23ac8b91f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_space-forge-urgyar-muhold-kristaly-nato","timestamp":"2025. május. 16. 12:03","title":"A NATO is támogatja az európai űrgyárat, amely szuperanyagokat fog készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d12b3ce-403f-4076-bbdc-ef83f7e9dd02","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":" Legutóbb tegnap módosultak az árak. ","shortLead":" Legutóbb tegnap módosultak az árak. ","id":"20250516_Meg-egy-uzemanyagaremeles-jon-a-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d12b3ce-403f-4076-bbdc-ef83f7e9dd02.jpg","index":0,"item":"fbb75a40-9bcd-487c-8a96-2971b6464659","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_Meg-egy-uzemanyagaremeles-jon-a-heten","timestamp":"2025. május. 16. 11:09","title":"Még egy üzemanyagár-emelés jön a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcc4459-265f-4c8e-9d76-d72808d26e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civileket és a sajtót ellehetetlenítő kormányzati tervezet ellen tiltakoztak Budapesten és több vidéki városban is. ","shortLead":"A civileket és a sajtót ellehetetlenítő kormányzati tervezet ellen tiltakoztak Budapesten és több vidéki városban is. ","id":"20250516_Molinoval-akcioztak-a-civilek-a-Varalagutnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afcc4459-265f-4c8e-9d76-d72808d26e6a.jpg","index":0,"item":"38d1297a-bcfb-4023-89ef-69a9eabdee4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Molinoval-akcioztak-a-civilek-a-Varalagutnal","timestamp":"2025. május. 16. 08:54","title":"Molinóval akcióztak a civilek a Váralagútnál, tiltakoztak a kormány törvénytervezete ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc775090-3748-4943-8e3d-c5db11c46b77","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Zavarba ejtő hangulat uralkodik a Balkánon és az orosz határ körül. EU-pártiságban licitálnak egymásra a pártok. A magyar kormánynak van igaza, vagy valamit a tagjelöltek tudnak jól? Vélemény.","shortLead":"Zavarba ejtő hangulat uralkodik a Balkánon és az orosz határ körül. EU-pártiságban licitálnak egymásra a pártok...","id":"20250516_Foldes-Andras-albania-europai-unio-balkan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc775090-3748-4943-8e3d-c5db11c46b77.jpg","index":0,"item":"ff50d005-2257-43c5-abbe-69b753d94e75","keywords":null,"link":"/360/20250516_Foldes-Andras-albania-europai-unio-balkan","timestamp":"2025. május. 16. 11:54","title":"Földes András: Megőrültek az albánok, miért kell nekik ennyire az EU?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Ma már szerencsére közhely, hogy minden test bikinitest, úgyhogy ha végre tényleg beköszönt a nyár, bátran indulhatunk a vízpartra. A boltban kismillió fajta fürdőruha közül választhatunk, aki a bőség zavarával küzd, annak néhány praktikus és alkati szempontot is érdemes mérlegelnie. A legfontosabb paraméter, hogy hogyan viszonyulunk a testünkhöz, miben érezzük kényelmesen magunkat. Képes segédletünk következik.","shortLead":"Ma már szerencsére közhely, hogy minden test bikinitest, úgyhogy ha végre tényleg beköszönt a nyár, bátran indulhatunk...","id":"20250517_bikini-test-tipus-furdoruha-alkat-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382.jpg","index":0,"item":"886529ed-c0c1-4232-87d0-9bd19c4e5fc8","keywords":null,"link":"/360/20250517_bikini-test-tipus-furdoruha-alkat-kepek","timestamp":"2025. május. 17. 10:30","title":"Az alma, a homokóra, a téglalap – hogyan válasszunk fürdőruhát a testalkatunkhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50587f8b-1f7e-41db-acfe-15fa7175445c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem volt nehéz észrevenni. ","shortLead":"Nem volt nehéz észrevenni. ","id":"20250516_Hulladekhegy-illegalisan-bontott-autobol-heves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50587f8b-1f7e-41db-acfe-15fa7175445c.jpg","index":0,"item":"aebb6609-7e0c-4d38-86de-24784ab3ff55","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_Hulladekhegy-illegalisan-bontott-autobol-heves","timestamp":"2025. május. 16. 12:31","title":"Hulladékhegy nőtt ki egy hevesi kertben illegális autóbontásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]