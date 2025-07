Egy év alatt milliókkal lett olcsóbb a használt Tesla Model 3 itthon, viszi magával a piacot is

Drasztikusan, közel 2,7 millió forinttal csökkent egy év alatt a használt Tesla Model 3 átlagára Magyarországon – derül ki a Használtautó.hu friss adataiból. Ez 16,7 százalékos áresést jelent, miközben a modell iránti érdeklődés háromszorosára nőtt, így 2025 első felére a Model 3 lett a legnépszerűbb villanyautó itthon. A platformon fél év alatt 22 600-an kerestek rá a típusra, miközben 2800 aktív hirdetés közül válogathattak, jellemzően 4,6 éves, 110 ezer kilométert futott autók közül.

A Tesla áresése ráadásul az egész piacot magával húzta. A második helyre visszacsúszó BMW i-sorozat átlagára például 9,6 millió forintra nőtt ugyan, de az érdeklődés már alacsonyabb, és csak 2,9 százalékos árnövekedés látható. A Volkswagen ID.3 és a Nissan Leaf is komoly figyelmet kapott: előbbit átlagosan 8,6 millió forintért kínálták – ez 4 milliós árelőnyt jelent újkori árhoz képest –, utóbbi pedig 15,2 százalékkal lett olcsóbb, és már 5 millió forint alatt is találni belőle eladó példányokat. A Hyundai Kona és a Tesla Model Y is követte a trendet, 9,9 százalékos és 12,9 százalékos árcsökkenéssel.

A legnépszerűbb elektromos autók Használtautó.hu

A szakértők szerint a háttérben főként a Tesla új autóinak folyamatos árcsökkentése és a kínai gyártók térnyerése áll. Az egyre bővülő kínálat erős árversenyt hozott, ami a használtpiacon is gyorsan éreztette hatását. A Tesla presztízse még mindig megvan, és azzal, hogy a modellek ára ma sokkal kedvezőbb, rendkívül vonzóvá tette a típust a hazai vásárlók számára – emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.