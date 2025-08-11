Élet a halál után: biturbó W12 a legújabb méregdrága kabrió Bentleyben

A Bentley 2022-ben mutatta be limitált szériás luxuskupéját, a 2023-ban gyártásba került mintegy 700 millió forintos Baturt, melyből tavaly nyáron debütált a még különlegesebb nyitható tetejű kivitel.

A keresztségben Bentley Batur Convertible By Mulliner nevet kapott újdonságból mindössze tizenhat példányt gyártanak, melyek mindegyikét a megrendelők egyedi igényei szerint szabják majd személyre, és amely típusból most elkészült az első végleges specifikációjú példány.

Bentley Batur Convertible Bentley

A kocsi egyik érdekessége, hogy míg a sofőrülés fekete, addig az utasülés fehér színben pompázik, és hasonló színűek az autóhoz mellékelt luxustáskák is.

A 19 másodperc alatt lenyitható vászontetejű luxus sportkocsi mozgatásáról a kékvérű brit márka legendás 6 literes W12-es benzinmotorja gondoskodik, melynek gyártása tavaly júliusban ért véget.

A kézzel összeszerelt erőforrás két turbó segítségével nem kevesebb, mint 750 lóerős teljesítményt ad le, ami mellé hegyomlásnyi 1000 Nm-es csúcsnyomaték társul.

Az egyedi 22 colos kerekekkel és titán sportkipufogóval szerelt Batur kabrió árát nem hozták nyilvánosságra, mindenesetre a nyitható tetős változat még a kupénál is drágábbnak ígérkezik.

