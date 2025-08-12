Hihetetlen, de az új BYD minden egyes kerekére jut 755 lóerő

20 évvel ezelőtt nagyot szólt, amikor a Bugatti piacra dobta az 1001 lóerős teljesítményű 8 literes 4 turbós W16-os benzinmotorral szerelt Veyront, melynek kései leszármazottja, a szívó V16-ra épülő hibrid Tourbillon már 1800 lóerőt szabadít rá az aszfaltra.

Ennél is erősebb a cégcsoport tisztán elektromos Rimac Nevera R modellje, mely 2107 lóerős horvát hiperautó úgy gyorsul 100-ról 200-ra, mint a legdurvább Porsche Taycan 0-ról 100-ra. Konkrétan 2,2 másodperc alatt, a 0-100-at pedig alig 1,72 másodperc alatt abszolválja.

A BYD prémiummárkája, a YangWang tavaly rukkolt elő az U9-es elektromos sportkocsival, mely eddig “csak” 1306 lóerős volt, de most feltűnt belőle egy ennél is jelentősen erősebb, a Rimac Nevera R-t is kenterbe verő új verzió.

YangWang U9 Track Edition MIIT

A YangWang U9 Track Editionben kerekenként egy-egy 755 lóerős villanymotor található, az összteljesítmény pedig eléri a 3020 lóerőt.

A megnövelt leszorítóerejű újdonság karbonszálas tetőt és 20 colos felnikre szerelt 325 milliméteres gumikat vonultat fel.

A menetteljesítmények egyelőre ismeretlenek, mindenesetre az 1306 lóerős alapmodellel nemrégiben 391,91 km/h végsebességet értek el.

YangWang U9 Track Edition MIIT