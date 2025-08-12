A világ legtöbbet futott Teslája most érte el a 2,5 millió kilométert

Egy német autórajongó, Hansjorg von Gemmingen-Hornberg újabb elképesztő mérföldkőhöz érkezett: Tesla Model S-ével elérte a 2,5 millió kilométert. A teljesítmény nemcsak a szám miatt döbbenetes, hanem a tempó miatt is – május 19. óta, mindössze 82 nap alatt 100 ezer kilométert autózott, ami napi átlagban 1220 kilométert jelent.

Hansjorg szinte az egész életét ennek a küldetésnek szenteli: hajnalban útnak indul, hogy elkerülje a nagy forgalmat, majd napközben több hosszabb szakaszt is teljesít, a Teslát pedig általában otthon, lassabb töltéssel „tankolja”, hogy óvja az akkumulátort.

A kilométerek nagy részét német autópályákon gyűjti, 110-120 km/h-s utazósebességgel, és nem hajszolja a végsebességet. A több mint tízéves autóban azonban rengeteg komoly javítás történt: eddig 13 villanymotort cseréltek benne, amiket sokáig megbízhatósági hibák miatt kellett sorra lecserélni, míg egy horvátországi szerviz végül orvosolta a konstrukciós problémát. Emellett volt akkumulátorcsere is, több futómű- és fékfelújítás, sőt még apróbb belsőtér-elemeket is pótoltak a hosszú használat során.

Hansjorg célja, hogy megdöntse az 5 millió kilométeres rekordot, amit eddig csak egy Volvo P1800 tulajdonosa ért el belső égésű motorral – a mostani tempójával 2031-re akár ez is sikerülhet.