Kézi váltó és szívó V12 a legújabb szupersportkocsiban

A Garagisti nevezetű brit cég előrukkolt első termékével, mely nem más, mint a GP1 típusjelzésű szupersportkocsi.
Az alacsony építésű és mindössze 1 tonna tömegű újdonság mozgatásáról egy 6,6 literes V12-es szívó benzinmotor gondoskodik, mely egy hatfokozatú kézi váltón keresztül kizárólag a hátsó kerekeket hajtja.
A korábban Bugattikat és Rimacokat tervezett Angel Guerra által dizájnolt GP1 800 lóerős teljesítménye mellé 700 Nm-es csúcsnyomaték társul, a menetteljesítmények egyelőre ismeretlenek.
A Brembo fékrendszerrel és Öhlins felfüggesztéssel felvértezett, minimalista műszerfalas kocsiból mindössze 25 példányt terveznek gyártani, az árcédulán mintegy 1,3 milliárd forintos összeg szerepel.