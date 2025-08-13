Kézi váltó és szívó V12 a legújabb szupersportkocsiban

A Garagisti nevezetű brit cég előrukkolt első termékével, mely nem más, mint a GP1 típusjelzésű szupersportkocsi.

Az alacsony építésű és mindössze 1 tonna tömegű újdonság mozgatásáról egy 6,6 literes V12-es szívó benzinmotor gondoskodik, mely egy hatfokozatú kézi váltón keresztül kizárólag a hátsó kerekeket hajtja.

A korábban Bugattikat és Rimacokat tervezett Angel Guerra által dizájnolt GP1 800 lóerős teljesítménye mellé 700 Nm-es csúcsnyomaték társul, a menetteljesítmények egyelőre ismeretlenek.

A Brembo fékrendszerrel és Öhlins felfüggesztéssel felvértezett, minimalista műszerfalas kocsiból mindössze 25 példányt terveznek gyártani, az árcédulán mintegy 1,3 milliárd forintos összeg szerepel.

