Luxustól tocsog a legújabb biturbó V12-es Maybach szedán

A közelmúltban volt szerencsénk alaposan letesztelni a Mercedes-Maybach flagship kategóriás luxusszedánját, a 120 millió forintos S 680-at, melyből most egy vadonatúj limitált szériás kivitel érkezett.

A keresztségben Mercedes-Maybach S 680 Emerald Isle Edition nevet kapott újdonság egyedi kéttónusú fényezéssel hódít.

A Manufaktur Moonlight White Metallic színt a Pebble Beach fehér homokja, a Manufaktur Mid Ireland Green Metallic tónust pedig Monterey ciprusfái ihlették.

A luxusszedán 21 colos, kéttónusú Champagne Flute kovácsolt könnyűfém felnikre szerelt gumikon gördül, utasterének nagy részét Manufaktur Light Brown Nappa bőr borítja, a fedélzeti parfümöt pedig kifejezetten ehhez a limitált modellhez keverték ki.

A többek közt ezüstpoharakat és pezsgőhűtőt is felvonultató Maybach mozgatásáról egy 6 literes, V12-es biturbó benzinmotor gondoskodik, mely egy 9 fokozatú automata váltón keresztül juttatja el 630 lóerejét és 900 Nm-es nyomatékát a négy kerékre.

A 2,4 tonnás monstrum 4,5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra, a végsebesség 250 km/h-ra van korlátozva.

A légrugós felfüggesztésű Mercedes-Maybach S 680 Emerald Isle Editionből 25 példányt gyártanak, az árról egyelőre nem szól a fáma.

