„Na, ilyet nem mindennap látsz” – videón, ahogyan a tűzoltók megpróbálnak eloltani egy lángokban álló buszt

Csütörtökön menet közben gyulladt ki egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autóbusz már teljes egészében égett.

A törökbálinti, az érdi hivatásos és a budaörsi önkéntes tűzoltók több vízsugárral eloltották a lángokat, visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket, majd átvizsgálták a kiégett járművet. Erről videó is készült:

A buszon tizenöt felnőtt és kilenc gyermek utazott, akik időben, sérülések nélkül elhagyták az égő járművet, írta Facebook-oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.