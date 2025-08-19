2000 lóerős elektromos hiperautó a legújabb Chevrolet Corvette

Nemrégiben volt szerencsénk rendesen meghajtani a 2020-ban debütált aktuális Chevrolet Corvette 6,2 literes szívó V8 erőforrással szerelt 482 lóerős Stingray kivitelét.

Chevrolet Corvette Stingray László Ferenc

A többek közt hibrid változatokban is kapható, most elsőként középmotoros C8-as Corvette C9-es utódja várhatóan csak 2029-ben fog bemutatkozni és előreláthatólag kitart a 8 hengeres motor mellett, de a General Motorsnál már az ezt követő, tisztán elektromosnak ígérkező C10-essel is foglalkoznak.

Az amerikai gyártó idén három új Corvette koncepcióautót mutat be, melyek közül a brit tervezésű első példányt tavasszal leplezték le, aztán júliusban debütált be a második prototípus, és most itt a Monterey Car Week keretein belül bemutatott harmadik nekifutás.

Chevrolet Corvette CX Concept Chevrolet

Chevrolet Corvette CX Concept Chevrolet

Az újdonság Corvette CX Concept névre hallgat és a típusjelzésében szereplő X ezúttal egy római tízes szám.

Nyílt titok, hogy a CX Concept ebben a formában egész biztosan nem kerül gyártásba, azonban prototípus formájában előrevetíti számunkra, hogy körülbelül milyenek lehetnek a közeljövő Corvette-jei.

Chevrolet Corvette CX Concept Chevrolet

Chevrolet Corvette CX Concept Chevrolet

Az igen alacsony építésű, rendkívül alacsony légellenállású és aktív hátsó légterelős hiperautóba benzint már egyáltalán nem kell tankolni.

Az összkerekes elektromos hajtásláncnak négy villlanymotor képezi a részét, melyek nem kevesebb, mint 2000 lóerővel gyilkolják a gumikat. Viszonyításképp, az aktuális Corvette legerősebb ZR1X verziója 1268 lóerős V8-as hibrid technikát vonultat fel.

A menetteljesítmények egyelőre ismeretlenek, azt viszont tudni lehet, hogy a Corvette CX Concept egy 90 kWh kapacitású akkumulátorból nyeri a működéséhez szükséges energiát.

Chevrolet Corvette CX Concept Chevrolet