Az európai hiperautók árának töredékébe kerül az 1268 lóerős legdurvább Corvette

Nemrégiben volt szerencsénk rendesen meghajtani a nyolcadik generációs Corvette-et, egész pontosan annak Európában 502-ről 482 lóerőre visszafojtott, 6,2 literes szívó V8-cal szerelt Stingray alapmodelljét.

Chevrolet Corvette Stingray László Ferenc

Aki ennél komolyabb Vette-re vágyik, annak ott a 679 lovas, magas fordulatszámú, 5,5 literes szívó V8-cal szerelt Z06 vagy pedig a hasonló lökettérfogatot két turbóval kombináló, 1079 lóerős eddigi csúcsmodell, a ZR1.

A korábbi hagyományokkal szakítva most először középmotoros Corvette ezenkívül az első kerekein villanymotorral hajtott, 644 lóerős, 6,2 literes szívó V8-as hibrid változatban, E-Ray néven is kapható.

És a történetnek még nincs vége: nyár elején leleplezték a korábban Zora néven emlegetett és végül ZR1X típusjelzést kapott topmodellt, amely a ZR1 bivalyerős biturbó motorját az E-Ray 162-ről 188 lóerőre felhúzott villanymotorjával kombinálja, és amelynek most az árára is fény derült.

Chevrolet Corvette ZR1X Chevrolet

A ZR1-nél a hibrid technika miatt ugyan némileg nehezebb az 1,9 kWh kapacitású aksis ZR1X, cserébe azonban a teljesítménye eléri az 1268 lóerőt.

Az elképesztő teljesítmény és az összkerékhajtás kombinációja akár 2 másodperc alatti, villanyautókat megszégyenítő 0–100-as szintidőt eredményez.

Viszonyításképpen: az E-Ray 2,6, a 376 km/h végsebességű ZR1 pedig 2,4 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.

Chevrolet Corvette ZR1X Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1X Chevrolet

A 9 másodperces negyedmérföldes gyorsulásra képes ZR1X indulóára 207 395 dollár, vagyis átszámítva mintegy 70 millió forint.

Nem kis összeg, azonban hozzá kell tennünk, hogy a hasonló produkcióra képes európai hiperautók adott esetben ennél tíz-tizenötször többe kerülnek.

Chevrolet Corvette ZR1X Chevrolet