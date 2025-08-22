Fekete–türkiz szörnyeteg: a Mansory megalkotta eddigi legvadabb BMW-jét

A Mansory ismét elővette a BMW XM-et, és talán most mutatta be eddigi legvadabb átalakítását. A tuningcég egy kétszínű, matt fekete-türkiz fényezésű szörnyet alkotott, amelyet karbon lökhárítók, szárnyak és 23 colos felnik tesznek még feltűnőbbé.

A csomagtartón világító piros Mansory-embléma és az F1-es stílusú alsó féklámpa csak fokozzák a drámai hatást.

Mansory BMW XM Mansory

Mansory BMW XM Mansory

Mansory BMW XM Mansory

A belső tér sem maradt ki az átalakításból: türkiz bőr borít mindent, a steppelt felületek és a „csillagfényes tető” pedig egy sajátos, luxus-lounge hangulatot teremtenek. Bár a motorhoz nem nyúltak, a gyári XM 4.4 literes V8-as biturbója így is bőven elég erőt kínál, hiszen 4,1 másodperc alatt képes százra gyorsítani a hatalmas SUV-ot.