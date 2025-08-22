Történelmi lépés: BMW motor kerülhet a Mercedesekbe

A Mercedes-Benz előrehaladott tárgyalásokat folytat a BMW-vel arról, hogy a bajor gyártó négyhengeres benzinmotorjait alkalmazza a jövőbeli modelljeiben – írja a brit Autocar oldal.

A lehetséges partnerségről már a német Manager Magazin is beszámolt, és érintheti a CLA, GLA, GLB, C- és E-osztály, valamint a GLC és a hamarosan érkező „kis G” típusokat is. A Mercedes forrásai szerint a döntés az év vége előtt megszülethet, a háttérben pedig az elektromos autók lassabb térnyerése és a szigorodó Euro 7-es normák állnak.

A BMW-től beszállított motor várhatóan a 2.0 literes, turbófeltöltős B48-as lesz, amelyet jelenleg is széles körben használnak a BMW és a Mini modelljeiben, és amely az ausztriai Steyrben készül.

A Mercedes ugyan nemrég mutatta be saját fejlesztésű, turbós 1.5 literes M252-es motorját, amelyet Kínában gyártanak, ám ez a blokk inkább lágyhibrid alkalmazásokhoz illik, nem pedig plug-in hibridekhez vagy hatótávnövelős rendszerekhez. Ezt a hiányt tölthetné be a BMW B48-as motorja, amely mind kereszt-, mind hosszmotoros elrendezésben beépíthető, így nagyobb rugalmasságot kínálna a Mercedes számára.

A két német prémiumgyártó közötti együttműködés mérföldkő lehet, hiszen nemcsak költségcsökkentést és technológiai előnyt hozna, hanem hosszabb távon közös sebességváltók, sőt akár egy amerikai közös motorgyár lehetősége is felmerült, amellyel kikerülhetnék a növekvő importvámokat.