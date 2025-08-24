Ördögtől való 2025-ben egy dízel kombi? Teszten a vadonatúj Audi A5 Avant TDI

Az Audi közelmúltbeli történetében volt egy olyan rövid időszak, amikor az volt a mondás, hogy a páros számú modellek mind elektromosak, a páratlanok pedig egytől egyig belsőégésű motorosak. Ennek jegyében a jó öreg A4 benzines/dízel utódja A5 néven látta meg a napvilágot, a sportback, kupé és kabrió kivitelekben készült régi A5 pedig utód nélkül tűnt el a süllyesztőben.

Ugyancsak ennek mintájára a régi A6 belsőégésű utódja a eredeti tervek szerint A7 néven debütált volna, de azóta már változott a négykarikás nevezéktan, és a tisztán elektromos vadonatúj A6 e-tron benzines/dízel testvérmodellje végül A6 típusjelzéssel jött ki.

Jelen tesztalanyunk az átmeneti időszakban fogant: a mellékelt képeken látható A5 Avant a korábbi A4 Avant utódja, és az első olyan Audi, mely az új PPC (Premium Platform Combustion) platformra épül. Lássuk, hogy mit tud a gyakorlatban a vadonatúj A5 praktikusabb verziója!

Audi A5 Avant László Ferenc

Nem kicsi

Azon vélhetően senki sem lepődik meg, hogy az új A5 nagyobb lett az utolsó “igazi” A4-esnél, ami hosszúság terén konkrétan 6,7 centiméteres növekményt jelent. Az A5 nem lett vészesen nagyobb, az azonban már mellbevágó, hogy az első A4-esnél 35 centiméterrel több helyett követel magának a parkolóban.

Az új A5 a 3-as BMW-nél és a Mercedes C-osztálynál is nagyobb és terebélyesebb tengelytávú lett. A 4,83 méter hosszú újdonság tengelyei között immár 2,9 méteres távolság érhető tetten, és a 8 centiméteres növekmény java részének a hátul helyet foglalók örülhetnek.

Audi A5 Avant László Ferenc

A helykínálatra elöl semmi panasz sem lehet, hátul viszont a vártnál minden irányban szűkösebb az A5, melynek régivágású kardánalagútja rengeteg helyet elrabol, így hátul középen utazni hosszabb távon nem túl kényelmes.

E tekintetben verhetetlenek az egyéb fronton sokat kritizált villanyautók, melyek padlója általában teljesen sík.

Audi A5 Avant László Ferenc

Audi A5 Avant László Ferenc

Hagyományos értékek, vadonatúj lámpák

Az egyenforma magasépítésű felfújt gombóc SUV-okon alaposan megfáradt retinánk számára pici felüdülést jelent az új A5 külseje, legyen szó akár a mellékelt képeken látható kombiról, akár a légiesebb megjelenésű szedánról.

Más kérdés, hogy a fekete fényezéssel kombinált fekete felnik esetünkben elég gyászos összképet festenek, melyet csak minimálisan dobnak fel a sportosan piros féknyergek.

Audi A5 Avant László Ferenc

A frontrészt a széles és lapos hatszögletű hűtőrács uralja, no és a vadonatúj okoslámpák, melyek menetfénye éppúgy személyre szabható, mint az OLED-es hátsó lámpatestek grafikája.

Erre egyszerűen a középső érintőkijelzőn vagy a csatlakoztatott okostelefonos applikációban van lehetőségünk: összesen nyolcféle beállítás közül lehet választani, ami több, mint az újabb Minik hasonló lámpagrafika vezérlésének három opciója.

Audi A5 Avant László Ferenc

A spéci lámpák a parasztvakításon és az önkifejezésen kívül extra funkcionalitással is bírnak, így például az elakadásjelző gomb lenyomásának hatására a jól ismert háromszög emblémát is meg tudják jeleníteni.

A tükrök szerencsére nem digitálisak, a kilincsek a légellenállás csökkentése jegyében süllyesztettek, és a kipufogóvégek mostantól az összes Audin igaziak, Ingolstadtban végre leszámoltak a kamuzással.

Összességében véve igen szemrevalóra sikeredett az A5, ami ennek ellenére mégsem hivalkodik, abszolút nem kérkedik semmivel.

Audi A5 Avant László Ferenc

Tripla képernyő

Az alul-felül csapott, remek fogású kormány gombjainak kezelése némi megszokást igényel, és furcsa megoldás, hogy a világítás és a tükörállítás panele az ajtóra került, pont oda, ahol normál esetben az ablakemelő gombjait keresnénk. Utóbbiak emiatt az ideálisnál hátrébb, kicsit nehezebben elérhető találhatók.

A szélvédőre vetítő HUD hatalmas és remekül látható képpel szolgál, a személyre szabható digitális műszeregység 11,9 colos képátlójú, az infotainment rendszer középső érintőkijelző pedig 14,5 colos méretű.

A kategóriában elsőként az anyósülés elé is rendelhető egy érintőpanel, mely 10,9 colos felületen informálja és szórakoztatja az első utast.

Audi A5 Avant László Ferenc

A képminőség mindhárom esetben kiváló, és az Android operációs rendszerű fedélzeti számítógép sebességére sem lehet panasz, azért viszont kár, hogy a menürendszer magyar rövidítései bántóan bénák.

A Qi mobiltöltő maximum 15 W-ra képes, USB-C-n viszont akár 100 W is kinyerhető, így akár egy notebook is villámgyorsan tölthető. A panorámatető nem olcsó, közel 1 millió forintos tétel, cserébe viszont 6 szegmenses elektronikus árnyékolással varázsol.

Audi A5 Avant László Ferenc

Audi A5 Avant László Ferenc

Az Avant csomagtere 495-1495 literről 476-1424 literre olvadt, ami igen karcsú, főleg annak ismeretében, hogy a jelentősen olcsóbb bestseller kombi, a Skoda Octavia puttonya 640-1700 liternyi cuccot képes magába nyelni.

A szedán esetében értelemszerűen ennél is rosszabb a helyzet, a nem négy-, hanem ötajtós A5 csomagtartója a korábbi 480 helyett már csak 445 literes.

Audi A5 Avant László Ferenc

Jöhet a gázolaj!

A 2 literes 4 hengeres turbódízel motor 204 lóerős teljesítményű, és mivel a 400 Nm-es csúcsnyomaték már 1750-től lehívható, az előzések gyorsan és biztonságosan letudhatók vele. A 0-ról 100-ra 7 másodperc környékén felpattanó A5 Avant TDI végsebessége 236 km/h – gond egy szál se.

A masszív hangszigetelésnek köszönhetően nemcsak a külvilág, hanem a motor zajai is távol maradnak a hallószerveinktől, laikusként simán hihető lenne, hogy egy benzines autóban ülünk.

A hétfokozatú duplakuplungos automata váltó finoman és egész gyorsan pakolgatja a fokozatokat, a quattro összkerék-hajtásnak köszönhetően pedig könnyen átvihető a jókora nyomaték az aszfaltra.

Audi A5 Avant László Ferenc

Audi A5 Avant László Ferenc

Az alapáron progresszív kormányzás meglehetősen szintetikus, az adaptív felfüggesztés viszont az A6-os kiváltságát képező légrugózás nélkül is zseniális: ha kell, akkor fölényesen kimozogja az úthibákat, és ha kell, akkor épp annyira befeszít, hogy tempós kanyarban stabil maradjon a kasztni.

Na ilyen futóművet egyelőre még egyik kínai gyártó sem képes készíteni.

A 48 V-os lágyhibrid rendszer 24 lóerővel és 230 Nm-rel száll be a hajtásba és lassításkor maximum 25 kW-tal képes lekuperálni. Lágyhibrid mivolta ellenére rövidebb távokat tisztán elektromosan is képes megtenni az A5 TDI, és nagyobb tempónál is simán le tudja lőni a dízelmotort.

Audi A5 Avant László Ferenc

Az Audi szerint az 1,7 kWh kapacitású lítium-ion aksit felvonultató modern technikával közel 4 deciliterrel csökkent a fogyasztás, ami a hivatalos WLTP-adatok szerint 5,2 liter lenne.

A gyakorlatban azonban messze nem ennyi: a teszthetet 6,6 literes értékkel zártuk, ami a vártnál mindenképpen több, főleg annak ismeretében, hogy a hét nap alatt teljesen normális körülmények mellett, higgadtan közlekedtünk a kocsival.

A miértre az egyik válasz a tömeg környékén keresendő: a mérleg mutatója egészen 1,9 tonnáig kileng. A kombiság egyébként 55 kilogrammnyi extra tömeget, 0,2 másodperccel rosszabb 0-100-as gyorsulást és 2 decivel nagyobb fogyasztást jelent a szedánhoz képest.

Audi A5 Avant László Ferenc

Persze nem kötelező TDI szívvel venni az új A5-öt. A Miller-ciklusú és hibrid hókuszpókusz nélküli 2 literes benzinmotor 150 és 204 lóerős változatokban érhető el, a sportosságot keresőknek pedig ott a 367 lovas 3 literes 6 hengeres turbómotor az S5-ben.

6 hengeres dízel – és kézi váltó – nincs, van viszont egy 2 literes benzinmotorra épülő új plugin hibrid hajtás, mely 299 és 367 lóerős verziókban kapható, és amelynek nettó 20,7 kWh kapacitású akkumulátora 100 kilométer körüli villanyhatótávot tesz lehetővé.

Audi A5 Avant László Ferenc

Audi A5 Avant László Ferenc

Konklúzió, árak

A németországi Neckarsulmban készülő vadonatúj A5 ékes bizonyíték arra, hogy az Audi az őrületes villanyautós kapkodásban egyáltalán nem felejtett el hagyományos hajtásláncú autókat gyártani.

Az A5 Avant egy kényelemre hangolt prémium kategóriás remek utazóautó, mely elsősorban zseniális futóművével és remek hangszigetelésével varázsol.

Kár, hogy a csomagtartója nem túl nagy és a fogyasztása lehetne szerényebb, de mindent összevetve remek választás lehet azok számára, akik szinte már kirügyeznek a szuperpíszí elektromos szabadidő-autóktól.

Audi A5 Avant László Ferenc

A szedánnál 800 ezer forinttal drágább A5 Avant a 150 lovas benzinmotorral 18,3 millió forinton nyit, a 204 lóerős dízel kivitel 21,2 millió forintba kerül első-, illetve 22,3 millió forintba összkerék-hajtással, a csúcsot pedig a minimum 32,8 millió forintot kóstáló S5 Avant jelenti.

Sajnos a jól felszerelt TDI quattro tesztautónk már közel annyiba kerül, mint egy fapados S5, az árcéduláján ugyanis 31 millió forintos összeg feszít.

A riválisok közül a 190 lovas BMW 320d xDrive Touring 21,3 millió forinttól indul, a 200 lovas Mercedes C 220d 4Matic T-modellért pedig alaphangon 21,9 millió forintot kérnek el.