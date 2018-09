Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38a6b6c3-bd08-4429-8f28-bc6a84686671","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Project Blue Book címmel készülő munka az amerikai Wright-Patterson Légibázis környékén történt rejtélyes eseményeket járja végig. ","shortLead":"A Project Blue Book címmel készülő munka az amerikai Wright-Patterson Légibázis környékén történt rejtélyes eseményeket...","id":"20180918_Izgalmas_UFOsorozattal_ter_vissza_a_Forrest_Gump_rendezoje_itt_az_elozetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38a6b6c3-bd08-4429-8f28-bc6a84686671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe74549-83eb-4784-a7a9-30c5c26430af","keywords":null,"link":"/kultura/20180918_Izgalmas_UFOsorozattal_ter_vissza_a_Forrest_Gump_rendezoje_itt_az_elozetes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:47","title":"Izgalmas ufósorozattal tér vissza a Forrest Gump rendezője, itt az előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok még a feladat – vetette oda Szakács Árpád egyik leghíresebb jobboldali ellenfelének, Prőhle Gergelynek még augusztusban. A hvg.hu információi szerint a feladatok elvégzésére Szakácsnak már csak nehezített terepen lesz módja. Orbán Viktor ugyanis Kötcsén elmondta: a művészek az alkotással foglalkozzanak, egyébként is rég a Fidesznél van minden forrás és lehetőség. A kultúrharc véres kardját hordókra nincs szükség. A Magyar Időknél a jelek szerint megértették az idők (és a megrendelő) szavát.","shortLead":"Sok még a feladat – vetette oda Szakács Árpád egyik leghíresebb jobboldali ellenfelének, Prőhle Gergelynek még...","id":"20180919_szajkosar_orban_viktor_kotcse_kulturharc_szakacs_arpad_magyar_idok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caefe1f7-bc53-44d2-b14b-4c20b2d0e1ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_szajkosar_orban_viktor_kotcse_kulturharc_szakacs_arpad_magyar_idok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:23","title":"Kinek a szájkosara? Orbán Viktornak elege lett a kultúrharcoló Szakács Árpádból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","shortLead":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","id":"20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868e5f2d-598d-4ac5-9daf-b5d1e55403d3","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:51","title":"Drónvideón nézheti meg Orbán Viktor vejének kastélyát és egyéb finomságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b59439-4769-4fd3-b2c7-14ae15d152f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak annyit kérdezett a kormányzattól, hogy szerintük szabad-e hazudni. Válasz helyett jól kiosztották.","shortLead":"Csak annyit kérdezett a kormányzattól, hogy szerintük szabad-e hazudni. Válasz helyett jól kiosztották.","id":"20180920_Erkolcsi_kerdesben_hiaba_fordult_a_kormanyzathoz_a_Jobbik_kepviseloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b59439-4769-4fd3-b2c7-14ae15d152f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bfbf7f-6b80-4c6c-9ff2-7f825f9244f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Erkolcsi_kerdesben_hiaba_fordult_a_kormanyzathoz_a_Jobbik_kepviseloje","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:19","title":"Erkölcsi kérdésben hiába fordult a kormányzathoz a Jobbik képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427ca074-3db6-4cbd-82e5-4406a8fa0098","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árfolyamkockázat esetében nem elég, hogy általánosságban írt erről a bank a szerződésben - mondta ki a luxemburgi testület egy magyar ügyben.","shortLead":"Az árfolyamkockázat esetében nem elég, hogy általánosságban írt erről a bank a szerződésben - mondta ki a luxemburgi...","id":"20180920_Fontos_itelet_az_Europai_Birosagon_perelhetnek_a_devizahitelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=427ca074-3db6-4cbd-82e5-4406a8fa0098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa7307b-6087-4d73-8346-694d0ab02863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Fontos_itelet_az_Europai_Birosagon_perelhetnek_a_devizahitelesek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:30","title":"Fontos ítélet az Európai Bíróságon: perelhetnek a devizahitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edcb58b-8607-49fe-afa3-4b184df0dccc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Holland és a filmben MJ-t alakító Zendaya épp Prágában járkálnak.","shortLead":"Tom Holland és a filmben MJ-t alakító Zendaya épp Prágában járkálnak.","id":"20180920_Friss_kepek_erkeztek_a_keszulo_uj_Pokemberfilmrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2edcb58b-8607-49fe-afa3-4b184df0dccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e21c3d-54e6-413b-b2e3-b4a87f4fefd8","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Friss_kepek_erkeztek_a_keszulo_uj_Pokemberfilmrol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:38","title":"Friss képek érkeztek a készülő új Pókember-filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki gyorsan kattint, pórul jár.","shortLead":"Aki gyorsan kattint, pórul jár.","id":"20180919_Emailben_akarjak_az_OTP_ugyfeleinek_adatait_kicsalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0473272-0069-49eb-95bd-8de9d2fd7a6a","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Emailben_akarjak_az_OTP_ugyfeleinek_adatait_kicsalni","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:38","title":"E-mailben akarják az OTP ügyfeleinek adatait kicsalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéket beolvasztják a Művelődéstörténetibe. ","shortLead":"A Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéket beolvasztják a Művelődéstörténetibe. ","id":"20180920_Megszunik_egy_torteneti_tanszek_az_ELTEn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48c2b67-7afb-4f32-ac81-e85be856550b","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Megszunik_egy_torteneti_tanszek_az_ELTEn","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:27","title":"Megszűnik egy történeti tanszék az ELTE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]