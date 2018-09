Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"413b4f4c-f9b5-4082-8d18-3d6c2c6596b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi látvány tárult az autós szeme elé, amikor az egyik kereszteződéshez érve el akart kanyarodni.","shortLead":"Nem mindennapi látvány tárult az autós szeme elé, amikor az egyik kereszteződéshez érve el akart kanyarodni.","id":"20180925_dodzsem_anglia_auto_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=413b4f4c-f9b5-4082-8d18-3d6c2c6596b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83220f18-869a-44e8-8bdf-fd2b1eb37590","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_dodzsem_anglia_auto_video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:41","title":"A nap videója: Dodzsemben ülve várta a sofőr, hogy bekanyarodhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába ígértek mentesítő buszt, az sem érkezett meg.","shortLead":"Hiába ígértek mentesítő buszt, az sem érkezett meg.","id":"20180924_Hat_ora_alatt_tette_meg_a_vonat_a_BudapestAlbertirsa_tavot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff418425-aa87-4cad-b9c3-bf31847f8b1b","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Hat_ora_alatt_tette_meg_a_vonat_a_BudapestAlbertirsa_tavot","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:34","title":"Hat óra alatt tette meg a vonat a Budapest–Albertirsa-távot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b83090-a869-42ad-9c3c-8704d6badf7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kereslet emelkedésével lassan már nem tud lépést tartani a kínálat.","shortLead":"A kereslet emelkedésével lassan már nem tud lépést tartani a kínálat.","id":"20180925_Ismet_negyeves_csucson_a_nyersolaj_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13b83090-a869-42ad-9c3c-8704d6badf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a544f97-4be7-440d-9c8c-06a01bdee22a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Ismet_negyeves_csucson_a_nyersolaj_ara","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:24","title":"Ismét négyéves csúcson a nyersolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e11700f-5351-4eed-b108-66582c1d1801","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igencsak elkapta a nyolcvan kilométeres óránkénti sebességgel fújó oldalszél az Air France birminghami járatát. 