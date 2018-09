Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Szívesen fektetnek magántőkés cégekbe a világ legvagyonosabb családjai ami nem csoda: a UBS és a Campden Wealth felmérésében 311 családi vagyonkezelőt (family office) vizsgáltak, melyek bőven megduplázták a hozamukat.","shortLead":"Szívesen fektetnek magántőkés cégekbe a világ legvagyonosabb családjai ami nem csoda: a UBS és a Campden Wealth...","id":"20180925_Tudja_mi_az_a_csaladi_vagyonkezelo_A_legujabb_befektetesi_sikersztori","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f3ca43-7cb1-4eaa-b3fb-aaa86ae72a95","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180925_Tudja_mi_az_a_csaladi_vagyonkezelo_A_legujabb_befektetesi_sikersztori","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:50","title":"Tudja, mi az a családi vagyonkezelő? A legújabb befektetési sikersztori","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc734db-2d6d-467b-b42a-f1e392593b35","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Európában 120 millió szegény vár gazdasági integrációra, ezért az új Európai Romastratégiának a munkahelyteremtésre és az ehhez kapcsolódó szakképzésre kell összpontosítania - jelentette ki Járóka Lívia fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében szerdán.","shortLead":"Európában 120 millió szegény vár gazdasági integrációra, ezért az új Európai Romastratégiának a munkahelyteremtésre és...","id":"20180926_A_Fidesz_EPkepviseloje_a_faji_egyenlosegre_fokuszalo_iranyelvet_erositene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dc734db-2d6d-467b-b42a-f1e392593b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea1e943-1d98-4e33-bba8-b55349394d37","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_A_Fidesz_EPkepviseloje_a_faji_egyenlosegre_fokuszalo_iranyelvet_erositene","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:52","title":"A Fidesz EP-képviselője a faji egyenlőségre fókuszáló irányelvet erősítené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyfelek számlájáról utalt pénzt saját magának egy banki tanácsadó, már előzetes letartóztatásban várja az ítéletet.","shortLead":"Az ügyfelek számlájáról utalt pénzt saját magának egy banki tanácsadó, már előzetes letartóztatásban várja az ítéletet.","id":"20180925_Hatvanmillio_forintot_lopott_el_egy_banki_tanacsado_majd_eljatszotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d504a9-54b0-4e86-bf36-a50977cb1ae8","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Hatvanmillio_forintot_lopott_el_egy_banki_tanacsado_majd_eljatszotta","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:30","title":"Hatvanmillió forintot lopott el egy banki tanácsadó, majd eljátszotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9226f05-1730-46f8-90d4-826b8a4321da","c_author":"Péli Gábor - Rudas Tamás","category":"tudomany","description":" A jelenlegihez hasonló paradigmaváltásoknak fontos jellemzője, hogy a kortárs kutatók általában nem jól ítélik meg tudományuk jövőjét. Újabb hozzászólás Bojár Gábor vitaindítójához.","shortLead":" A jelenlegihez hasonló paradigmaváltásoknak fontos jellemzője, hogy a kortárs kutatók általában nem jól ítélik meg...","id":"20180926_Big_Data_uj_kihivasok_elott_a_tarsadalomtudomanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9226f05-1730-46f8-90d4-826b8a4321da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1e309e-3b1a-4b14-a028-7ffcf42b4eb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_Big_Data_uj_kihivasok_elott_a_tarsadalomtudomanyok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:10","title":"Big Data: új kihívások előtt a társadalomtudományok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új fejlesztések. Esztergom környékén fogtuk vallatóra az immár dízel nélküli új Vitarát.","shortLead":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új...","id":"20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e248799-ce2a-41fe-9cde-aa50662cd3e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:21","title":"Okosabb, kizárólag turbós és kicsit drágább: vezettük az új Suzuki Vitarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A foglalkoztatók kétharmadánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket a hatóságok.","shortLead":"A foglalkoztatók kétharmadánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket a hatóságok.","id":"20180925_Minden_tizedik_foglalkoztatott_feketen_dolgozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb87456-3aeb-4e71-a45d-1cde716cf2e2","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Minden_tizedik_foglalkoztatott_feketen_dolgozik","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:46","title":"Minden tizedik foglalkoztatott feketén dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2250b302-54fe-4d6a-840f-469fd8790405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon is kapható fentanil hatóanyagú fájdalomcsillapító, de a morfinnál százszor erősebb, teljes mértékben szintetikus anyag kábítószerként igazán népszerű a tengerentúlon. Ott már több tízezer halálos áldozatot követelt, és Kína szinte kifogyhatatlanul szállítja az újabb és újabb adagokat a feketepiacra. Most már Magyarországra is.","shortLead":"Magyarországon is kapható fentanil hatóanyagú fájdalomcsillapító, de a morfinnál százszor erősebb, teljes mértékben...","id":"20180926_Ki_allitja_meg_a_fentanilt_ha_egyszer_elszabadul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2250b302-54fe-4d6a-840f-469fd8790405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42be48c3-a59e-4219-9856-2fbb80b55473","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Ki_allitja_meg_a_fentanilt_ha_egyszer_elszabadul","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:58","title":"Ki állítja meg a fentanilt, ha egyszer elszabadul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"8 évvel ezelőtti, 10 milliárd forintba kerülő felújítása után úgy lerohadt a használaton kívüli Rác fürdő, hogy most még hármat rá kell költeni; nehéz lesz jóvátenni az elmúlt 8 év sokmilliárdos veszteségét és tehetetlenkedését. A kölcsönről ma szavaz a Fővárosi Közgyűlés. ","shortLead":"8 évvel ezelőtti, 10 milliárd forintba kerülő felújítása után úgy lerohadt a használaton kívüli Rác fürdő, hogy most...","id":"20180926_8_eve_kesz_10_milliardba_kerult_nincs_megnyitva_es_kell_meg_3_milliard__ma_szavaznak_a_Rac_Furdorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eebe1a8-168d-49ee-84b2-b4e763834f8a","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_8_eve_kesz_10_milliardba_kerult_nincs_megnyitva_es_kell_meg_3_milliard__ma_szavaznak_a_Rac_Furdorol","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:17","title":"8 éve kész, 10 milliárdba került, nincs megnyitva, és kell még 3 milliárd – ma szavaznak a Rác fürdőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]