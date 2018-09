Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik, miután az Európai Bíróság nem sokkal ezelőtt kimondta, hogy tisztességtelen lehet az a hitelszerződés, amelyben a feltételeket nem világosan írják le. Szegeden olyan nő is tüntetett, aki banki ügyintéző volt.","shortLead":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik...","id":"20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e240006-bc71-4d59-b0f6-5dbca1dbb9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:18","title":"A volt hitelügyintéző is megégette magát, együtt tüntetett devizakárosult sorstársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely nem akar megállni a panaszkodásnál, hanem az önszerveződő, társadalmi kezdeményezéseknek is teret akar adni.","shortLead":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely...","id":"20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62940d72-7b44-42d0-8785-0077f2f2ae70","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:08","title":"500 szerencsés várólista nélkül jut be ultrahangvizsgálatra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiánypótló bővítményt készített egy magyar fejlesztő, ami megmutatja, hány óra munkával vásárolhatnánk meg magunknak egy-egy készüléket.","shortLead":"Hiánypótló bővítményt készített egy magyar fejlesztő, ami megmutatja, hány óra munkával vásárolhatnánk meg magunknak...","id":"20180927_price_2_working_hours_google_chrome_bovitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd135ca-d22a-4216-97d4-dd089cfe04fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_price_2_working_hours_google_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:03","title":"He felteszi ezt a gépére, saját fizetéséhez igazítva fogja látni a webshopokban az árakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07ec6139-3e8e-4e95-9fa3-26a0f6eda240","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Teljes szélességében lezárták az 51-es utat.\r

\r

","shortLead":"Teljes szélességében lezárták az 51-es utat.\r

\r

","id":"20180926_Halalos_baleset_tortent_Dunaharasztin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07ec6139-3e8e-4e95-9fa3-26a0f6eda240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34ad8f7-05e9-411e-a7ba-6f10ebe8a790","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180926_Halalos_baleset_tortent_Dunaharasztin","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:33","title":"Halálos baleset történt Dunaharasztin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A FIFA-gála idején Londonban volt az a luxusgép, amellyel korábban Orbán Viktor is utazott. A fideszes kommunikáció szerint a miniszterelnök Garancsi István vendége volt. A MOL-Vidi tulajdonosa nem vett részt a gálán, Mészáros Lőrinc viszont igen. ","shortLead":"A FIFA-gála idején Londonban volt az a luxusgép, amellyel korábban Orbán Viktor is utazott. A fideszes kommunikáció...","id":"20180928_Santit_a_magyarazat_Orban_luxusrepulos_utjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9cdf4a-4c4d-43f9-9ed0-f3aafde452ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Santit_a_magyarazat_Orban_luxusrepulos_utjarol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:50","title":"Egyre jobban sántít a magyarázat Orbán luxusrepülős útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfeea675-8424-45c7-89f8-b84b5b5640dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt uránbánya területén található busztemetőben az önkormányzat előző buszos cégének nagyjából 100, részben üzemképes járműve néz szembe az enyészettel, ráadásul ezek egy részének úgy tűnik, hogy az akkumulátorát sem vették ki, ami súlyosan szennyezi a környezetet.","shortLead":"A volt uránbánya területén található busztemetőben az önkormányzat előző buszos cégének nagyjából 100, részben...","id":"20180927_Szennyezheti_a_kornyezetet_a_pecsi_telephelyen_vesztegelo_100_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfeea675-8424-45c7-89f8-b84b5b5640dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f2d418-f3cd-4a12-bed9-f40766b7e1b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Szennyezheti_a_kornyezetet_a_pecsi_telephelyen_vesztegelo_100_busz","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:17","title":"Súlyosan szennyezheti a környezetet a pécsi telephelyen vesztegelő 100 busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5282daf-36cf-4f38-b5bc-40af089bd28d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány újra bedobta a régi tervet, Békéstől Budapestig egységes lehet a vízdíj.","shortLead":"A kormány újra bedobta a régi tervet, Békéstől Budapestig egységes lehet a vízdíj.","id":"20180927_Bekestol_Budapestig_egyseges_lehet_a_vizdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5282daf-36cf-4f38-b5bc-40af089bd28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b565f03-3485-4204-9a0d-2faba9c0e786","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Bekestol_Budapestig_egyseges_lehet_a_vizdij","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:38","title":"Ha csak a magas vízdíj miatt tervez költözést, most gondolja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autómegosztó cég csak az eset után egy évvel értesítette az érintett falhasználókat, ezért több államban is beperelték.","shortLead":"Az autómegosztó cég csak az eset után egy évvel értesítette az érintett falhasználókat, ezért több államban is...","id":"20180927_148_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Uber_egy_eltitkolt_adatlopas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efd1dba-e823-4f24-852a-301e27651b57","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_148_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Uber_egy_eltitkolt_adatlopas_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 27. 20:32","title":"148 millió dolláros büntetést kapott az Uber egy eltitkolt adatlopás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]