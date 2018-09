Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d8e455e-00e6-48b2-8dac-c4b39abadbc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 és 64 éves páros hasissal és marihuánával kereskedett a rendőrség szerint. ","shortLead":"A 24 és 64 éves páros hasissal és marihuánával kereskedett a rendőrség szerint. ","id":"20180928_Bajai_drogkereskedokre_csapott_le_a_TEK_videokon_az_akcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8e455e-00e6-48b2-8dac-c4b39abadbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58861b9c-a071-4586-8de1-167ddda1aef7","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Bajai_drogkereskedokre_csapott_le_a_TEK_videokon_az_akcio","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:37","title":"Bajai drogkereskedőkre csapott le a TEK, videókon az akció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d5622-0e34-42d6-b566-d0fff1151cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az ügyintéző lebuktatta, sietve távozott a helyszínről.","shortLead":"Miután az ügyintéző lebuktatta, sietve távozott a helyszínről.","id":"20180927_Hamis_papirokkal_akart_utlevelet_igenyelni_egy_ferfi_keresi_a_rendorseg__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d5622-0e34-42d6-b566-d0fff1151cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2eaf03-623a-42f7-9e69-71ea363710d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Hamis_papirokkal_akart_utlevelet_igenyelni_egy_ferfi_keresi_a_rendorseg__foto","timestamp":"2018. szeptember. 27. 21:35","title":"Hamis papírokkal akart útlevelet igényelni egy férfi, keresi a rendőrség - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy másik bliccelővel épp most fizettettek be 800 ezer forintot. Ő 56-szor utazott jegy nélkül.","shortLead":"Egy másik bliccelővel épp most fizettettek be 800 ezer forintot. Ő 56-szor utazott jegy nélkül.","id":"20180928_600_birsagot_gyujtott_be_a_MAV_rekorder_blicceloje_9_millioval_log_a_vasutnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8395a2c-230e-4484-a204-f9ccf710679e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_600_birsagot_gyujtott_be_a_MAV_rekorder_blicceloje_9_millioval_log_a_vasutnak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:49","title":"600 bírságot gyűjtött be a MÁV rekorder bliccelője, 9 millióval lóg a vasútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c36037f-5e88-4a11-9afd-893b352d3278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégis happy end lett a nagy találkozás vége. ","shortLead":"Mégis happy end lett a nagy találkozás vége. ","id":"20180929_Oriaspok_okozott_riadalmat_Zagyvarekason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c36037f-5e88-4a11-9afd-893b352d3278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7f864a-de0a-48ea-8c72-9965a44c7678","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Oriaspok_okozott_riadalmat_Zagyvarekason","timestamp":"2018. szeptember. 29. 09:20","title":"Óriáspók okozott riadalmat Zagyvarékason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b55cf69-13f2-4472-8dc7-90bfc7cf4acb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már hivatalos, maga az LG mutatta meg milyen lesz az ötkamerás telefonja, amelyik jövő héten érkezik.","shortLead":"Most már hivatalos, maga az LG mutatta meg milyen lesz az ötkamerás telefonja, amelyik jövő héten érkezik.","id":"20180928_teaser_video_lg_v40_thinq_otkameras_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b55cf69-13f2-4472-8dc7-90bfc7cf4acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b1f61-4e00-4d55-93af-b14bf3fe0feb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_teaser_video_lg_v40_thinq_otkameras_okostelefon","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:03","title":"Vége a találgatásnak: az LG megmutatta 3+2 kamerás telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több önkormányzat szerint nem politikai jellegű az aláírásgyűjtés, ezért közterülethasználati engedélyt és napidíjat kérnek a politikustól. ","shortLead":"Több önkormányzat szerint nem politikai jellegű az aláírásgyűjtés, ezért közterülethasználati engedélyt és napidíjat...","id":"20180928_Kulonos_ervelessel_akadalyozzak_Hadhazy_alairasgyujteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3e8054-3257-4206-9ca0-8ae53adbcc0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Kulonos_ervelessel_akadalyozzak_Hadhazy_alairasgyujteset","timestamp":"2018. szeptember. 28. 20:39","title":"Különös érveléssel akadályozzák Hadházy aláírásgyűjtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81dace5-c5cd-4164-9abf-4fc09682e64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a hajnalok sem lesznek annyira hűvösek.","shortLead":"És a hajnalok sem lesznek annyira hűvösek.","id":"20180927_Egy_par_fokkal_melegebb_lesz_a_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f81dace5-c5cd-4164-9abf-4fc09682e64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f443a0-0d62-4384-98bd-94e9be7dfa80","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Egy_par_fokkal_melegebb_lesz_a_hetvege","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:52","title":"Egy pár fokkal melegebb lesz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A tiltakozás hatására a hatóságok visszavonták a tervezetet. ","shortLead":"A tiltakozás hatására a hatóságok visszavonták a tervezetet. ","id":"20180927_Megsem_kell_majd_fizetniuk_az_ujsagiroknak_ha_az_EUcsucsokrol_akarnak_tudositani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3948352d-9982-4f34-8ba6-5d7583248171","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Megsem_kell_majd_fizetniuk_az_ujsagiroknak_ha_az_EUcsucsokrol_akarnak_tudositani","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:27","title":"Mégsem kell majd fizetniük az újságíróknak, ha az EU-csúcsokról akarnak tudósítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]