Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"056ce71b-b2e5-4373-bec9-ed73893060b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez a születésnapi ajándékuk a rajongóknak. ","shortLead":"Ez a születésnapi ajándékuk a rajongóknak. ","id":"20181003_Tankcsapda_whiskey_eletmu_kiadvany_pendrive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056ce71b-b2e5-4373-bec9-ed73893060b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f31ffa-1ea0-47a7-8ba3-3e8af68a3fd8","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Tankcsapda_whiskey_eletmu_kiadvany_pendrive","timestamp":"2018. október. 03. 19:34","title":"Hamarosan saját whiskey-vel és exkluzív kiadvánnyal jelentkezik a Tankcsapda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A budapesti vízszolgáltatás javítására, autópályákra és a repülőtér vasúti összeköttetésére költhetik az EIB-hitelt.","shortLead":"A budapesti vízszolgáltatás javítására, autópályákra és a repülőtér vasúti összeköttetésére költhetik az EIB-hitelt.","id":"20181004_73_milliard_forintos_hitelt_kapott_a_kormany_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c735ee-135c-467f-a600-7e46268b8d27","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_73_milliard_forintos_hitelt_kapott_a_kormany_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","timestamp":"2018. október. 04. 14:44","title":"73 milliárd forintos hitelt kapott a kormány az Európai Beruházási Banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Fokozott biztonsági előírások mellett, az előzetesen tervezettnél egy nappal később, kedden választják meg az Országos Bírói Tanács hiányzó négy tagját és az új póttagokat. Ez pedig új fejezet kezdetét jelentheti Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a bírói karon belüli bírálói küzdelmében.","shortLead":"Fokozott biztonsági előírások mellett, az előzetesen tervezettnél egy nappal később, kedden választják meg az Országos...","id":"20181005_Iteletido_Hando_leszamolna_az_ellenfeleivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14fab94-1e94-4655-baa2-b961ea85fd50","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Iteletido_Hando_leszamolna_az_ellenfeleivel","timestamp":"2018. október. 05. 06:30","title":"Ítéletidő: most kiderül, mennyire rettegnek a bírák Handó Tünde hatalmától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk, ebben az erős kereslet mellett szerepe lehet annak is, hogy a piac megkezdte a felkészülést a kedvezményes áfa kivezetésére.","shortLead":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk...","id":"20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196ed4c1-a1af-4402-b159-d6955de36d1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 12:32","title":"Az európai átlag duplájával nőtt a magyar lakások értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd96494-b106-487e-8777-11fc0f50afcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával és Csányi Sándorral, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökével együtt figyeli barátja csapatát.","shortLead":"A miniszterelnök Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával és Csányi Sándorral, a Magyar...","id":"20181004_orban_viktor_chelsea_vidi_europa_liga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcd96494-b106-487e-8777-11fc0f50afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9b62c7-a1b0-48b3-aff2-acdf122b6734","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_orban_viktor_chelsea_vidi_europa_liga","timestamp":"2018. október. 04. 21:53","title":"Orbán csak megérkezett a Vidi londoni meccsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt beismerésként értékeli az országos rendőrfőkapitány szavait.","shortLead":"Az ellenzéki párt beismerésként értékeli az országos rendőrfőkapitány szavait.","id":"20181004_Megszuno_migracios_nyomas_fantomveszedelemrol_beszel_a_DK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065e7ed9-86f3-405a-a2b8-8b08e8a5ae09","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megszuno_migracios_nyomas_fantomveszedelemrol_beszel_a_DK","timestamp":"2018. október. 04. 13:08","title":"Megszűnő migrációs nyomás: \"fantomveszedelemről\" beszél a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b3274b-217b-4c55-99d7-8722c7b0fd4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje ezentúl \"monitoringozni fogja a Soros-pénzek hazai áramlását\", egyúttal az ügyészséghez fordul a Migration Aid párttá alakulása miatt.","shortLead":"A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje ezentúl \"monitoringozni fogja a Soros-pénzek hazai áramlását\", egyúttal...","id":"20181005_fidesz_bevandorlasellenes_kabinet_nemeth_szilard_soros_szervezetek_migration_aid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93b3274b-217b-4c55-99d7-8722c7b0fd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02377119-36ca-4ac1-80e8-cb30adfc203e","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_fidesz_bevandorlasellenes_kabinet_nemeth_szilard_soros_szervezetek_migration_aid","timestamp":"2018. október. 05. 13:27","title":"Németh Szilárdék felnyomják az ügyészségen a Migration Aidet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A nők és a nyugdíjasok foglalkoztatását segítené elő Varga Mihály pénzügyminiszter, aki a Portfolio konferenciáján is ígéretet tett a bürokrácia csökkentésére. Konkrétumokat azonban megintcsak nem említett, pedig mindössze 11 napja maradt a kormánynak arra, hogy új gazdasági tervet nyújtson be Brüsszelnek. ","shortLead":"A nők és a nyugdíjasok foglalkoztatását segítené elő Varga Mihály pénzügyminiszter, aki a Portfolio konferenciáján is...","id":"20181004_varga_mihaly_portfolio_versenykepesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18dba5af-fd87-4736-af06-3f7dabd20417","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_varga_mihaly_portfolio_versenykepesseg","timestamp":"2018. október. 04. 14:00","title":"Varga bemutatta a kormány csodacsapatát a munkaerőhiány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]