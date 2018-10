Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester közösségi oldalán azt írta, oszlassa fel magát a hódmezővásárhelyi testület és válasszanak új képviselőket, valamint polgármestert is. “Elismerem, győzött Lázár János” – írta.","shortLead":"A polgármester közösségi oldalán azt írta, oszlassa fel magát a hódmezővásárhelyi testület és válasszanak új...","id":"20181007_MarkiZay_uj_valasztast_akar_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c170987b-1799-426b-bf67-09d66348de3f","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_MarkiZay_uj_valasztast_akar_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. október. 07. 11:37","title":"Márki-Zay új választást akar Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Mostantól én is várom a fejleményeket, de nem szervezem. Gondoltam jó, ha tudod\" – írja Juhász.\r

\r

","shortLead":"\"Mostantól én is várom a fejleményeket, de nem szervezem. Gondoltam jó, ha tudod\" – írja Juhász.\r

\r

","id":"20181006_Megsem_szerveznek_tuntetest_Juhasz_Peterek_oktober_23ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91a477d-9b73-4053-a1ab-ec0d2f8d8963","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Megsem_szerveznek_tuntetest_Juhasz_Peterek_oktober_23ra","timestamp":"2018. október. 06. 12:59","title":"Mégsem szerveznek tüntetést Juhász Péterék október 23-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Juventus 2-0-ra verte az Udinesét az olasz labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában, így továbbra is százszázalékos és vezeti a tabellát.","shortLead":"A címvédő Juventus 2-0-ra verte az Udinesét az olasz labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában, így továbbra is...","id":"20181006_juventus_udinese_bentancur_ronaldo_olasz_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c03578c-3e90-42b2-81de-57c0242c0b7f","keywords":null,"link":"/sport/20181006_juventus_udinese_bentancur_ronaldo_olasz_bajnoksag","timestamp":"2018. október. 06. 23:09","title":"Folytatta a gólgyártást Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6752e8e2-4e0e-467a-a435-fb518f2020fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pozsonyi úti volt KISZ-székház bontását leállították, mert azbesztet találtak, de a hatóság szerint az a megengedett határérték alatti.","shortLead":"A Pozsonyi úti volt KISZ-székház bontását leállították, mert azbesztet találtak, de a hatóság szerint az a megengedett...","id":"20181005_Megsincs_azbesztveszely_az_ujlipotvarosi_epuletbontas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6752e8e2-4e0e-467a-a435-fb518f2020fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372d8c2f-feec-4df3-8155-bdf89acac58c","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Megsincs_azbesztveszely_az_ujlipotvarosi_epuletbontas_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 20:44","title":"Még sincs azbesztveszély az újlipótvárosi épületbontás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bekerült az utolsó fordulóba Trump jelöltje, noha volt republikánus, aki ellene, illetve demokrata is, aki mellette szavazott.","shortLead":"Bekerült az utolsó fordulóba Trump jelöltje, noha volt republikánus, aki ellene, illetve demokrata is, aki mellette...","id":"20181005_Tovabbjuttatak_a_szavazason_az_eroszakkal_vadolt_Brett_Kavanaught","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e847413-fd78-4560-bbcf-7d7763107054","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Tovabbjuttatak_a_szavazason_az_eroszakkal_vadolt_Brett_Kavanaught","timestamp":"2018. október. 05. 18:20","title":"Továbbjuttatták a szavazáson az erőszakkal vádolt Brett Kavanaugh-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Oleh Szencov ügyvédje azt állítja, hogy védencét az intenzív osztályra akarták vinni, ahol egy csövön keresztül táplálták volna.","shortLead":"Oleh Szencov ügyvédje azt állítja, hogy védencét az intenzív osztályra akarták vinni, ahol egy csövön keresztül...","id":"20181005_Kenyszertaplalassal_fenyegettek_ezert_nem_ehsegsztrajkol_tovabb_a_bortonben_az_ukran_rendezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909aa95c-911d-4d28-ac8e-dd488e2f474f","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Kenyszertaplalassal_fenyegettek_ezert_nem_ehsegsztrajkol_tovabb_a_bortonben_az_ukran_rendezo","timestamp":"2018. október. 05. 21:47","title":"Kényszertáplálással fenyegették, ezért nem éhségsztrájkol tovább a börtönben az ukrán rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második egy populista párt lett. ","shortLead":"Második egy populista párt lett. ","id":"20181007_Oroszbarat_part_nyerte_a_valasztast_Lettorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709a5f44-7bba-49f5-be28-0543a7e0ada2","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Oroszbarat_part_nyerte_a_valasztast_Lettorszagban","timestamp":"2018. október. 07. 09:21","title":"Oroszbarát párt nyerte a választást Lettországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72be8e77-4a93-452d-95ab-95a49d0eb568","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A bipolaritás lényege, hogy hiányzik az a ’normálisnak’ mondott lelkiállapot, amikor azt érezzük, hogy minden rendben van, tesszük a dolgunkat, éljük az életünket” – mondja Dr. Belső Nóra pszichiáter, akinek nemrég jelent meg Hullámvasúton, Élet bipoláris zavarral című könyve. Közelgő szalonestje előtt a tévhitekkel övezett betegségről és a terápiáról beszélgettünk. Öt kérdés – öt válasz.","shortLead":"„A bipolaritás lényege, hogy hiányzik az a ’normálisnak’ mondott lelkiállapot, amikor azt érezzük, hogy minden rendben...","id":"20181006_A_bipolaris_zavarral_eloknek_stabilitasra_elfogadasra_tamogatasra_van_szukseguk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72be8e77-4a93-452d-95ab-95a49d0eb568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c087ed1-cb20-4c1b-b44f-02e3f6723c45","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181006_A_bipolaris_zavarral_eloknek_stabilitasra_elfogadasra_tamogatasra_van_szukseguk","timestamp":"2018. október. 06. 07:30","title":"„A bipoláris zavarral élőknek elfogadásra és támogatásra van szükségük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]