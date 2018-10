Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","shortLead":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","id":"20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a588dcf1-011b-4f5b-bdf8-9645ce3fe397","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","timestamp":"2018. október. 08. 06:48","title":"Novák Katalin saját családjával népszerűsíti a családokat az Emmi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter minden, a kormányt ért vádat azzal söpört le, hogy azok hazugságok. ","shortLead":"A miniszter minden, a kormányt ért vádat azzal söpört le, hogy azok hazugságok. ","id":"20181008_Szijjarto_Hazugsag_hogy_a_miniszterelnok_kozpenzt_hasznal_magancelokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12744b9f-d194-4bf6-a292-1395ed656b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Szijjarto_Hazugsag_hogy_a_miniszterelnok_kozpenzt_hasznal_magancelokra","timestamp":"2018. október. 08. 10:49","title":"Szijjártó: Hazugság, hogy a miniszterelnök közpénzt használ magáncélokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3c6e8e-82a6-4bc7-9069-26feb8a49876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Meresz_kepet_festett_Orban_Rahelrol_DrMarias","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b3c6e8e-82a6-4bc7-9069-26feb8a49876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fef577c-73c3-41a1-a36a-bb075824093c","keywords":null,"link":"/kultura/20181008_Meresz_kepet_festett_Orban_Rahelrol_DrMarias","timestamp":"2018. október. 08. 13:28","title":"Merész képet festett Orbán Ráhelről DrMáriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad0c0d9-96ca-4222-80ce-41e956f0b810","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nyolc Real Madrid játékos, valamint a nyáron a spanyol csapattól a Juventushoz szerződött Cristiano Ronaldo is szerepel az Aranylabda-jelöltek harmincfős listáján.","shortLead":"Nyolc Real Madrid játékos, valamint a nyáron a spanyol csapattól a Juventushoz szerződött Cristiano Ronaldo is szerepel...","id":"20181008_aranylabda_harmincas_lista_real_madrid_cristiano_ronaldo_juventus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ad0c0d9-96ca-4222-80ce-41e956f0b810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908353e2-316f-4dad-86d9-3eff1faed482","keywords":null,"link":"/sport/20181008_aranylabda_harmincas_lista_real_madrid_cristiano_ronaldo_juventus","timestamp":"2018. október. 08. 20:17","title":"Közülük valaki megkapja majd az Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b70284-4a7d-4f81-84e1-6fcf07db7c00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ezeken lévő épület hasznosítására pedig újabb jegybanki alapítványi cég jött létre. ","shortLead":"Az ezeken lévő épület hasznosítására pedig újabb jegybanki alapítványi cég jött létre. ","id":"20181008_Buvohelyet_trezort_es_barlangrendszert_vett_a_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6b70284-4a7d-4f81-84e1-6fcf07db7c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23be60-9837-4e62-923e-b595bdf31486","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Buvohelyet_trezort_es_barlangrendszert_vett_a_jegybank","timestamp":"2018. október. 08. 09:54","title":"Búvóhelyet, trezort és barlangrendszert vett a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben Nyugat-Európában már hódít az új generációs videós tartalomszolgáltatás, a mi régiónkban erősen tartja magát a hagyományos, lineáris tévézés – állítja a televíziózással kapcsolatos fogyasztói szokásokat kutató Wavemaker Hungary. Egy magyar ember átlagosan 284 percet ül a tévéje előtt – naponta.","shortLead":"Miközben Nyugat-Európában már hódít az új generációs videós tartalomszolgáltatás, a mi régiónkban erősen tartja magát...","id":"20181008_linearis_tevezes_magyarorszagon_tevezessel_toltott_ido_netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603382c2-deb5-421e-ae33-254a3d715d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_linearis_tevezes_magyarorszagon_tevezessel_toltott_ido_netflix","timestamp":"2018. október. 08. 00:03","title":"Magyarországon talán csak egy forradalom söpörhetné el a tévécsatornákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint egy férfi megölte a feleségét, majd maga ellen fordította a gyilkos fegyvert.","shortLead":"A Blikk szerint egy férfi megölte a feleségét, majd maga ellen fordította a gyilkos fegyvert.","id":"20181008_szentpeterszeg_csaladi_tragedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8db388-2963-496b-a06c-3e21d7f95bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_szentpeterszeg_csaladi_tragedia","timestamp":"2018. október. 08. 15:45","title":"Családi tragédia Hajdú-Biharban – a helyszínre tart a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak holnap mutatja be a Google egy New York-i eseményen a Pixel 3-akat, Hongkongban már pár napja meg lehet vásárolni, feltéve, hogy valakinek elég vastag a pénztárcája.","shortLead":"Bár csak holnap mutatja be a Google egy New York-i eseményen a Pixel 3-akat, Hongkongban már pár napja meg lehet...","id":"20181008_google_pixel_xl_3_hongkongban_megvasarolhato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9208de1-acd8-4ce7-8b17-200f732b1676","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_pixel_xl_3_hongkongban_megvasarolhato","timestamp":"2018. október. 08. 18:03","title":"Még be sem mutatták, de már van, ahol megvásárolható az új Google-csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]