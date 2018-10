Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A konzulok kölcsönös kiutasítása után most ezzel folytatódhat a magyar-ukrán konfliktus.","shortLead":"A konzulok kölcsönös kiutasítása után most ezzel folytatódhat a magyar-ukrán konfliktus.","id":"20181004_Elfogadta_a_nyelvtorvenyt_az_ukran_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887f4245-c333-4d7a-b585-f8180637f368","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Elfogadta_a_nyelvtorvenyt_az_ukran_parlament","timestamp":"2018. október. 04. 15:01","title":"Elfogadta a nyelvtörvényt az ukrán parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7c7772-dc10-4880-bc3c-8e077cf289fe","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindkét napon zajlik majd a Budapest Maraton Fesztivál, emiatt jelentős forgalomkorlátozásra és a közösségi közlekedés menetrendjének változására kell készülni.","shortLead":"Mindkét napon zajlik majd a Budapest Maraton Fesztivál, emiatt jelentős forgalomkorlátozásra és a közösségi közlekedés...","id":"20181005_futoverseny_budapest_maraton_fesztival_tomegkozlekedes_forgalomkorlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac7c7772-dc10-4880-bc3c-8e077cf289fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13929827-e116-4465-b77d-bda51419b5cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_futoverseny_budapest_maraton_fesztival_tomegkozlekedes_forgalomkorlatozas","timestamp":"2018. október. 05. 14:10","title":"Futóverseny lesz a hétvégén, így változik a fővárosi közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6713c1db-f26a-4bf4-bb8d-8da0cb152790","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy távol-keleti illető vásárolta meg a 60 év hordóban tárolás után palackozott italt.","shortLead":"Egy távol-keleti illető vásárolta meg a 60 év hordóban tárolás után palackozott italt.","id":"20181004_Nem_is_360_millioert_csak_310ert_ment_el_a_vilag_legdragabb_whiskeyje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6713c1db-f26a-4bf4-bb8d-8da0cb152790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c67dec9-519a-4028-8c8c-feac542d743e","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Nem_is_360_millioert_csak_310ert_ment_el_a_vilag_legdragabb_whiskeyje","timestamp":"2018. október. 04. 19:30","title":"Nem is 360 millióért, \"csak\" 310-ért ment el a világ legdrágább whiskeyje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78264c63-68e3-459c-9297-428843ddedea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MotoGP-ben versenyző spanyol Jorge Lorenzo gépe 200-as tempónál bicsaklott meg.","shortLead":"A MotoGP-ben versenyző spanyol Jorge Lorenzo gépe 200-as tempónál bicsaklott meg.","id":"20181005_motogp_baleset_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78264c63-68e3-459c-9297-428843ddedea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352eb510-c29b-45ba-a36c-badce1dc2f41","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_motogp_baleset_video","timestamp":"2018. október. 05. 13:21","title":"Videó: kettészakadt motorral ért földet a MotoGP-s versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A budapesti vízszolgáltatás javítására, autópályákra és a repülőtér vasúti összeköttetésére költhetik az EIB-hitelt.","shortLead":"A budapesti vízszolgáltatás javítására, autópályákra és a repülőtér vasúti összeköttetésére költhetik az EIB-hitelt.","id":"20181004_73_milliard_forintos_hitelt_kapott_a_kormany_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c735ee-135c-467f-a600-7e46268b8d27","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_73_milliard_forintos_hitelt_kapott_a_kormany_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","timestamp":"2018. október. 04. 14:44","title":"73 milliárd forintos hitelt kapott a kormány az Európai Beruházási Banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lány 21 éves volt, amikor húgával együtt elrabolták az Iszlám Állam fegyveresei, és eladták szexrabszolgának. Sikerült megszöknie, és most azért küzd, hogy a rémálomnak vége legyen.","shortLead":"A lány 21 éves volt, amikor húgával együtt elrabolták az Iszlám Állam fegyveresei, és eladták szexrabszolgának...","id":"20181005_Mar_az_elso_pillanatban_lattam_hogy_senki_nem_segit_nekunk__korabban_a_Fokusznak_is_meselt_eleterol_a_Nobelbekedijas_Nadja_Murad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e148a0d-a07a-48a7-8856-31ff37dcb87f","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Mar_az_elso_pillanatban_lattam_hogy_senki_nem_segit_nekunk__korabban_a_Fokusznak_is_meselt_eleterol_a_Nobelbekedijas_Nadja_Murad","timestamp":"2018. október. 05. 21:27","title":"Már az első pillanatban láttam, hogy senki nem segít nekünk – korábban a Fókusznak is mesélt életéről a Nobel-békedíjas Nadja Murad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c54111-e673-4b3e-9103-9d8d60eefb1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy öt évvel ezelőtti levélhez képest úgy tűnik, a kormányfő kézírása mostanra nagyon megváltozott. Már ha mindkettő az övé.","shortLead":"Egy öt évvel ezelőtti levélhez képest úgy tűnik, a kormányfő kézírása mostanra nagyon megváltozott. Már ha mindkettő...","id":"20181004_Orban_Viktor_keziras_level_gyongybetuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c54111-e673-4b3e-9103-9d8d60eefb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511afc71-35f4-496c-a711-4e83dc9754d4","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Orban_Viktor_keziras_level_gyongybetuk","timestamp":"2018. október. 04. 16:48","title":"Segítsen nekünk megfejteni Orbán Viktor gyöngybetűinek rejtélyét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed667de-f025-41d7-9633-f6e719bb4f49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kihirdették a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj idei elismertjeit. A szívrohamot időben jelző orvosi műszert, hulladékmentes cipőkollekciót, gerincbarát hátizsákot és 21. századira kalibrált jurtát is értékelt a zsűri. Nekünk ezek a kedvenceink.","shortLead":"Kihirdették a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj idei elismertjeit. A szívrohamot időben jelző orvosi...","id":"20181004_Mobiljurtat_es_tartasjavito_hatizsakot_almodtak_a_magyar_tervezok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ed667de-f025-41d7-9633-f6e719bb4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea5f286-4923-4b06-9ce4-36bb6e4a43aa","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Mobiljurtat_es_tartasjavito_hatizsakot_almodtak_a_magyar_tervezok","timestamp":"2018. október. 04. 18:05","title":"Mobiljurtát és tartásjavító hátizsákot álmodtak a magyar tervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]