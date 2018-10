Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminiszter szerint az ukrán állam áll egy szélsőséges honlap mögött.","shortLead":"A külügyminiszter szerint az ukrán állam áll egy szélsőséges honlap mögött.","id":"20181011_Szijjarto_Ukrajnaban_allami_gyuloletkampany_zajlik_a_magyarok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cce11c9-21ae-4dcf-82cc-ffe01290aec7","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Szijjarto_Ukrajnaban_allami_gyuloletkampany_zajlik_a_magyarok_ellen","timestamp":"2018. október. 11. 09:29","title":"Szijjártó: Ukrajnában állami gyűlöletkampány zajlik a magyarok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több akadémikus felháborodott azon, hogy az MTA egyik osztálya elhalasztja a novemberre tervezett Marx-konferenciát. Zsoldos Attila osztályvezető hosszú levélben válaszolt a bírálatokra, és leírta a döntés hátterét. ","shortLead":"Több akadémikus felháborodott azon, hogy az MTA egyik osztálya elhalasztja a novemberre tervezett Marx-konferenciát...","id":"20181010_zsoldos_mta_marx_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37590502-90f0-4cc2-9748-303065ba0c59","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_zsoldos_mta_marx_konferencia","timestamp":"2018. október. 10. 17:24","title":"Zsoldos: Nem gyávaságból, racionalitásból halasztják el a Marx-konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1a3bb9-48b0-426c-a84b-c2f4887ab3dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beütött a baj a Windows őszi frissítésénél, több felhasználónál ugyanis személyes fájlokat, képeket törölt le az update. A Microsoft azóta javította a hibát, néhányakhoz pedig meg is érkezett az elvileg problémamentes kiadás. ","shortLead":"Beütött a baj a Windows őszi frissítésénél, több felhasználónál ugyanis személyes fájlokat, képeket törölt le...","id":"20181010_microsoft_windows_10_oszi_oktoberi_frissites_update_fajlok_torles_hiba_redstone_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa1a3bb9-48b0-426c-a84b-c2f4887ab3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48b235b-05a4-4bb2-b25d-6dddfd8ae7d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_microsoft_windows_10_oszi_oktoberi_frissites_update_fajlok_torles_hiba_redstone_5","timestamp":"2018. október. 10. 19:03","title":"Megvan, mi okozta a rejtélyes fájltörléseket az utolsó Windows-frissítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782ea8f8-41eb-4f9b-9795-0fddbf6cd6df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagonnal való együttműködést korábban is éles kritikai kísérte a Google falai között. Most egy, az elnyerhető pénzben is sokkal komolyabb lehetőségre mondtak nemet, mert úgy érzik, a szerződés nagyon nincs összhangban a vállalat irányelveivel. ","shortLead":"A Pentagonnal való együttműködést korábban is éles kritikai kísérte a Google falai között. Most egy, az elnyerhető...","id":"20181009_google_pentagon_felhoszolgaltatas_amerikai_vedelmi_miniszterium_peticio_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=782ea8f8-41eb-4f9b-9795-0fddbf6cd6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7de1071-1b78-4045-82e7-8f36427329d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_pentagon_felhoszolgaltatas_amerikai_vedelmi_miniszterium_peticio_tiltakozas","timestamp":"2018. október. 09. 20:03","title":"Győztek a házi forradalmárok? A Google visszadobott egy 10 milliárd dolláros Pentagon-megrendelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Négy napon át tanulhatnak a szolgáltatások és az ügyfélélmény javításáról a hazai cégek: a csütörtöki Service Design Day keretében 62 előadó történeteit ismerhetik meg, majd péntektől egy design sprint keretében próbálhatják ki a service design eszköztárát.","shortLead":"Négy napon át tanulhatnak a szolgáltatások és az ügyfélélmény javításáról a hazai cégek: a csütörtöki Service Design...","id":"20181010_service_design_day_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571a16ff-8cad-43b8-8411-01a499113ccd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181010_service_design_day_2018","timestamp":"2018. október. 10. 11:09","title":"Hogyan segítheti a service design a vállalkozásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25754d92-f327-4a78-9657-747fb2417cf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők szerint a téma kényelmetlensége miatt fújták le az eseményt.","shortLead":"A szervezők szerint a téma kényelmetlensége miatt fújták le az eseményt.","id":"20181011_politikai_okokbol_mondhatott_le_egy_rendezvenyt_az_a38","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25754d92-f327-4a78-9657-747fb2417cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb60b81-d960-438a-9343-92168b20df4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_politikai_okokbol_mondhatott_le_egy_rendezvenyt_az_a38","timestamp":"2018. október. 11. 11:53","title":"Politikai okokból mondhatott le egy rendezvényt az A38","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A török elnökről kiderült, gyűjti az ollókat, Orbán pedig majdnem elvette tőle!\r

\r

","shortLead":"A török elnökről kiderült, gyűjti az ollókat, Orbán pedig majdnem elvette tőle!\r

\r

","id":"20181009_Erdogan_sajatos_szokasa_okozott_felreertest_a_Gul_Baba_turbejenek_atadojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6865dc6a-cc3d-4e5e-8aa8-e440bacdcd7b","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Erdogan_sajatos_szokasa_okozott_felreertest_a_Gul_Baba_turbejenek_atadojan","timestamp":"2018. október. 09. 19:22","title":"Erdogan sajátos szokása okozott félreértést a Gül Baba türbéjének átadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22e9437-3625-426c-8a55-a86675d661ca","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Elleptek mindent, a poloska-ember háború a végső fázisába ért. Átrágják a szúnyoghálót, átjönnek a falon is. Valaki szerint a jövő választását a poloskaügy dönti el, mások pedig a féktisztító sprayre esküsznek. Haditudósításunk következik.","shortLead":"Elleptek mindent, a poloska-ember háború a végső fázisába ért. Átrágják a szúnyoghálót, átjönnek a falon is. Valaki...","id":"20181009_A_Fidesznek_Soros_utan_a_poloskakra_kene_ramenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22e9437-3625-426c-8a55-a86675d661ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ec7ec1-c707-42b7-8f33-a54907c47499","keywords":null,"link":"/elet/20181009_A_Fidesznek_Soros_utan_a_poloskakra_kene_ramenni","timestamp":"2018. október. 09. 16:13","title":"A Fidesznek Soros után a poloskákra kellene rámennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]