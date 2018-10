Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8128bd4a-149f-4ede-822f-61622eb449a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha ezzel a francia kocsival akár az ideálisnál eggyel kevesebb kerékkel is lehet gurulni, akkor három kerékkel parkolni tulajdonképpen nem is olyan nagy mutatvány.","shortLead":"Ha ezzel a francia kocsival akár az ideálisnál eggyel kevesebb kerékkel is lehet gurulni, akkor három kerékkel parkolni...","id":"20181018_a_nap_fotoi_a_belvarosi_terepen_parkolas_uj_budapesti_rekordere_citroen_xantia_v6_francia_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8128bd4a-149f-4ede-822f-61622eb449a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415396f9-32fa-4f8a-b42c-8e5f20b17865","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_a_nap_fotoi_a_belvarosi_terepen_parkolas_uj_budapesti_rekordere_citroen_xantia_v6_francia_suv","timestamp":"2018. október. 18. 06:41","title":"A nap fotói: A belvárosi terepen parkolás új budapesti rekordere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9495e184-6034-4de4-9885-ac236e848dc2","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"A leghalaszthatatlanabb beavatkozásokat végezte el a MÁV a Déli pályaudvaron a kéthetes vágányzár alatt, az utasok számára szinte csak a (félig) újrabetonozott peronok észrevehetők. Komolyabb beavatkozásokhoz még több tíz milliárd forintra lenne szükség.","shortLead":"A leghalaszthatatlanabb beavatkozásokat végezte el a MÁV a Déli pályaudvaron a kéthetes vágányzár alatt, az utasok...","id":"20181017_Csutortokon_ujraindul_a_forgalom_Deli_palyaudvaron_megneztuk_mi_valtozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9495e184-6034-4de4-9885-ac236e848dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413d3506-654e-4a1e-b5cf-3cb1914b3799","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Csutortokon_ujraindul_a_forgalom_Deli_palyaudvaron_megneztuk_mi_valtozott","timestamp":"2018. október. 17. 16:25","title":"Újra kinyit a Déli pályaudvar, megnéztük, mi változott, és mi nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91579dbf-2db8-4e76-890d-b0e8e83e9d12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel nem nyilvános adatokat hozott nyilvánosságra, Demeter Márta repülős ügyében akár büntetőjogi felelősség is felmerülhet, de a minimum, hogy le kellene mondania, jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.","shortLead":"Mivel nem nyilvános adatokat hozott nyilvánosságra, Demeter Márta repülős ügyében akár büntetőjogi felelősség is...","id":"20181017_Akar_borton_is_varhat_Demeter_Martara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91579dbf-2db8-4e76-890d-b0e8e83e9d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f109f756-b25d-42c5-b90b-6d55b9a1f9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Akar_borton_is_varhat_Demeter_Martara","timestamp":"2018. október. 17. 17:17","title":"Akár börtön is várhat Demeter Mártára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9a4f55-8c8c-4cfa-9aba-043967e636ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmiféle vizsgálat nem folyik az Oktatási Hivatalnál (OH) a CEU ügyében – ezt a választ kapta Szél Bernadett az OH-tól. Az LMP egykori társelnökének írt levélből kiderül, hogy a jelenlegi törvények szerint a hivatal 2019. január 1-től ellenőrizheti majd az egyetem működését.","shortLead":"Semmiféle vizsgálat nem folyik az Oktatási Hivatalnál (OH) a CEU ügyében – ezt a választ kapta Szél Bernadett...","id":"20181019_Szel_Bernadett_teboly_ami_itt_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e9a4f55-8c8c-4cfa-9aba-043967e636ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bea5d94-5be7-408d-a012-3b8892f6de8e","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Szel_Bernadett_teboly_ami_itt_van","timestamp":"2018. október. 19. 09:20","title":"Szél Bernadett: Téboly, ami itt van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési őrizetbe életvitelszerű utcán élés miatt. ","shortLead":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési...","id":"20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e558a0a-0d87-445d-874c-7c77dffc1354","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","timestamp":"2018. október. 19. 06:00","title":"Egy 61 éves hajléktalan nőt vittek el elsőként Budapesten, ma lesz a tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Németországból hoztak be autókat Magyarországra, majd úgy intézték a papírokat, hogy ne kelljen adót fizetni.","shortLead":"Németországból hoztak be autókat Magyarországra, majd úgy intézték a papírokat, hogy ne kelljen adót fizetni.","id":"20181018_Hatszazmillio_forint_adot_felejtett_el_befizetni_ket_autokereskedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95be7d18-4ee8-482e-be58-43183ba4085f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Hatszazmillio_forint_adot_felejtett_el_befizetni_ket_autokereskedo","timestamp":"2018. október. 18. 09:50","title":"Hatszázmillió forint adót felejtett el befizetni két autókereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd004e5-0c13-4ae4-b66c-2bc7777c1df3","c_author":"Balla István - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Az ország egyik legszegényebb régiójában elterülő kistelepülésen a legmodernebb programozási ismeretekkel ismerkednek a roma gyerekek. A két cég és helyi civilek összefogásával indult program valós kitörést jelenthet egy olyan faluból, ahol néhány éve egyetlen érettségizett élt. Ő ma a program egyik motorja.","shortLead":"Az ország egyik legszegényebb régiójában elterülő kistelepülésen a legmodernebb programozási ismeretekkel ismerkednek...","id":"20181018_A_gettofalu_ahonnan_programozassal_tornenek_ki_a_romak_szendrolad_logiscool","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd004e5-0c13-4ae4-b66c-2bc7777c1df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67c3102-b684-43ac-8b00-2eb1d1aa9384","keywords":null,"link":"/elet/20181018_A_gettofalu_ahonnan_programozassal_tornenek_ki_a_romak_szendrolad_logiscool","timestamp":"2018. október. 18. 11:00","title":"Programozással törnének ki a romák a szegénységből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5423e653-a636-44ce-aeec-33db355d302c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rekordkísérlet és oktatási projekt volt, de Facebookon hirdetni olcsóbb, mint szuperszonikus autón.","shortLead":"Rekordkísérlet és oktatási projekt volt, de Facebookon hirdetni olcsóbb, mint szuperszonikus autón.","id":"20181019_Elfogyott_a_penz_a_brit_raketaauto_mogul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5423e653-a636-44ce-aeec-33db355d302c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a199b1ef-4320-452a-b383-dec43a28b1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_Elfogyott_a_penz_a_brit_raketaauto_mogul","timestamp":"2018. október. 19. 08:44","title":"Elfogyott a pénz a brit rakétaautó mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]