Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmanként már hazavihetnék a kórházból a várpalotai hintabalesetben megsérült fiút, de nincs hova.","shortLead":"Alkalmanként már hazavihetnék a kórházból a várpalotai hintabalesetben megsérült fiút, de nincs hova.","id":"20181022_varpalotai_korhinta_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5acc672-5774-4c5e-b091-8c08c95ac966","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_varpalotai_korhinta_baleset","timestamp":"2018. október. 22. 19:28","title":"Másfél szobás lakásban nyolcan élnek - nem tudják hazavinni a várpalotai tragédiában megsérült fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46c402b-d6ec-441e-b01a-12f5b53cdc1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Beer Miklós számára a keresztény értékek nem harci jelszavak. Konkrét tettekben nyilvánulnak meg, mint például a szegények melletti elköteleződés, egy-egy ínséget szenvedő család vagy éppen menekült befogadása.\" A püspök nem állami elismerésben részesült.\r

\r

","shortLead":"\"Beer Miklós számára a keresztény értékek nem harci jelszavak. Konkrét tettekben nyilvánulnak meg, mint például...","id":"20181021_Kituntettek_Beer_Miklos_vaci_megyespuspokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d46c402b-d6ec-441e-b01a-12f5b53cdc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946a5024-3ef1-4d1e-8579-ae2c0694b589","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Kituntettek_Beer_Miklos_vaci_megyespuspokot","timestamp":"2018. október. 21. 15:46","title":"Kitüntették Beer Miklós váci megyéspüspököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc8bc17-90f7-43f0-9eb3-699cd19a1a62","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csak ötödik a magyar bajnokságban Mészáros Lőrinc kézicsapata.\r

\r

","shortLead":"Csak ötödik a magyar bajnokságban Mészáros Lőrinc kézicsapata.\r

\r

","id":"20181021_A_90es_evek_ota_eloszor_vesztett_ket_bajnokit_egymas_utan_a_Veszprem_kezilabda_csapata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc8bc17-90f7-43f0-9eb3-699cd19a1a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb23978-45a0-49db-80c9-a2fb939257f8","keywords":null,"link":"/sport/20181021_A_90es_evek_ota_eloszor_vesztett_ket_bajnokit_egymas_utan_a_Veszprem_kezilabda_csapata","timestamp":"2018. október. 21. 21:35","title":"A 90-es évek óta először vesztett két bajnokit egymás után a Veszprém kézilabda csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e3084d-6779-4c15-9669-13feb27aea0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meszerics Tamás nem tudná és nem is akarná megvédeni a párt legújabb stratégiaváltását.","shortLead":"Meszerics Tamás nem tudná és nem is akarná megvédeni a párt legújabb stratégiaváltását.","id":"20181021_Otthagyja_az_LMPt_az_egyetlen_europai_parlamenti_kepviseloje_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2e3084d-6779-4c15-9669-13feb27aea0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4883b3a0-c859-4f18-ba8a-3375fe1f178a","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Otthagyja_az_LMPt_az_egyetlen_europai_parlamenti_kepviseloje_is","timestamp":"2018. október. 21. 18:30","title":"Otthagyja az LMP-t az egyetlen európai parlamenti képviselője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f9bbd0-a951-477f-b9db-43afea6c3374","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome és Firefox böngészőt használók egy új lap megnyitásakor mindig egy szép fotót láthatnak, ha ezt a bővítményt letöltik.","shortLead":"A Chrome és Firefox böngészőt használók egy új lap megnyitásakor mindig egy szép fotót láthatnak, ha ezt a bővítményt...","id":"20181021_chrome_firefox_uj_lap_fenykepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f9bbd0-a951-477f-b9db-43afea6c3374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd5d203-77ea-46ba-8904-c37d8591aa91","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_chrome_firefox_uj_lap_fenykepek","timestamp":"2018. október. 21. 15:03","title":"Így teheti sokkal szebbé a Chrome vagy Firefox böngészőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer ember indult meg a közép-amerikai országokból az Egyesült Államok felé.","shortLead":"Több ezer ember indult meg a közép-amerikai országokból az Egyesült Államok felé.","id":"20181022_Donald_Trump_remalma_zajlik_epp_a_mexikoi_hatarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031fea6a-3a6a-4bb8-99a2-3b7932ae3466","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Donald_Trump_remalma_zajlik_epp_a_mexikoi_hatarnal","timestamp":"2018. október. 22. 12:35","title":"Donald Trump rémálma zajlik épp a mexikói határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146f2437-ecc9-4763-9de4-e06e365434f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Alaposan felforgatja a munkaerőpiacot az Y generáció, amelynek tagjai már nemcsak attól tartanak, hogy nem találnak munkát, hanem attól is, nehogy olyan helyre kerüljenek, ahol nem érzik majd jól magukat. ","shortLead":"Alaposan felforgatja a munkaerőpiacot az Y generáció, amelynek tagjai már nemcsak attól tartanak, hogy nem találnak...","id":"201837__y_generacio__munkakereses__eletkori_feszultsegek__munkahelyet_fogyasztok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=146f2437-ecc9-4763-9de4-e06e365434f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b58b2f-a57a-49dc-82df-ae0ccd5a33f8","keywords":null,"link":"/kkv/201837__y_generacio__munkakereses__eletkori_feszultsegek__munkahelyet_fogyasztok","timestamp":"2018. október. 22. 13:00","title":"A Y generáció már máshogyan dolgozik, de azért nekik is jól jön ez a pár tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7ee1da-03db-41a9-b312-86f8a00d4fa1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A technológiai vállalatok minimálisra szeretnék szorítani azoknak az alkalmaknak a számát, amikor szoftverfrissítési figyelmeztetéssel zargatják a felhasználóikat. A felhasználók viszont alighanem tudni szeretnék, mikor mehet tönkre a rendszerük.","shortLead":"A technológiai vállalatok minimálisra szeretnék szorítani azoknak az alkalmaknak a számát, amikor szoftverfrissítési...","id":"201842__szoftverfrissitesi_anomaliak__eszrevetlen_valtozasok__ahonlap_hatara_ki_ker_frissitot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ee1da-03db-41a9-b312-86f8a00d4fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6229429d-affe-4bfd-b01e-5b6a3833c94e","keywords":null,"link":"/tudomany/201842__szoftverfrissitesi_anomaliak__eszrevetlen_valtozasok__ahonlap_hatara_ki_ker_frissitot","timestamp":"2018. október. 21. 14:00","title":"15 millió tesztelője van a Microsoftnak, mégis tönkrevághatja a gépet egy Windows-frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]